Школы Сургутского района Югры дополнительно оснастили оборудованием
Школы Сургутского района Югры дополнительно оснастили на 22 миллиона рублей
Ученики в классе. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Школы Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа дополнительно оснастили современным оборудованием на сумму свыше 22 миллионов рублей, сообщил глава района Андрей Трубецкой в своем Telegram-канале.
"Муниципалитет впервые стал участником регионального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование". Благодаря этому сразу восемь школ Сургутского района получили новое оборудование более чем на 22 миллиона рублей. Технику поставили в школы Белого Яра, Федоровского и Лянтора", - написал Трубецкой.
По его словам, в общей сложности было закуплено более 630 единиц оборудования, в том числе проекторы, многофункциональные устройства, ноутбуки, интерактивные комплексы, видеокамеры и современные телевизоры. "Таким образом, цифровая инфраструктура станет еще доступнее для школьников, а учителя смогут автоматизировать часть оргпроцессов, что снимет с них часть нагрузки", - подчеркнул глава муниципалитета.
Трубецкой отметил, что в отдаленных поселениях в рамках регионального проекта "Современная школа" создаются инновационные центры образования "Точки роста" с робототехническими комплектами и цифровыми лабораториями, которые позволяют детям углубленно заниматься биологией, физикой, химией, а также осваивать программы дополнительного образования. Подобные "Точки роста" открыты и работают в девяти поселениях Сургутского района, среди которых Угут, Ульт-Ягун и Русскинская. В ближайшее первое сентября такой центр откроется и в поселке Солнечный.
В общей сложности, по словам Трубецкого, в текущем году на оснащение объектов образования районными властями направлено порядка 108 миллионов рублей. На эти деньги в школы, детсады и учреждения дополнительного образования закуплены новая мебель, учебники, различное цифровое и спортивное оборудование, а также заменена техника на пищеблоках, уточнил глава Сургутского района.