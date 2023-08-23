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Школы Сургутского района Югры дополнительно оснастили оборудованием - РИА Новости, 23.08.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
10:13 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/yugra-1891674177.html
Школы Сургутского района Югры дополнительно оснастили оборудованием
Школы Сургутского района Югры дополнительно оснастили оборудованием - РИА Новости, 23.08.2023
Школы Сургутского района Югры дополнительно оснастили оборудованием
Школы Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа дополнительно оснастили современным оборудованием на сумму свыше 22 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T10:13
2023-08-23T10:13
общество
сургутский район
белый яр
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Школы Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа дополнительно оснастили современным оборудованием на сумму свыше 22 миллионов рублей, сообщил глава района Андрей Трубецкой в своем Telegram-канале. "Муниципалитет впервые стал участником регионального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование". Благодаря этому сразу восемь школ Сургутского района получили новое оборудование более чем на 22 миллиона рублей. Технику поставили в школы Белого Яра, Федоровского и Лянтора", - написал Трубецкой. По его словам, в общей сложности было закуплено более 630 единиц оборудования, в том числе проекторы, многофункциональные устройства, ноутбуки, интерактивные комплексы, видеокамеры и современные телевизоры. "Таким образом, цифровая инфраструктура станет еще доступнее для школьников, а учителя смогут автоматизировать часть оргпроцессов, что снимет с них часть нагрузки", - подчеркнул глава муниципалитета. Трубецкой отметил, что в отдаленных поселениях в рамках регионального проекта "Современная школа" создаются инновационные центры образования "Точки роста" с робототехническими комплектами и цифровыми лабораториями, которые позволяют детям углубленно заниматься биологией, физикой, химией, а также осваивать программы дополнительного образования. Подобные "Точки роста" открыты и работают в девяти поселениях Сургутского района, среди которых Угут, Ульт-Ягун и Русскинская. В ближайшее первое сентября такой центр откроется и в поселке Солнечный. В общей сложности, по словам Трубецкого, в текущем году на оснащение объектов образования районными властями направлено порядка 108 миллионов рублей. На эти деньги в школы, детсады и учреждения дополнительного образования закуплены новая мебель, учебники, различное цифровое и спортивное оборудование, а также заменена техника на пищеблоках, уточнил глава Сургутского района.
https://ria.ru/20230822/remont-1891569512.html
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общество, сургутский район, белый яр, ханты-мансийский автономный округ
Общество, Сургутский район, Белый Яр, Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийский Автономный Округ
Школы Сургутского района Югры дополнительно оснастили оборудованием

Школы Сургутского района Югры дополнительно оснастили на 22 миллиона рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУченики в классе
Ученики в классе - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ученики в классе. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Школы Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа дополнительно оснастили современным оборудованием на сумму свыше 22 миллионов рублей, сообщил глава района Андрей Трубецкой в своем Telegram-канале.
"Муниципалитет впервые стал участником регионального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование". Благодаря этому сразу восемь школ Сургутского района получили новое оборудование более чем на 22 миллиона рублей. Технику поставили в школы Белого Яра, Федоровского и Лянтора", - написал Трубецкой.
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По его словам, в общей сложности было закуплено более 630 единиц оборудования, в том числе проекторы, многофункциональные устройства, ноутбуки, интерактивные комплексы, видеокамеры и современные телевизоры. "Таким образом, цифровая инфраструктура станет еще доступнее для школьников, а учителя смогут автоматизировать часть оргпроцессов, что снимет с них часть нагрузки", - подчеркнул глава муниципалитета.
Трубецкой отметил, что в отдаленных поселениях в рамках регионального проекта "Современная школа" создаются инновационные центры образования "Точки роста" с робототехническими комплектами и цифровыми лабораториями, которые позволяют детям углубленно заниматься биологией, физикой, химией, а также осваивать программы дополнительного образования. Подобные "Точки роста" открыты и работают в девяти поселениях Сургутского района, среди которых Угут, Ульт-Ягун и Русскинская. В ближайшее первое сентября такой центр откроется и в поселке Солнечный.
В общей сложности, по словам Трубецкого, в текущем году на оснащение объектов образования районными властями направлено порядка 108 миллионов рублей. На эти деньги в школы, детсады и учреждения дополнительного образования закуплены новая мебель, учебники, различное цифровое и спортивное оборудование, а также заменена техника на пищеблоках, уточнил глава Сургутского района.
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