https://ria.ru/20230823/yugra-1891674177.html

Школы Сургутского района Югры дополнительно оснастили оборудованием

Школы Сургутского района Югры дополнительно оснастили оборудованием - РИА Новости, 23.08.2023

Школы Сургутского района Югры дополнительно оснастили оборудованием

Школы Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа дополнительно оснастили современным оборудованием на сумму свыше 22 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T10:13

2023-08-23T10:13

2023-08-23T10:13

общество

сургутский район

белый яр

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Школы Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа дополнительно оснастили современным оборудованием на сумму свыше 22 миллионов рублей, сообщил глава района Андрей Трубецкой в своем Telegram-канале. "Муниципалитет впервые стал участником регионального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование". Благодаря этому сразу восемь школ Сургутского района получили новое оборудование более чем на 22 миллиона рублей. Технику поставили в школы Белого Яра, Федоровского и Лянтора", - написал Трубецкой. По его словам, в общей сложности было закуплено более 630 единиц оборудования, в том числе проекторы, многофункциональные устройства, ноутбуки, интерактивные комплексы, видеокамеры и современные телевизоры. "Таким образом, цифровая инфраструктура станет еще доступнее для школьников, а учителя смогут автоматизировать часть оргпроцессов, что снимет с них часть нагрузки", - подчеркнул глава муниципалитета. Трубецкой отметил, что в отдаленных поселениях в рамках регионального проекта "Современная школа" создаются инновационные центры образования "Точки роста" с робототехническими комплектами и цифровыми лабораториями, которые позволяют детям углубленно заниматься биологией, физикой, химией, а также осваивать программы дополнительного образования. Подобные "Точки роста" открыты и работают в девяти поселениях Сургутского района, среди которых Угут, Ульт-Ягун и Русскинская. В ближайшее первое сентября такой центр откроется и в поселке Солнечный. В общей сложности, по словам Трубецкого, в текущем году на оснащение объектов образования районными властями направлено порядка 108 миллионов рублей. На эти деньги в школы, детсады и учреждения дополнительного образования закуплены новая мебель, учебники, различное цифровое и спортивное оборудование, а также заменена техника на пищеблоках, уточнил глава Сургутского района.

https://ria.ru/20230822/remont-1891569512.html

https://realty.ria.ru/20230822/shkoly-1891480897.html

сургутский район

белый яр

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сургутский район, белый яр, ханты-мансийский автономный округ