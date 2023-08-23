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В радиоперехватах ВСУ все чаще звучит иностранная речь, заявил боец
В радиоперехватах ВСУ все чаще звучит иностранная речь, заявил боец - РИА Новости, 23.08.2023
В радиоперехватах ВСУ все чаще звучит иностранная речь, заявил боец
Российские специалисты на запорожском направлении фиксируют, что в радиоперехватах противника около 10% переговоров ведутся на иностранных языках, причем... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T05:13
2023-08-23T05:13
2023-08-23T07:48
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вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 23 авг - РИА Новости. Российские специалисты на запорожском направлении фиксируют, что в радиоперехватах противника около 10% переговоров ведутся на иностранных языках, причем иностранная речь звучит все чаще рассказал РИА Новости военнослужащий подразделения радиоэлектронной разведки Вооруженных сил России."Все чаще слышим по радиоперехватам иностранную речь, чаще всего это, конечно, США, Великобритания, Германия, Чехия. В процентном соотношении: 90% приходится на украинскую речь и 10% - это представители западных стран", - сказал он.По его словам, радиоперехваты позволили установить, что "представители западных стран" занимаются инструкторской деятельностью, а также непосредственно ведут в бой украинские подразделения. На данный момент не до конца ясно, являются ли они кадровыми военнослужащими западных стран, либо просто наемниками, добавил он."На нашем направлении доминирует польская речь, поляки - военнослужащие, которые не только принимают участие в подготовке ВСУ, но и непосредственное участие в наступательных действиях вместе со штурмовыми отрядами украинских войск", - добавил российский военнослужащий.
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россия, запорожская область, сша, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Запорожская область, США, Вооруженные силы Украины, В мире
В радиоперехватах ВСУ все чаще звучит иностранная речь, заявил боец
Специалист РЭР: переговоры ВСУ содержат около десяти процентов иностранной речи