https://ria.ru/20230823/yazyk-1891643447.html

В радиоперехватах ВСУ все чаще звучит иностранная речь, заявил боец

В радиоперехватах ВСУ все чаще звучит иностранная речь, заявил боец - РИА Новости, 23.08.2023

В радиоперехватах ВСУ все чаще звучит иностранная речь, заявил боец

Российские специалисты на запорожском направлении фиксируют, что в радиоперехватах противника около 10% переговоров ведутся на иностранных языках, причем... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T05:13

2023-08-23T05:13

2023-08-23T07:48

россия

запорожская область

сша

вооруженные силы украины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_2559425b4312e356b063e68963585f6b.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 23 авг - РИА Новости. Российские специалисты на запорожском направлении фиксируют, что в радиоперехватах противника около 10% переговоров ведутся на иностранных языках, причем иностранная речь звучит все чаще рассказал РИА Новости военнослужащий подразделения радиоэлектронной разведки Вооруженных сил России."Все чаще слышим по радиоперехватам иностранную речь, чаще всего это, конечно, США, Великобритания, Германия, Чехия. В процентном соотношении: 90% приходится на украинскую речь и 10% - это представители западных стран", - сказал он.По его словам, радиоперехваты позволили установить, что "представители западных стран" занимаются инструкторской деятельностью, а также непосредственно ведут в бой украинские подразделения. На данный момент не до конца ясно, являются ли они кадровыми военнослужащими западных стран, либо просто наемниками, добавил он."На нашем направлении доминирует польская речь, поляки - военнослужащие, которые не только принимают участие в подготовке ВСУ, но и непосредственное участие в наступательных действиях вместе со штурмовыми отрядами украинских войск", - добавил российский военнослужащий.

https://ria.ru/20230823/svyaz-1891638473.html

россия

запорожская область

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, сша, вооруженные силы украины, в мире