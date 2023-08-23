https://ria.ru/20230823/yazva-1891682773.html
В Воронежской области уничтожили продукцию, в которой нашли сибирскую язву
В Воронежской области уничтожили продукцию, в которой нашли сибирскую язву - РИА Новости, 23.08.2023
В Воронежской области уничтожили продукцию, в которой нашли сибирскую язву
Специалисты Россельхознадзора уничтожили найденную в Воронеже и Воронежской области мясную продукцию, в которой был обнаружен возбудитель сибирской язвы,... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T10:45
2023-08-23T10:45
2023-08-23T10:45
происшествия
воронежская область
липецкая область
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВОРОНЕЖ, 23 авг - РИА Новости. Специалисты Россельхознадзора уничтожили найденную в Воронеже и Воронежской области мясную продукцию, в которой был обнаружен возбудитель сибирской язвы, сообщило в среду управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям. Власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы в воскресенье вечером. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Утром в понедельник управление Роспотребнадзора по Воронежской области сообщило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного, а вечером стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. По данным управления, в личном подсобном хозяйстве в селе Красные Холмы Панинского района находилось зараженное мясо, "полученное от убоя крупного рогатого скота (телки)". В камерах хранения рынка "1000 мелочей" в Воронеже было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. "22 августа 2023 сотрудниками государственной ветеринарной службы Воронежской области в присутствии представителей управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, а также других служб и ведомств, проведено сжигание опасной продукции, осуществляются необходимые дезинфекционные мероприятия", - говорится в сообщении. Управлением Россельхознадзора приостановлена реализация, перемещение, вывоз животноводческой продукции на рынке "1000 мелочей", а также выдача ветеринарных сопроводительных документов на рынке. Указом губернатора Воронежской области установлен карантин по сибирской язве на отдельной территории городского округа города Воронеж.
https://ria.ru/20230821/yazva-1891237656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, липецкая область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Воронежская область, Липецкая область, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Воронежской области уничтожили продукцию, в которой нашли сибирскую язву
В Воронежской области уничтожили мясную продукцию с возбудителем сибирской язвы
ВОРОНЕЖ, 23 авг - РИА Новости.
Специалисты Россельхознадзора уничтожили найденную в Воронеже и Воронежской области мясную продукцию, в которой был обнаружен возбудитель сибирской язвы, сообщило
в среду управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.
Власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы в воскресенье вечером. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Утром в понедельник управление Роспотребнадзора
по Воронежской области сообщило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного, а вечером стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже.
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По данным управления, в личном подсобном хозяйстве в селе Красные Холмы Панинского района находилось зараженное мясо, "полученное от убоя крупного рогатого скота (телки)". В камерах хранения рынка "1000 мелочей" в Воронеже было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы.
"22 августа 2023 сотрудниками государственной ветеринарной службы Воронежской области в присутствии представителей управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, а также других служб и ведомств, проведено сжигание опасной продукции, осуществляются необходимые дезинфекционные мероприятия", - говорится в сообщении.
Управлением Россельхознадзора приостановлена реализация, перемещение, вывоз животноводческой продукции на рынке "1000 мелочей", а также выдача ветеринарных сопроводительных документов на рынке. Указом губернатора Воронежской области установлен карантин по сибирской язве на отдельной территории городского округа города Воронеж.
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