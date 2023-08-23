https://ria.ru/20230823/yazva-1891682773.html

В Воронежской области уничтожили продукцию, в которой нашли сибирскую язву

В Воронежской области уничтожили продукцию, в которой нашли сибирскую язву - РИА Новости, 23.08.2023

В Воронежской области уничтожили продукцию, в которой нашли сибирскую язву

Специалисты Россельхознадзора уничтожили найденную в Воронеже и Воронежской области мясную продукцию, в которой был обнаружен возбудитель сибирской язвы,... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T10:45

2023-08-23T10:45

2023-08-23T10:45

происшествия

воронежская область

липецкая область

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВОРОНЕЖ, 23 авг - РИА Новости. Специалисты Россельхознадзора уничтожили найденную в Воронеже и Воронежской области мясную продукцию, в которой был обнаружен возбудитель сибирской язвы, сообщило в среду управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям. Власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы в воскресенье вечером. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Утром в понедельник управление Роспотребнадзора по Воронежской области сообщило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного, а вечером стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. По данным управления, в личном подсобном хозяйстве в селе Красные Холмы Панинского района находилось зараженное мясо, "полученное от убоя крупного рогатого скота (телки)". В камерах хранения рынка "1000 мелочей" в Воронеже было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. "22 августа 2023 сотрудниками государственной ветеринарной службы Воронежской области в присутствии представителей управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, а также других служб и ведомств, проведено сжигание опасной продукции, осуществляются необходимые дезинфекционные мероприятия", - говорится в сообщении. Управлением Россельхознадзора приостановлена реализация, перемещение, вывоз животноводческой продукции на рынке "1000 мелочей", а также выдача ветеринарных сопроводительных документов на рынке. Указом губернатора Воронежской области установлен карантин по сибирской язве на отдельной территории городского округа города Воронеж.

https://ria.ru/20230821/yazva-1891237656.html

https://ria.ru/20230718/yazva-1884786889.html

воронежская область

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, воронежская область, липецкая область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)