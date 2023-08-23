Рейтинг@Mail.ru
В Киеве прогремел сильный взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:59 23.08.2023 (обновлено: 08:12 24.08.2023)
https://ria.ru/20230823/vzryv-1891866690.html
В Киеве прогремел сильный взрыв, сообщили СМИ
В Киеве прогремел сильный взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.08.2023
В Киеве прогремел сильный взрыв, сообщили СМИ
Сильный взрыв прогремел на западной окраине Киева, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-23T23:59
2023-08-24T08:12
в мире
киев
страна.ua
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831741588_0:361:2999:2047_1920x0_80_0_0_6af31cc18f1016aaea080e2691ac90d2.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сильный взрыв прогремел на западной окраине Киева, сообщает издание "Страна.ua".&quot;Сообщают о сильном взрыве на Борщаговке в Киеве&quot;, - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве не звучит воздушная тревога.Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://radiosputnik.ria.ru/20230816/ukraina-1890329075.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831741588_92:289:2436:2047_1920x0_80_0_0_7d94dc1a66063d28beb6d80c5c991246.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, страна.ua, вооруженные силы рф
В мире, Киев, Страна.ua, Вооруженные силы РФ
В Киеве прогремел сильный взрыв, сообщили СМИ

Страна.ua: на западной окраине Киева в Борщаговке прогремел взрыв

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сильный взрыв прогремел на западной окраине Киева, сообщает издание "Страна.ua".
«

"Сообщают о сильном взрыве на Борщаговке в Киеве", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве не звучит воздушная тревога.
Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.
Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
Залповый пуск крылатых ракет Калибр - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
СМИ Украины сообщают о взрывах в Измаиле и Рени
16 августа, 07:21
 
В миреКиевСтрана.uaВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала