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В Киеве прогремел сильный взрыв, сообщили СМИ

В Киеве прогремел сильный взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.08.2023

В Киеве прогремел сильный взрыв, сообщили СМИ

Сильный взрыв прогремел на западной окраине Киева, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-23T23:59

2023-08-23T23:59

2023-08-24T08:12

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сильный взрыв прогремел на западной окраине Киева, сообщает издание "Страна.ua"."Сообщают о сильном взрыве на Борщаговке в Киеве", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве не звучит воздушная тревога.Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

https://radiosputnik.ria.ru/20230816/ukraina-1890329075.html

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в мире, киев, страна.ua, вооруженные силы рф