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На сентябрьские выборы зарегистрировали более 81 тысячи кандидатов - РИА Новости, 23.08.2023
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11:32 23.08.2023 (обновлено: 12:02 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/vybory-1891695310.html
На сентябрьские выборы зарегистрировали более 81 тысячи кандидатов
На сентябрьские выборы зарегистрировали более 81 тысячи кандидатов - РИА Новости, 23.08.2023
На сентябрьские выборы зарегистрировали более 81 тысячи кандидатов
Более 81 тысячи кандидатов зарегистрировано на сентябрьские выборы всех уровней власти, из них более 70 тысяч – от 20 политических партий из 23 имеющих право... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:32
2023-08-23T12:02
цик рф
политика
элла памфилова
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Более 81 тысячи кандидатов зарегистрировано на сентябрьские выборы всех уровней власти, из них более 70 тысяч – от 20 политических партий из 23 имеющих право участвовать в выборах 2023 года, доля зарегистрированных по итогам составила более 95%, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Уже во всех регионах, включая наши четыре новые территории, завершился этап регистрации кандидатов. Выдвинуто было около 85 тысяч человек, свыше 12 тысяч – это самовыдвиженцы. Зарегистрировано более 81 тысячи - 81 306 человек. Из них 70 726 – от 20 политических партий, из ... 23 (партий) – кто пытался. И 10 580 – это самовыдвиженцы", - сказала Памфилова на заседании в среду.По ее словам, процент отказов в регистрации не изменился – "такой же низкий, в среднем менее 1,5%" по всем уровням выборов."Доля зарегистрированных в итоге составила 95%, то есть оставшиеся проценты от отказов ... – это те, кто уже после регистрации выбыл. В большинстве – это по личному заявления, кто-то передумал и так далее", - уточнила глава ЦИК.Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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цик рф, политика, элла памфилова, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф
ЦИК РФ, Политика, Элла Памфилова, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ
На сентябрьские выборы зарегистрировали более 81 тысячи кандидатов

Памфилова: на сентябрьские выборы зарегистрировали более 81 тысячи кандидатов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУрна для голосования
Урна для голосования - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Более 81 тысячи кандидатов зарегистрировано на сентябрьские выборы всех уровней власти, из них более 70 тысяч – от 20 политических партий из 23 имеющих право участвовать в выборах 2023 года, доля зарегистрированных по итогам составила более 95%, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Уже во всех регионах, включая наши четыре новые территории, завершился этап регистрации кандидатов. Выдвинуто было около 85 тысяч человек, свыше 12 тысяч – это самовыдвиженцы. Зарегистрировано более 81 тысячи - 81 306 человек. Из них 70 726 – от 20 политических партий, из ... 23 (партий) – кто пытался. И 10 580 – это самовыдвиженцы", - сказала Памфилова на заседании в среду.
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По ее словам, процент отказов в регистрации не изменился – "такой же низкий, в среднем менее 1,5%" по всем уровням выборов.
"Доля зарегистрированных в итоге составила 95%, то есть оставшиеся проценты от отказов ... – это те, кто уже после регистрации выбыл. В большинстве – это по личному заявления, кто-то передумал и так далее", - уточнила глава ЦИК.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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ЦИК РФПолитикаЭлла ПамфиловаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФ
 
 
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