https://ria.ru/20230823/vybory-1891695310.html

На сентябрьские выборы зарегистрировали более 81 тысячи кандидатов

На сентябрьские выборы зарегистрировали более 81 тысячи кандидатов - РИА Новости, 23.08.2023

На сентябрьские выборы зарегистрировали более 81 тысячи кандидатов

Более 81 тысячи кандидатов зарегистрировано на сентябрьские выборы всех уровней власти, из них более 70 тысяч – от 20 политических партий из 23 имеющих право... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T11:32

2023-08-23T11:32

2023-08-23T12:02

цик рф

политика

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Более 81 тысячи кандидатов зарегистрировано на сентябрьские выборы всех уровней власти, из них более 70 тысяч – от 20 политических партий из 23 имеющих право участвовать в выборах 2023 года, доля зарегистрированных по итогам составила более 95%, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Уже во всех регионах, включая наши четыре новые территории, завершился этап регистрации кандидатов. Выдвинуто было около 85 тысяч человек, свыше 12 тысяч – это самовыдвиженцы. Зарегистрировано более 81 тысячи - 81 306 человек. Из них 70 726 – от 20 политических партий, из ... 23 (партий) – кто пытался. И 10 580 – это самовыдвиженцы", - сказала Памфилова на заседании в среду.По ее словам, процент отказов в регистрации не изменился – "такой же низкий, в среднем менее 1,5%" по всем уровням выборов."Доля зарегистрированных в итоге составила 95%, то есть оставшиеся проценты от отказов ... – это те, кто уже после регистрации выбыл. В большинстве – это по личному заявления, кто-то передумал и так далее", - уточнила глава ЦИК.Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230823/vybory-1891690119.html

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цик рф, политика, элла памфилова, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф