https://ria.ru/20230823/vybory-1891690119.html

ЦИК завершает создание цифровой платформы ГАС "Выборы"

ЦИК завершает создание цифровой платформы ГАС "Выборы" - РИА Новости, 23.08.2023

ЦИК завершает создание цифровой платформы ГАС "Выборы"

Центральная избирательная комиссия России завершает создание цифровой платформы – ядра новой системы ГАС "Выборы", работа ведется совместно с Минцифры и ПАО... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T11:14

2023-08-23T11:14

2023-08-23T11:15

ростелеком

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

цик рф

технологии

политика

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России завершает создание цифровой платформы – ядра новой системы ГАС "Выборы", работа ведется совместно с Минцифры и ПАО "Ростелеком", сообщается в телеграм-канале ЦИК РФ. "Сегодня, в преддверии президентских выборов 2024 года, в рамках программы "Цифровая экономика", ЦИК России, сохраняя лучшие наработки прошлых лет, совместно с Минцифры России и ПАО "Ростелеком" завершает создание цифровой платформы – ядра новой системы ГАС "Выборы", - говорится в публикации ведомства. Отдельные элементы системы ГАС "Выборы" уже использовались в единый день голосования 2022 года. Государственная автоматизированная система Российской Федерации "Выборы" - ровесница современной избирательной системы России, 23 августа 1994 года президент подписал указ о разработке и создании этой системы. "На протяжении своей почти 30-летней истории ГАС "Выборы" обеспечивает открытость процедуры выборов, доступность и достоверность полученных данных", - сообщается в телеграм-канале ЦИК. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230816/vybory-1890357223.html

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ростелеком, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), цик рф, технологии, политика