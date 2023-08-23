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ЦИК завершает создание цифровой платформы ГАС "Выборы"
ЦИК завершает создание цифровой платформы ГАС "Выборы" - РИА Новости, 23.08.2023
ЦИК завершает создание цифровой платформы ГАС "Выборы"
Центральная избирательная комиссия России завершает создание цифровой платформы – ядра новой системы ГАС "Выборы", работа ведется совместно с Минцифры и ПАО... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:14
2023-08-23T11:14
2023-08-23T11:15
ростелеком
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
цик рф
технологии
политика
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России завершает создание цифровой платформы – ядра новой системы ГАС "Выборы", работа ведется совместно с Минцифры и ПАО "Ростелеком", сообщается в телеграм-канале ЦИК РФ. "Сегодня, в преддверии президентских выборов 2024 года, в рамках программы "Цифровая экономика", ЦИК России, сохраняя лучшие наработки прошлых лет, совместно с Минцифры России и ПАО "Ростелеком" завершает создание цифровой платформы – ядра новой системы ГАС "Выборы", - говорится в публикации ведомства. Отдельные элементы системы ГАС "Выборы" уже использовались в единый день голосования 2022 года. Государственная автоматизированная система Российской Федерации "Выборы" - ровесница современной избирательной системы России, 23 августа 1994 года президент подписал указ о разработке и создании этой системы. "На протяжении своей почти 30-летней истории ГАС "Выборы" обеспечивает открытость процедуры выборов, доступность и достоверность полученных данных", - сообщается в телеграм-канале ЦИК. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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РИА Новости
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ростелеком, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), цик рф, технологии, политика
Ростелеком, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), ЦИК РФ, Технологии, Политика
ЦИК завершает создание цифровой платформы ГАС "Выборы"
ЦИК, Минцифры и Ростелеком завершают создание цифровой платформы ГАС "Выборы"
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
Центральная избирательная комиссия России завершает создание цифровой платформы – ядра новой системы ГАС "Выборы", работа ведется совместно с Минцифры и ПАО "Ростелеком", сообщается в телеграм-канале
ЦИК РФ.
"Сегодня, в преддверии президентских выборов 2024 года, в рамках программы "Цифровая экономика", ЦИК России, сохраняя лучшие наработки прошлых лет, совместно с Минцифры России и ПАО "Ростелеком" завершает создание цифровой платформы – ядра новой системы ГАС "Выборы", - говорится в публикации ведомства.
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Отдельные элементы системы ГАС "Выборы" уже использовались в единый день голосования 2022 года.
Государственная автоматизированная система Российской Федерации "Выборы" - ровесница современной избирательной системы России, 23 августа 1994 года президент подписал указ о разработке и создании этой системы.
"На протяжении своей почти 30-летней истории ГАС "Выборы" обеспечивает открытость процедуры выборов, доступность и достоверность полученных данных", - сообщается в телеграм-канале ЦИК.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы
по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях
.