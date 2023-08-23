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"Россия все разнесет". В Киеве пришли в ярость из-за совета генералов США - РИА Новости, 23.08.2023
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17:33 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/vsu-1891807785.html
"Россия все разнесет". В Киеве пришли в ярость из-за совета генералов США
"Россия все разнесет". В Киеве пришли в ярость из-за совета генералов США - РИА Новости, 23.08.2023
"Россия все разнесет". В Киеве пришли в ярость из-за совета генералов США
Российская армия ликвидирует оставшиеся силы ВСУ, если их перебросят на юг по рекомендации американских генералов, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T17:33
2023-08-23T17:33
политика
запорожье
россия
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российская армия ликвидирует оставшиеся силы ВСУ, если их перебросят на юг по рекомендации американских генералов, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube."Американцы требуют от украинского командования, &lt;…&gt; чтобы они сосредоточили все войска под Запорожьем. &lt;…&gt; Вот это кайф будет, Россия сразу все уничтожит. Это еще те ребята сидят там в Соединенных Штатах", — сыронизировал эксперт.По мнению бывшего советника, министр обороны Украины Алексей Резников и главком ВСУ Валерий Залужный продемонстрировали свою неспособность управлять боевыми операциями. Соскин уточнил, что чувствительные удары по 82-й десантно-штурмовой бригаде были нанесены не из-за публикаций в СМИ, как считают в правительстве Зеленского, а из-за некомпетентности военного руководства республики.Ранее газета New York Times писала, что американский генералитет советует Залужному снять часть сил с Артемовского направления и перебросить их на Запорожское для концентрации усилий на главном участке фронта. Среди тех, кто настаивал на этом, председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, командующий силами в Европе Кристофер Каволи и британский адмирал Тони Радакин. Отмечается, что Залужный согласился с этим планом.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.
https://ria.ru/20230823/zelenskiy-1891787688.html
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891756956.html
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политика, запорожье, россия, валерий залужный, вооруженные силы украины
Политика, Запорожье, Россия, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
"Россия все разнесет". В Киеве пришли в ярость из-за совета генералов США

Экс-советник Кучмы: РФ разнесет ВСУ, если Киев по совету США бросит силы на юг

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российская армия ликвидирует оставшиеся силы ВСУ, если их перебросят на юг по рекомендации американских генералов, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.
«
"Американцы требуют от украинского командования, <…> чтобы они сосредоточили все войска под Запорожьем. <…> Вот это кайф будет, Россия сразу все уничтожит. Это еще те ребята сидят там в Соединенных Штатах", — сыронизировал эксперт.
По мнению бывшего советника, министр обороны Украины Алексей Резников и главком ВСУ Валерий Залужный продемонстрировали свою неспособность управлять боевыми операциями. Соскин уточнил, что чувствительные удары по 82-й десантно-штурмовой бригаде были нанесены не из-за публикаций в СМИ, как считают в правительстве Зеленского, а из-за некомпетентности военного руководства республики.
Ранее газета New York Times писала, что американский генералитет советует Залужному снять часть сил с Артемовского направления и перебросить их на Запорожское для концентрации усилий на главном участке фронта. Среди тех, кто настаивал на этом, председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, командующий силами в Европе Кристофер Каволи и британский адмирал Тони Радакин. Отмечается, что Залужный согласился с этим планом.
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ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.
Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.
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