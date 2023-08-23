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ВСУ аккумулировали большие силы в районе Урожайного в ДНР, сообщил Гагин - РИА Новости, 23.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:54 23.08.2023 (обновлено: 11:55 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/vsu-1891701832.html
ВСУ аккумулировали большие силы в районе Урожайного в ДНР, сообщил Гагин
ВСУ аккумулировали большие силы в районе Урожайного в ДНР, сообщил Гагин - РИА Новости, 23.08.2023
ВСУ аккумулировали большие силы в районе Урожайного в ДНР, сообщил Гагин
ВСУ аккумулировали большие силы в районе Урожайного в Донецкой Народной Республике, но закрепиться там им не удается, сообщил в среду советник врио главы ДНР Ян РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:54
2023-08-23T11:55
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
ян гагин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. ВСУ аккумулировали большие силы в районе Урожайного в Донецкой Народной Республике, но закрепиться там им не удается, сообщил в среду советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24". "Угледарское направление достаточно горячее сейчас. После того, как противник вышел к Урожайному, там возобновилось серьезное противостояние. Противник там аккумулировал большие силы, которые теряет ежедневно. Они "тают" благодаря работе нашей авиации, артиллерии", - сказал он. Гагин добавил, что закрепиться за теми населенными пунктами, к которым подошел противник, у ВСУ не получается ввиду того, что там негде закрепляться: там много разрушенных строений, в которых сложно даже находиться, тем более организовывать тыловое обеспечение.
https://ria.ru/20230808/poteri-1888759733.html
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, ян гагин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика
ВСУ аккумулировали большие силы в районе Урожайного в ДНР, сообщил Гагин

Гагин: аккумулированные в районе Урожайного в ДНР силы ВСУ тают ежедневно

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. ВСУ аккумулировали большие силы в районе Урожайного в Донецкой Народной Республике, но закрепиться там им не удается, сообщил в среду советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24".
"Угледарское направление достаточно горячее сейчас. После того, как противник вышел к Урожайному, там возобновилось серьезное противостояние. Противник там аккумулировал большие силы, которые теряет ежедневно. Они "тают" благодаря работе нашей авиации, артиллерии", - сказал он.
Гагин добавил, что закрепиться за теми населенными пунктами, к которым подошел противник, у ВСУ не получается ввиду того, что там негде закрепляться: там много разрушенных строений, в которых сложно даже находиться, тем более организовывать тыловое обеспечение.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЯн ГагинДонецкая Народная Республика
 
 
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