https://ria.ru/20230823/vsu-1891701832.html
ВСУ аккумулировали большие силы в районе Урожайного в ДНР, сообщил Гагин
ВСУ аккумулировали большие силы в районе Урожайного в ДНР, сообщил Гагин - РИА Новости, 23.08.2023
ВСУ аккумулировали большие силы в районе Урожайного в ДНР, сообщил Гагин
ВСУ аккумулировали большие силы в районе Урожайного в Донецкой Народной Республике, но закрепиться там им не удается, сообщил в среду советник врио главы ДНР Ян РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:54
2023-08-23T11:54
2023-08-23T11:55
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
ян гагин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. ВСУ аккумулировали большие силы в районе Урожайного в Донецкой Народной Республике, но закрепиться там им не удается, сообщил в среду советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24". "Угледарское направление достаточно горячее сейчас. После того, как противник вышел к Урожайному, там возобновилось серьезное противостояние. Противник там аккумулировал большие силы, которые теряет ежедневно. Они "тают" благодаря работе нашей авиации, артиллерии", - сказал он. Гагин добавил, что закрепиться за теми населенными пунктами, к которым подошел противник, у ВСУ не получается ввиду того, что там негде закрепляться: там много разрушенных строений, в которых сложно даже находиться, тем более организовывать тыловое обеспечение.
https://ria.ru/20230808/poteri-1888759733.html
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вооруженные силы украины, ян гагин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика
ВСУ аккумулировали большие силы в районе Урожайного в ДНР, сообщил Гагин
Гагин: аккумулированные в районе Урожайного в ДНР силы ВСУ тают ежедневно