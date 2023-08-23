https://ria.ru/20230823/vstuplenie-1891649587.html

В Южной Осетии выразили желание вступить в Союзное государство

В Южной Осетии выразили желание вступить в Союзное государство - РИА Новости, 23.08.2023

В Южной Осетии выразили желание вступить в Союзное государство

Южная Осетия хочет вступить в Союзное государство России и Белоруссии, поэтому для нее важно признание республики Минском, заявил РИА Новости государственный... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T07:40

2023-08-23T07:40

2023-08-23T07:44

александр лукашенко

союзное государство

аслан бжания

россия

южная осетия

белоруссия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Южная Осетия хочет вступить в Союзное государство России и Белоруссии, поэтому для нее важно признание республики Минском, заявил РИА Новости государственный советник президента Южной Осетии Вячеслав Гобозов. "У нас есть желание вступить в Союзное государство России и Белоруссии, это один из наших приоритетов. Поэтому мы говорим о важности признания нас Белоруссией, это откроет дорогу в Союзное государство и новые горизонты для республики", - сказал Гобозов. По его мнению, белорусский президент Александр Лукашенко рано или поздно поймет выгоду для Минска в признании суверенитета Цхинвала. Москва 26 августа 2008 года, после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала, признала суверенитет Абхазии и другой бывшей грузинской автономии, Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Тбилиси же признавать республики отказывается. Помимо РФ Южную Осетию признают Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Белоруссия суверенитет Абхазии и Южной Осетии не признавала. В сентябре 2022 года Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом, обсудил с президентом республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений стран.

https://ria.ru/20230721/sotspolitika-1885539331.html

россия

южная осетия

белоруссия

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александр лукашенко, союзное государство, аслан бжания, россия, южная осетия, белоруссия