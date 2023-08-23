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В Южной Осетии выразили желание вступить в Союзное государство - РИА Новости, 23.08.2023
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07:40 23.08.2023 (обновлено: 07:44 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/vstuplenie-1891649587.html
В Южной Осетии выразили желание вступить в Союзное государство
В Южной Осетии выразили желание вступить в Союзное государство - РИА Новости, 23.08.2023
В Южной Осетии выразили желание вступить в Союзное государство
Южная Осетия хочет вступить в Союзное государство России и Белоруссии, поэтому для нее важно признание республики Минском, заявил РИА Новости государственный... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T07:40
2023-08-23T07:44
александр лукашенко
союзное государство
аслан бжания
россия
южная осетия
белоруссия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Южная Осетия хочет вступить в Союзное государство России и Белоруссии, поэтому для нее важно признание республики Минском, заявил РИА Новости государственный советник президента Южной Осетии Вячеслав Гобозов. "У нас есть желание вступить в Союзное государство России и Белоруссии, это один из наших приоритетов. Поэтому мы говорим о важности признания нас Белоруссией, это откроет дорогу в Союзное государство и новые горизонты для республики", - сказал Гобозов. По его мнению, белорусский президент Александр Лукашенко рано или поздно поймет выгоду для Минска в признании суверенитета Цхинвала. Москва 26 августа 2008 года, после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала, признала суверенитет Абхазии и другой бывшей грузинской автономии, Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Тбилиси же признавать республики отказывается. Помимо РФ Южную Осетию признают Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Белоруссия суверенитет Абхазии и Южной Осетии не признавала. В сентябре 2022 года Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом, обсудил с президентом республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений стран.
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александр лукашенко, союзное государство, аслан бжания, россия, южная осетия, белоруссия
Александр Лукашенко, Союзное государство, Аслан Бжания, Россия, Южная Осетия, Белоруссия
В Южной Осетии выразили желание вступить в Союзное государство

Советник главы Южной Осетии заявил о стремлении вступить в Союзное государство

© Sputnik / Алексей Ковалев | Перейти в медиабанкЗдание администрация президента Республики Южная Осетия в Цхинвале
Здание администрация президента Республики Южная Осетия в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Sputnik / Алексей Ковалев
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Здание администрация президента Республики Южная Осетия в Цхинвале. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Южная Осетия хочет вступить в Союзное государство России и Белоруссии, поэтому для нее важно признание республики Минском, заявил РИА Новости государственный советник президента Южной Осетии Вячеслав Гобозов.
«
"У нас есть желание вступить в Союзное государство России и Белоруссии, это один из наших приоритетов. Поэтому мы говорим о важности признания нас Белоруссией, это откроет дорогу в Союзное государство и новые горизонты для республики", - сказал Гобозов.
По его мнению, белорусский президент Александр Лукашенко рано или поздно поймет выгоду для Минска в признании суверенитета Цхинвала.
Москва 26 августа 2008 года, после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала, признала суверенитет Абхазии и другой бывшей грузинской автономии, Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Тбилиси же признавать республики отказывается. Помимо РФ Южную Осетию признают Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.
Белоруссия суверенитет Абхазии и Южной Осетии не признавала. В сентябре 2022 года Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом, обсудил с президентом республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений стран.
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