В Южной Осетии выразили желание вступить в Союзное государство
Советник главы Южной Осетии заявил о стремлении вступить в Союзное государство
© Sputnik / Алексей Ковалев | Перейти в медиабанкЗдание администрация президента Республики Южная Осетия в Цхинвале
© Sputnik / Алексей Ковалев
Здание администрация президента Республики Южная Осетия в Цхинвале. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Южная Осетия хочет вступить в Союзное государство России и Белоруссии, поэтому для нее важно признание республики Минском, заявил РИА Новости государственный советник президента Южной Осетии Вячеслав Гобозов.
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"У нас есть желание вступить в Союзное государство России и Белоруссии, это один из наших приоритетов. Поэтому мы говорим о важности признания нас Белоруссией, это откроет дорогу в Союзное государство и новые горизонты для республики", - сказал Гобозов.
По его мнению, белорусский президент Александр Лукашенко рано или поздно поймет выгоду для Минска в признании суверенитета Цхинвала.
Москва 26 августа 2008 года, после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала, признала суверенитет Абхазии и другой бывшей грузинской автономии, Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Тбилиси же признавать республики отказывается. Помимо РФ Южную Осетию признают Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.
Белоруссия суверенитет Абхазии и Южной Осетии не признавала. В сентябре 2022 года Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом, обсудил с президентом республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений стран.