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80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве - РИА Новости, 23.08.2023
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13:55 23.08.2023
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80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве
80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве - РИА Новости, 23.08.2023
80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве
С обеих сторон в Курской битве сражались более четырех миллионов человек.
2023-08-23T13:55
2023-08-23T13:55
курская битва
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Советские войска разгромили 30 дивизий вермахта. Победа в Курской битве завершила коренной перелом в войне.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве
С обеих сторон в Курской битве сражались более четырех миллионов человек. Советские войска разгромили 30 дивизий вермахта. Победа в Курской битве завершила коренной перелом в войне.
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РИА Новости
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60
353
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курская битва, видео, видео
Курская битва, Видео
80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве
С обеих сторон в Курской битве сражались более четырех миллионов человек.
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80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве

Читать ria.ru в
С обеих сторон в Курской битве сражались более четырех миллионов человек.
Советские войска разгромили 30 дивизий вермахта. Победа в Курской битве завершила коренной перелом в войне.
 
Курская битваВидео
 
 
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