https://ria.ru/20230823/voyna-1891745241.html
80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве
80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве - РИА Новости, 23.08.2023
80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве
С обеих сторон в Курской битве сражались более четырех миллионов человек.
2023-08-23T13:55
2023-08-23T13:55
2023-08-23T13:55
курская битва
видео
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Советские войска разгромили 30 дивизий вермахта. Победа в Курской битве завершила коренной перелом в войне.
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве
С обеих сторон в Курской битве сражались более четырех миллионов человек. Советские войска разгромили 30 дивизий вермахта. Победа в Курской битве завершила коренной перелом в войне.
2023-08-23T13:55
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PT2M17S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская битва, видео, видео
Курская битва, Видео
80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве
С обеих сторон в Курской битве сражались более четырех миллионов человек.
2023-08-23T13:55
true
PT2M17S
80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве
С обеих сторон в Курской битве сражались более четырех миллионов человек.
Советские войска разгромили 30 дивизий вермахта. Победа в Курской битве завершила коренной перелом в войне.