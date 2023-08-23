https://ria.ru/20230823/voyna-1891745241.html

80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве

80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве - РИА Новости, 23.08.2023

80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве

С обеих сторон в Курской битве сражались более четырех миллионов человек.

2023-08-23T13:55

2023-08-23T13:55

2023-08-23T13:55

курская битва

видео

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Советские войска разгромили 30 дивизий вермахта. Победа в Курской битве завершила коренной перелом в войне.

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве С обеих сторон в Курской битве сражались более четырех миллионов человек. Советские войска разгромили 30 дивизий вермахта. Победа в Курской битве завершила коренной перелом в войне. 2023-08-23T13:55 true PT2M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская битва, видео, видео