https://ria.ru/20230823/vostok-1891642924.html

Группировка "Восток" уничтожила восемь опорных пунктов ВСУ

Группировка "Восток" уничтожила восемь опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 23.08.2023

Группировка "Восток" уничтожила восемь опорных пунктов ВСУ

Бойцы группировки "Восток" уничтожили за сутки восемь опорных пунктов ВСУ, пресекли эвакуацию подбитой техники противника, а также сорвали ротацию его сил,... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T05:03

2023-08-23T05:03

2023-08-23T07:46

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Бойцы группировки "Восток" уничтожили за сутки восемь опорных пунктов ВСУ, пресекли эвакуацию подбитой техники противника, а также сорвали ротацию его сил, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов."Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного. Уничтожено три пункта временной дислокации боевиков, минометный расчет, пресечена эвакуация подбитой техники ВСУ", - сказал он.Артиллерия группировки также уничтожила опорный пункт ВСУ северо-восточнее Никольского и пикапы с живой силой в районах совхоза "Октябрь" и Пречистовки в ДНР.В окрестностях Старомайорского в ДНР уничтожен склад боеприпасов, четыре опорных пункта с боевиками и места скопления живой силы ВСУ. "Также огнем артиллерии сорвана попытка ротации подразделений ВСУ в районе Новодаровки. Уничтожена боевая бронированная машина в районе Новомихайловки", - добавил Чехов.Кроме того, бойцы группировки "Восток" уничтожили американскую гаубицу M777 в районе Ровнополя, британскую гаубицу FH70 южнее Темировки, а также американский бронетранспортер M113 в районе совхоза "Октябрь"."Расчетом зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", а также применением ПЗРК "Верба" сбиты два БПЛА самолетного типа "Фурия" и "Лелека", - заключил начальник пресс-центра.

https://ria.ru/20230820/spetsoperatsiya-1891119127.html

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донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире