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Группировка "Восток" уничтожила восемь опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 23.08.2023
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05:03 23.08.2023 (обновлено: 07:46 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/vostok-1891642924.html
Группировка "Восток" уничтожила восемь опорных пунктов ВСУ
Группировка "Восток" уничтожила восемь опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 23.08.2023
Группировка "Восток" уничтожила восемь опорных пунктов ВСУ
Бойцы группировки "Восток" уничтожили за сутки восемь опорных пунктов ВСУ, пресекли эвакуацию подбитой техники противника, а также сорвали ротацию его сил,... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T05:03
2023-08-23T07:46
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Бойцы группировки "Восток" уничтожили за сутки восемь опорных пунктов ВСУ, пресекли эвакуацию подбитой техники противника, а также сорвали ротацию его сил, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов."Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного. Уничтожено три пункта временной дислокации боевиков, минометный расчет, пресечена эвакуация подбитой техники ВСУ", - сказал он.Артиллерия группировки также уничтожила опорный пункт ВСУ северо-восточнее Никольского и пикапы с живой силой в районах совхоза "Октябрь" и Пречистовки в ДНР.В окрестностях Старомайорского в ДНР уничтожен склад боеприпасов, четыре опорных пункта с боевиками и места скопления живой силы ВСУ. "Также огнем артиллерии сорвана попытка ротации подразделений ВСУ в районе Новодаровки. Уничтожена боевая бронированная машина в районе Новомихайловки", - добавил Чехов.Кроме того, бойцы группировки "Восток" уничтожили американскую гаубицу M777 в районе Ровнополя, британскую гаубицу FH70 южнее Темировки, а также американский бронетранспортер M113 в районе совхоза "Октябрь"."Расчетом зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", а также применением ПЗРК "Верба" сбиты два БПЛА самолетного типа "Фурия" и "Лелека", - заключил начальник пресс-центра.
https://ria.ru/20230820/spetsoperatsiya-1891119127.html
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донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
Группировка "Восток" уничтожила восемь опорных пунктов ВСУ

Российские силы в ДНР сорвали эвакуацию ВСУ и поразили восемь опорных пунктов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Бойцы группировки "Восток" уничтожили за сутки восемь опорных пунктов ВСУ, пресекли эвакуацию подбитой техники противника, а также сорвали ротацию его сил, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
"Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного. Уничтожено три пункта временной дислокации боевиков, минометный расчет, пресечена эвакуация подбитой техники ВСУ", - сказал он.
Артиллерия группировки также уничтожила опорный пункт ВСУ северо-восточнее Никольского и пикапы с живой силой в районах совхоза "Октябрь" и Пречистовки в ДНР.
В окрестностях Старомайорского в ДНР уничтожен склад боеприпасов, четыре опорных пункта с боевиками и места скопления живой силы ВСУ. "Также огнем артиллерии сорвана попытка ротации подразделений ВСУ в районе Новодаровки. Уничтожена боевая бронированная машина в районе Новомихайловки", - добавил Чехов.
Кроме того, бойцы группировки "Восток" уничтожили американскую гаубицу M777 в районе Ровнополя, британскую гаубицу FH70 южнее Темировки, а также американский бронетранспортер M113 в районе совхоза "Октябрь".
"Расчетом зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", а также применением ПЗРК "Верба" сбиты два БПЛА самолетного типа "Фурия" и "Лелека", - заключил начальник пресс-центра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ мире
 
 
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