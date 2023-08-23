https://ria.ru/20230823/vizy-1891653212.html

В Цхинвале осудили решение Швейцарии по визам россиянам из Южной Осетии

В Цхинвале осудили решение Швейцарии по визам россиянам из Южной Осетии - РИА Новости, 23.08.2023

В Цхинвале осудили решение Швейцарии по визам россиянам из Южной Осетии

Решение Швейцарии о невыдаче виз владельцам российских паспортов из Южной Осетии волюнтаристское, не идет на пользу женевской площадке, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T08:22

2023-08-23T08:22

2023-08-23T08:22

в мире

южная осетия

швейцария

абхазия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Решение Швейцарии о невыдаче виз владельцам российских паспортов из Южной Осетии волюнтаристское, не идет на пользу женевской площадке, заявил РИА Новости государственный советник президента Южной Осетии Вячеслав Гобозов. Ранее в августе власти Швейцарии объявили, что владельцы обычных и дипломатических российских паспортов из бывших украинских регионов, которые теперь являются российскими, а также из Абхазии и Южной Осетии, больше не будут получать шенгенские визы Швейцарии. "Это абсолютно волюнтаристское решение, неправильное и несправедливое. Это попытка югоосетинский и абхазский вопросы пристегнуть к украинскому, а это две разных темы. Это не играет в пользу Женевских дискуссий: когда страна, которая по факту должна быть нейтральной, фактически без оснований занимает дискриминационную позицию в отношении Южной Осетии и Абхазии", - сказал Гобозов.

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южная осетия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, южная осетия, швейцария, абхазия