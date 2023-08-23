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В Цхинвале осудили решение Швейцарии по визам россиянам из Южной Осетии - РИА Новости, 23.08.2023
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08:22 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/vizy-1891653212.html
В Цхинвале осудили решение Швейцарии по визам россиянам из Южной Осетии
В Цхинвале осудили решение Швейцарии по визам россиянам из Южной Осетии - РИА Новости, 23.08.2023
В Цхинвале осудили решение Швейцарии по визам россиянам из Южной Осетии
Решение Швейцарии о невыдаче виз владельцам российских паспортов из Южной Осетии волюнтаристское, не идет на пользу женевской площадке, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T08:22
2023-08-23T08:22
в мире
южная осетия
швейцария
абхазия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Решение Швейцарии о невыдаче виз владельцам российских паспортов из Южной Осетии волюнтаристское, не идет на пользу женевской площадке, заявил РИА Новости государственный советник президента Южной Осетии Вячеслав Гобозов. Ранее в августе власти Швейцарии объявили, что владельцы обычных и дипломатических российских паспортов из бывших украинских регионов, которые теперь являются российскими, а также из Абхазии и Южной Осетии, больше не будут получать шенгенские визы Швейцарии. "Это абсолютно волюнтаристское решение, неправильное и несправедливое. Это попытка югоосетинский и абхазский вопросы пристегнуть к украинскому, а это две разных темы. Это не играет в пользу Женевских дискуссий: когда страна, которая по факту должна быть нейтральной, фактически без оснований занимает дискриминационную позицию в отношении Южной Осетии и Абхазии", - сказал Гобозов.
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в мире, южная осетия, швейцария, абхазия
В мире, Южная Осетия, Швейцария, Абхазия
В Цхинвале осудили решение Швейцарии по визам россиянам из Южной Осетии

Советник Гаглоева осудил отказ Швейцарией в выдаче виз россиянам из Южной Осетии

© РИА Новости / Николай ПротопоповСтолица Южной Осетии город Цхинвал
Столица Южной Осетии город Цхинвал - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Николай Протопопов
Столица Южной Осетии город Цхинвал. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Решение Швейцарии о невыдаче виз владельцам российских паспортов из Южной Осетии волюнтаристское, не идет на пользу женевской площадке, заявил РИА Новости государственный советник президента Южной Осетии Вячеслав Гобозов.
Ранее в августе власти Швейцарии объявили, что владельцы обычных и дипломатических российских паспортов из бывших украинских регионов, которые теперь являются российскими, а также из Абхазии и Южной Осетии, больше не будут получать шенгенские визы Швейцарии.
"Это абсолютно волюнтаристское решение, неправильное и несправедливое. Это попытка югоосетинский и абхазский вопросы пристегнуть к украинскому, а это две разных темы. Это не играет в пользу Женевских дискуссий: когда страна, которая по факту должна быть нейтральной, фактически без оснований занимает дискриминационную позицию в отношении Южной Осетии и Абхазии", - сказал Гобозов.
Здание администрация президента Республики Южная Осетия в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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