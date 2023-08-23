https://ria.ru/20230823/vina-1891661752.html

Организаторы экскурсии в московском коллекторе не признали вину

Организаторы экскурсии в московском коллекторе не признали вину - РИА Новости, 23.08.2023

Организаторы экскурсии в московском коллекторе не признали вину

Организатор экскурсии Никита Дубас и гендиректор ООО "Спутник" Александр Ким после гибели восьми туристов в коллекторе не признают вину в оказании небезопасных... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T09:27

2023-08-23T09:27

2023-08-23T09:27

происшествия

москва

гибель участников экскурсии по московскому подземелью

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Организатор экскурсии Никита Дубас и гендиректор ООО "Спутник" Александр Ким после гибели восьми туристов в коллекторе не признают вину в оказании небезопасных услуг, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. Ранее прокуратура завила, что 31-летний Никита Дубас и 35-летний генеральный директор ООО "Спутник" Александр Ким задержаны, им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. "Вину они не признали", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230822/gibel-1891602365.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, гибель участников экскурсии по московскому подземелью