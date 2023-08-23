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Организаторы экскурсии в московском коллекторе не признали вину - РИА Новости, 23.08.2023
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09:27 23.08.2023
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Организаторы экскурсии в московском коллекторе не признали вину
Организаторы экскурсии в московском коллекторе не признали вину - РИА Новости, 23.08.2023
Организаторы экскурсии в московском коллекторе не признали вину
Организатор экскурсии Никита Дубас и гендиректор ООО "Спутник" Александр Ким после гибели восьми туристов в коллекторе не признают вину в оказании небезопасных... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T09:27
2023-08-23T09:27
происшествия
москва
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Организатор экскурсии Никита Дубас и гендиректор ООО "Спутник" Александр Ким после гибели восьми туристов в коллекторе не признают вину в оказании небезопасных услуг, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. Ранее прокуратура завила, что 31-летний Никита Дубас и 35-летний генеральный директор ООО "Спутник" Александр Ким задержаны, им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. "Вину они не признали", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Происшествия, Москва, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Организаторы экскурсии в московском коллекторе не признали вину

Организаторы смертельной экскурсии в московском коллекторе не признали вину

© АГН "Москва" / Мобильный репортерОперативные службы в районе парка "Зарядье", где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров
Оперативные службы в районе парка Зарядье, где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Оперативные службы в районе парка "Зарядье", где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Организатор экскурсии Никита Дубас и гендиректор ООО "Спутник" Александр Ким после гибели восьми туристов в коллекторе не признают вину в оказании небезопасных услуг, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Ранее прокуратура завила, что 31-летний Никита Дубас и 35-летний генеральный директор ООО "Спутник" Александр Ким задержаны, им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
"Вину они не признали", - говорится в сообщении.
Полиция в районе парка Зарядье, где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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ПроисшествияМоскваГибель участников экскурсии по московскому подземелью
 
 
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