https://ria.ru/20230823/vina-1891661752.html
Организаторы экскурсии в московском коллекторе не признали вину
Организаторы экскурсии в московском коллекторе не признали вину - РИА Новости, 23.08.2023
Организаторы экскурсии в московском коллекторе не признали вину
Организатор экскурсии Никита Дубас и гендиректор ООО "Спутник" Александр Ким после гибели восьми туристов в коллекторе не признают вину в оказании небезопасных... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T09:27
2023-08-23T09:27
2023-08-23T09:27
происшествия
москва
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Организатор экскурсии Никита Дубас и гендиректор ООО "Спутник" Александр Ким после гибели восьми туристов в коллекторе не признают вину в оказании небезопасных услуг, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. Ранее прокуратура завила, что 31-летний Никита Дубас и 35-летний генеральный директор ООО "Спутник" Александр Ким задержаны, им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. "Вину они не признали", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230822/gibel-1891602365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Происшествия, Москва, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Организаторы экскурсии в московском коллекторе не признали вину
Организаторы смертельной экскурсии в московском коллекторе не признали вину