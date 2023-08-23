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Опубликована молодежная программа ВЭФ-2023 - РИА Новости, 23.08.2023
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11:31 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/vef-2023-1891691805.html
Опубликована молодежная программа ВЭФ-2023
Опубликована молодежная программа ВЭФ-2023 - РИА Новости, 23.08.2023
Опубликована молодежная программа ВЭФ-2023
Свыше 20 деловых событий состоится в рамках молодежной программы Восточного экономического форума, которая опубликована на официальном сайте ВЭФ-2023, сообщает... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:31
2023-08-23T11:31
дальний восток
антон кобяков
фонд "росконгресс"
владивосток
восточный экономический форум (вэф)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Свыше 20 деловых событий состоится в рамках молодежной программы Восточного экономического форума, которая опубликована на официальном сайте ВЭФ-2023, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Молодежный восточный экономический форум (Молодежный ВЭФ) пройдет 13 сентября, его соорганизаторами выступают Фонд "Росконгресс" и Росмолодежь. "Молодежная программа традиционно является одним из ключевых треков Восточного экономического форума. Нашей наиболее важной задачей в этом направлении является налаживание прямого диалога между поколениями, начинающими и будущими представителями бизнеса, государственных структур и общественных организаций. От успешности этой работы – равно как и налаженных механизмов выявления талантливой молодежи – зависят темпы будущего развития России. Уверен, молодежная программа ВЭФ позволит создать максимальные условия для раскрытия потенциала молодых людей, а также будет способствовать их самореализации", – приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антона Кобякова. Участники сессий Молодежного ВЭФ рассмотрят перспективы развития ИТ-бизнеса с восточноазиатскими, африканскими и южноамериканскими странами, налаживание эффективных связей со странами АТР и молодежное сотрудничество с представителями других стран, в частности, с Индией. Кроме того, они обсудят, какие точки соприкосновения есть у молодежи стран АСЕАН, ШОС и БРИКС в контексте проведения Всемирного фестиваля молодежи в России в марте 2024 года. Важными темами для обсуждения станут инициативы волонтерских движений, вопросы патриотического воспитания молодежи и развития тренда на занятия спортом и ведение активного образа жизни. Аспекты функционирования технологий искусственного интеллекта и его применения, использование игровых методик для повышения эффективности экономики и разработки новых моделей обучения студентов в вузах также войдут в число тем молодежной программы ВЭФ. Кроме того, молодые предприниматели смогут получить практические рекомендации от уже достигших успеха в бизнесе коллег в Менторской гостиной, отметили в пресс-службе. В деловых сессиях примут участие дальневосточные молодые предприниматели, управленцы, представители бизнеса и общественных организаций. Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
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дальний восток, антон кобяков, фонд "росконгресс", владивосток, восточный экономический форум (вэф)
Дальний Восток, Антон Кобяков, Фонд "Росконгресс", Владивосток, Восточный экономический форум (ВЭФ)

Опубликована молодежная программа ВЭФ-2023

© Фото : РосконгрессСвыше 20 деловых событий состоится в рамках молодежной программы ВЭФ-2023
Свыше 20 деловых событий состоится в рамках молодежной программы ВЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : Росконгресс
Свыше 20 деловых событий состоится в рамках молодежной программы ВЭФ-2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Свыше 20 деловых событий состоится в рамках молодежной программы Восточного экономического форума, которая опубликована на официальном сайте ВЭФ-2023, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Молодежный восточный экономический форум (Молодежный ВЭФ) пройдет 13 сентября, его соорганизаторами выступают Фонд "Росконгресс" и Росмолодежь.
"Молодежная программа традиционно является одним из ключевых треков Восточного экономического форума. Нашей наиболее важной задачей в этом направлении является налаживание прямого диалога между поколениями, начинающими и будущими представителями бизнеса, государственных структур и общественных организаций. От успешности этой работы – равно как и налаженных механизмов выявления талантливой молодежи – зависят темпы будущего развития России. Уверен, молодежная программа ВЭФ позволит создать максимальные условия для раскрытия потенциала молодых людей, а также будет способствовать их самореализации", – приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антона Кобякова.
Участники сессий Молодежного ВЭФ рассмотрят перспективы развития ИТ-бизнеса с восточноазиатскими, африканскими и южноамериканскими странами, налаживание эффективных связей со странами АТР и молодежное сотрудничество с представителями других стран, в частности, с Индией. Кроме того, они обсудят, какие точки соприкосновения есть у молодежи стран АСЕАН, ШОС и БРИКС в контексте проведения Всемирного фестиваля молодежи в России в марте 2024 года.
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Важными темами для обсуждения станут инициативы волонтерских движений, вопросы патриотического воспитания молодежи и развития тренда на занятия спортом и ведение активного образа жизни.
Аспекты функционирования технологий искусственного интеллекта и его применения, использование игровых методик для повышения эффективности экономики и разработки новых моделей обучения студентов в вузах также войдут в число тем молодежной программы ВЭФ. Кроме того, молодые предприниматели смогут получить практические рекомендации от уже достигших успеха в бизнесе коллег в Менторской гостиной, отметили в пресс-службе.
В деловых сессиях примут участие дальневосточные молодые предприниматели, управленцы, представители бизнеса и общественных организаций.
Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
 
Дальний ВостокАнтон КобяковФонд "Росконгресс"ВладивостокВосточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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