https://ria.ru/20230823/vef-2023-1891691805.html

Опубликована молодежная программа ВЭФ-2023

Опубликована молодежная программа ВЭФ-2023 - РИА Новости, 23.08.2023

Опубликована молодежная программа ВЭФ-2023

Свыше 20 деловых событий состоится в рамках молодежной программы Восточного экономического форума, которая опубликована на официальном сайте ВЭФ-2023, сообщает... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T11:31

2023-08-23T11:31

2023-08-23T11:31

дальний восток

антон кобяков

фонд "росконгресс"

владивосток

восточный экономический форум (вэф)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Свыше 20 деловых событий состоится в рамках молодежной программы Восточного экономического форума, которая опубликована на официальном сайте ВЭФ-2023, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Молодежный восточный экономический форум (Молодежный ВЭФ) пройдет 13 сентября, его соорганизаторами выступают Фонд "Росконгресс" и Росмолодежь. "Молодежная программа традиционно является одним из ключевых треков Восточного экономического форума. Нашей наиболее важной задачей в этом направлении является налаживание прямого диалога между поколениями, начинающими и будущими представителями бизнеса, государственных структур и общественных организаций. От успешности этой работы – равно как и налаженных механизмов выявления талантливой молодежи – зависят темпы будущего развития России. Уверен, молодежная программа ВЭФ позволит создать максимальные условия для раскрытия потенциала молодых людей, а также будет способствовать их самореализации", – приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антона Кобякова. Участники сессий Молодежного ВЭФ рассмотрят перспективы развития ИТ-бизнеса с восточноазиатскими, африканскими и южноамериканскими странами, налаживание эффективных связей со странами АТР и молодежное сотрудничество с представителями других стран, в частности, с Индией. Кроме того, они обсудят, какие точки соприкосновения есть у молодежи стран АСЕАН, ШОС и БРИКС в контексте проведения Всемирного фестиваля молодежи в России в марте 2024 года. Важными темами для обсуждения станут инициативы волонтерских движений, вопросы патриотического воспитания молодежи и развития тренда на занятия спортом и ведение активного образа жизни. Аспекты функционирования технологий искусственного интеллекта и его применения, использование игровых методик для повышения эффективности экономики и разработки новых моделей обучения студентов в вузах также войдут в число тем молодежной программы ВЭФ. Кроме того, молодые предприниматели смогут получить практические рекомендации от уже достигших успеха в бизнесе коллег в Менторской гостиной, отметили в пресс-службе. В деловых сессиях примут участие дальневосточные молодые предприниматели, управленцы, представители бизнеса и общественных организаций. Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

https://ria.ru/20230731/vef-1887286244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дальний восток, антон кобяков, фонд "росконгресс", владивосток, восточный экономический форум (вэф)