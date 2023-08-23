Рада приняла постановление, исключающее территориальные уступки
Верховная рада приняла постановление, исключающее любые территориальные уступки
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Верховная рада приняла постановление, которым исключает любые территориальные уступки ради прекращения конфликта, сообщили в украинском парламенте.
"Верховная рада Украины приняла постановление, которым исключает любые территориальные уступки ради прекращения войны №9626. Акт законодательно закрепляет, что любые территориальные уступки ради прекращения войны недопустимы", - говорится в сообщении Рады, опубликованном в телеграм-канале.
Кроме того, как сообщается в украинском парламенте, Киев обещает приложить все усилия по воссоединению с жителями Крыма.
Пятнадцатого августа газета Verdens Gang сообщила, что глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен не исключает, что Украина может стать членом НАТО в обмен на уступку части территории в пользу России. Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта уже ведется, а вопрос передачи территорий уже поднимался. Позже он охарактеризовал свое заявление как ошибочное.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.