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Рада приняла постановление, исключающее территориальные уступки - РИА Новости, 23.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:41 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/ustupki-1891836648.html
Рада приняла постановление, исключающее территориальные уступки
Рада приняла постановление, исключающее территориальные уступки - РИА Новости, 23.08.2023
Рада приняла постановление, исключающее территориальные уступки
Верховная рада приняла постановление, которым исключает любые территориальные уступки ради прекращения конфликта, сообщили в украинском парламенте. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T19:41
2023-08-23T19:41
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
верховная рада украины
нато
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Верховная рада приняла постановление, которым исключает любые территориальные уступки ради прекращения конфликта, сообщили в украинском парламенте. "Верховная рада Украины приняла постановление, которым исключает любые территориальные уступки ради прекращения войны №9626. Акт законодательно закрепляет, что любые территориальные уступки ради прекращения войны недопустимы", - говорится в сообщении Рады, опубликованном в телеграм-канале. Кроме того, как сообщается в украинском парламенте, Киев обещает приложить все усилия по воссоединению с жителями Крыма. Пятнадцатого августа газета Verdens Gang сообщила, что глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен не исключает, что Украина может стать членом НАТО в обмен на уступку части территории в пользу России. Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта уже ведется, а вопрос передачи территорий уже поднимался. Позже он охарактеризовал свое заявление как ошибочное. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
https://ria.ru/20230816/ukraina-1890483190.html
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украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, НАТО
Рада приняла постановление, исключающее территориальные уступки

Верховная рада приняла постановление, исключающее любые территориальные уступки

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Верховная рада приняла постановление, которым исключает любые территориальные уступки ради прекращения конфликта, сообщили в украинском парламенте.
"Верховная рада Украины приняла постановление, которым исключает любые территориальные уступки ради прекращения войны №9626. Акт законодательно закрепляет, что любые территориальные уступки ради прекращения войны недопустимы", - говорится в сообщении Рады, опубликованном в телеграм-канале.
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Кроме того, как сообщается в украинском парламенте, Киев обещает приложить все усилия по воссоединению с жителями Крыма.
Пятнадцатого августа газета Verdens Gang сообщила, что глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен не исключает, что Украина может стать членом НАТО в обмен на уступку части территории в пользу России. Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта уже ведется, а вопрос передачи территорий уже поднимался. Позже он охарактеризовал свое заявление как ошибочное.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныНАТО
 
 
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