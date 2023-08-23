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В Балашихе пенсионерка въехала в фасад торгового центра - РИА Новости, 23.08.2023
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14:49 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/upravlenie-1891757298.html
В Балашихе пенсионерка въехала в фасад торгового центра
В Балашихе пенсионерка въехала в фасад торгового центра - РИА Новости, 23.08.2023
В Балашихе пенсионерка въехала в фасад торгового центра
Пенсионерка за рулем легковушки, не справившись с управлением, влетела в стеклянный фасад торгового центра в подмосковной Балашихе, сообщили журналистам в... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:49
2023-08-23T14:49
происшествия
балашиха
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пенсионерка за рулем легковушки, не справившись с управлением, влетела в стеклянный фасад торгового центра в подмосковной Балашихе, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МВД РФ. По данным ведомства, ДТП на шоссе Энтузиастов произошло в среду примерно в 11.00. "По предварительной информации, водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем иностранного производства, не справилась с управлением и совершила наезд на стеклянный фасад торгового центра", - сказали в ведомстве. В результате ДТП продавец ТЦ попал в больницу, а после осмотра отпущен домой.
https://ria.ru/20230821/mankhetten-1891329032.html
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происшествия, балашиха, россия
Происшествия, Балашиха, Россия
В Балашихе пенсионерка въехала в фасад торгового центра

В Балашихе пенсионерка, не справившись с управлением, въехала в фасад ТЦ

© Фото очевидцаАвтомобиль влетел в стеклянный фасад торгового центра в подмосковной Балашихе
Автомобиль влетел в стеклянный фасад торгового центра в подмосковной Балашихе
© Фото очевидца
Автомобиль влетел в стеклянный фасад торгового центра в подмосковной Балашихе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пенсионерка за рулем легковушки, не справившись с управлением, влетела в стеклянный фасад торгового центра в подмосковной Балашихе, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МВД РФ.
По данным ведомства, ДТП на шоссе Энтузиастов произошло в среду примерно в 11.00.
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«
"По предварительной информации, водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем иностранного производства, не справилась с управлением и совершила наезд на стеклянный фасад торгового центра", - сказали в ведомстве.
В результате ДТП продавец ТЦ попал в больницу, а после осмотра отпущен домой.
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