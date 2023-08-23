https://ria.ru/20230823/ukraina-1891756956.html

Массово бегут. Генерал раскрыл, к чему привело решение Зеленского по России

Массово бегут. Генерал раскрыл, к чему привело решение Зеленского по России - РИА Новости, 23.08.2023

Массово бегут. Генерал раскрыл, к чему привело решение Зеленского по России

Украинцы массово уезжают из страны из-за отказа президента Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией, пишет польский генерал Вальдемар Скшипчак в... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T14:46

2023-08-23T14:46

2023-08-23T15:51

политика

россия

украина

владимир зеленский

вальдемар скшипчак

владимир путин

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Украинцы массово уезжают из страны из-за отказа президента Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией, пишет польский генерал Вальдемар Скшипчак в статье для Wprost."Отсутствие перспективы окончания конфликта означает для Украины медленную агонию. <…> Серьезной проблемой является большая эмиграция, люди бегут из страны, потому что у них нет надежды на окончание боевых действий", — заявил офицер.Как отметил генерал, продолжение военного противостояния не только бросает республику в демографическую яму, но и не позволяет начать процесс ее восстановления. Конфликт уже спровоцировал серьезный экономический кризис на Украине, а без финансовой и материальной помощи Запада страна не выживет, заметил Скшипчак."Для того чтобы вернулись миллионы беженцев, необходимо создать соответствующие условия", — резюмировал он.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не отказывалась от контактов по Украине, но Киев подписал декрет об их запрете. Для запуска дипломатического процесса нужно согласие обеих сторон, напомнил глава государства.Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил, что никаких переговоров быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230713/unichtozhenie-1883980482.html

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политика, россия, украина, владимир зеленский, вальдемар скшипчак, владимир путин