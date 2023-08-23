https://ria.ru/20230823/ukraina-1891647301.html

Успеть, пока можно. На Украине выступили за прекращение огня

Успеть, пока можно. На Украине выступили за прекращение огня - РИА Новости, 23.08.2023

Успеть, пока можно. На Украине выступили за прекращение огня

Конгресс не предоставит президенту США Джо Байдену 24 миллиарда долларов, которые он запросил на поддержку Украины, поэтому Киеву необходимо прекращать конфликт РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T07:00

2023-08-23T07:00

2023-08-23T07:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

киев

джо байден

олег соскин

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Конгресс не предоставит президенту США Джо Байдену 24 миллиарда долларов, которые он запросил на поддержку Украины, поэтому Киеву необходимо прекращать конфликт до того, как будет урезана помощь, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube."США близки к прекращению финансирования Украины. Как только они прекратят, то же самое сделает Германия, Великобритания и другие европейские страны. Мое мнение: надо останавливаться до того, как США это сделают. Нужно собирать умных людей в Украине, которые должны смотреть чуть дальше, чем этот человек (Владимир Зеленский. — Прим. ред.), находящийся в состоянии психического аффекта вместе со своей немногочисленной группой "певцов войны", — заявил он.По мнению эксперта, в США начали понимать, что ситуация на Украине зашла в тупик, из-за чего против помощи Украине выступают не только республиканцы, но и некоторые демократы.Соскин также заявил, что у Зеленского остался месяц, и призвал его прекратить изображать из себя диктатора."Отменяй военное положение, готовьтесь к выборам, пока есть такая возможность, потому что ее просто не будет", — подытожил аналитик.Ранее Джо Байден запросил для Украины у конгресса 24 миллиарда долларов, что больше, чем средства, предназначенные на решение внутренних проблем страны. Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил, что расходы США на помощь Украине достигли 113 миллиардов долларов, при этом миллионы американцев теряют доступ к талонам на еду и медицинской страховке.

https://ria.ru/20230823/f-16-1891645281.html

https://ria.ru/20230823/rezerv-1891640045.html

украина

сша

киев

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в мире, украина, сша, киев, джо байден, олег соскин, владимир зеленский