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Зеленскому запретили использовать танки Abrams и Leopard - РИА Новости, 23.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:50 23.08.2023 (обновлено: 07:41 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891642135.html
Зеленскому запретили использовать танки Abrams и Leopard
Зеленскому запретили использовать танки Abrams и Leopard - РИА Новости, 23.08.2023
Зеленскому запретили использовать танки Abrams и Leopard
Украине лучше не использовать полученные западные танки из-за способности российских войск их обнаружить ввиду "географических особенностей местности", об этом... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T04:50
2023-08-23T07:41
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
запорожская область
валерий залужный
владимир путин
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Украине лучше не использовать полученные западные танки из-за способности российских войск их обнаружить ввиду "географических особенностей местности", об этом говорится в статье в американском журнале Newsweek."Украине следует использовать свой старый танковый парк, чтобы прорваться через территорию, которую Россия тщательно заминировала", — говорится в публикации.Как заявил изданию бывший спецпомощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Дэн Райс, Украина не должна использовать свои лучшие танки, чтобы не терять их на российских минных полях."Старые, менее совершенные танки, такие как советский Т-64 являются более расходными, а Leopard и Abrams будут более эффективны в случае прорыва через сильно заминированную территорию", — добавил он.По словам военного эксперта Марины Мирон, чьи слова приводит издание, для Украины слишком опасно использовать западные танки в Запорожской области: "не только из-за мин, но и потому, что у русских не возникнет проблем с их обнаружением из-за географических особенностей местности".Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления Украина потеряла 415 танков и более 1,3 тысячи единиц бронемашин.
https://ria.ru/20230823/rezerv-1891640045.html
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сша
украина
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в мире, сша, украина, россия, запорожская область, валерий залужный, владимир путин, т-64
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Запорожская область, Валерий Залужный, Владимир Путин, Т-64
Зеленскому запретили использовать танки Abrams и Leopard

Newsweek: танки Abrams и Leopard слишком заметны на украинской местности

© AP Photo / Eckehard Schulz, FileТанк Leopard
Танк Leopard - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Eckehard Schulz, File
Танк Leopard. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Украине лучше не использовать полученные западные танки из-за способности российских войск их обнаружить ввиду "географических особенностей местности", об этом говорится в статье в американском журнале Newsweek.
"Украине следует использовать свой старый танковый парк, чтобы прорваться через территорию, которую Россия тщательно заминировала", — говорится в публикации.
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Как заявил изданию бывший спецпомощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Дэн Райс, Украина не должна использовать свои лучшие танки, чтобы не терять их на российских минных полях.
«
"Старые, менее совершенные танки, такие как советский Т-64 являются более расходными, а Leopard и Abrams будут более эффективны в случае прорыва через сильно заминированную территорию", — добавил он.
По словам военного эксперта Марины Мирон, чьи слова приводит издание, для Украины слишком опасно использовать западные танки в Запорожской области: "не только из-за мин, но и потому, что у русских не возникнет проблем с их обнаружением из-за географических особенностей местности".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления Украина потеряла 415 танков и более 1,3 тысячи единиц бронемашин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияЗапорожская областьВалерий ЗалужныйВладимир ПутинТ-64
 
 
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