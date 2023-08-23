https://ria.ru/20230823/ukraina-1891635475.html
Не часы, а дни. На Украине пришли в ужас от надвигающейся катастрофы
Не часы, а дни. На Украине пришли в ужас от надвигающейся катастрофы - РИА Новости, 23.08.2023
Не часы, а дни. На Украине пришли в ужас от надвигающейся катастрофы
Аварийное отключение какой-либо украинской АЭС в предстоящий отопительный сезон станет "катастрофой", заявил изданию "Вести.ua" глава набсовета украинского... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T02:20
2023-08-23T02:20
2023-08-23T02:20
в мире
украина
юрий корольчук
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Аварийное отключение какой-либо украинской АЭС в предстоящий отопительный сезон станет "катастрофой", заявил изданию "Вести.ua" глава набсовета украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.По его словам, "все упирается в газ": достаточное количество топлива и работоспособность сетей дадут возможность обеспечивать бесперебойную работу. Однако если "вылетит" АЭС, то произойдет "катастрофа": "в аварийном варианте зарубежные партнеры смогут нам помочь, но по вечерам все равно будет дефицит", сказал он.По словам Корольчука, сейчас между структурами украинской власти и энергетическими компаниями отсутствует координация, что не позволяет за оставшееся до осени время что-то существенно изменить в состоянии энергетики страны.Он выразил мнение, что будущие блэкауты будут измеряться "не в часах, а в днях". "Если в прошлом сезоне они продолжались примерно одни сутки за три дня, то сейчас могут быть отключения по четыре–пять раз в три дня", - предупредил Корольчук.Как указал эксперт, проблема с долгами продолжает "давить" на украинскую энергосистему, поэтому власти и представители госкомпаний уже пытаются "аргументировать" будущие блэкауты, так как понимают "пессимистичные настроения и ожидания" в обществе.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230819/ukraina-1891052038.html
https://ria.ru/20230822/infrastruktura-1891429640.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, юрий корольчук, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Юрий Корольчук, Вооруженные силы РФ
Не часы, а дни. На Украине пришли в ужас от надвигающейся катастрофы
Эксперт Корольчук: отключение АЭС зимой станет катастрофой для Украины
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Аварийное отключение какой-либо украинской АЭС в предстоящий отопительный сезон станет "катастрофой", заявил изданию "Вести.ua" глава набсовета украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
По его словам, "все упирается в газ": достаточное количество топлива и работоспособность сетей дадут возможность обеспечивать бесперебойную работу. Однако если "вылетит" АЭС, то произойдет "катастрофа": "в аварийном варианте зарубежные партнеры смогут нам помочь, но по вечерам все равно будет дефицит", сказал он.
В Киеве признали, что не смогут защитить все энергообъекты этой зимой
По словам Корольчука, сейчас между структурами украинской власти и энергетическими компаниями отсутствует координация, что не позволяет за оставшееся до осени время что-то существенно изменить в состоянии энергетики страны.
Он выразил мнение, что будущие блэкауты будут измеряться "не в часах, а в днях". "Если в прошлом сезоне они продолжались примерно одни сутки за три дня, то сейчас могут быть отключения по четыре–пять раз в три дня", - предупредил Корольчук.
Как указал эксперт, проблема с долгами продолжает "давить" на украинскую энергосистему, поэтому власти и представители госкомпаний уже пытаются "аргументировать" будущие блэкауты, так как понимают "пессимистичные настроения и ожидания" в обществе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России
начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Энергетическая инфраструктура Кривого Рога получила повреждения