https://ria.ru/20230823/ukraina-1891635475.html

Не часы, а дни. На Украине пришли в ужас от надвигающейся катастрофы

Не часы, а дни. На Украине пришли в ужас от надвигающейся катастрофы - РИА Новости, 23.08.2023

Не часы, а дни. На Украине пришли в ужас от надвигающейся катастрофы

Аварийное отключение какой-либо украинской АЭС в предстоящий отопительный сезон станет "катастрофой", заявил изданию "Вести.ua" глава набсовета украинского... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T02:20

2023-08-23T02:20

2023-08-23T02:20

в мире

украина

юрий корольчук

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Аварийное отключение какой-либо украинской АЭС в предстоящий отопительный сезон станет "катастрофой", заявил изданию "Вести.ua" глава набсовета украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.По его словам, "все упирается в газ": достаточное количество топлива и работоспособность сетей дадут возможность обеспечивать бесперебойную работу. Однако если "вылетит" АЭС, то произойдет "катастрофа": "в аварийном варианте зарубежные партнеры смогут нам помочь, но по вечерам все равно будет дефицит", сказал он.По словам Корольчука, сейчас между структурами украинской власти и энергетическими компаниями отсутствует координация, что не позволяет за оставшееся до осени время что-то существенно изменить в состоянии энергетики страны.Он выразил мнение, что будущие блэкауты будут измеряться "не в часах, а в днях". "Если в прошлом сезоне они продолжались примерно одни сутки за три дня, то сейчас могут быть отключения по четыре–пять раз в три дня", - предупредил Корольчук.Как указал эксперт, проблема с долгами продолжает "давить" на украинскую энергосистему, поэтому власти и представители госкомпаний уже пытаются "аргументировать" будущие блэкауты, так как понимают "пессимистичные настроения и ожидания" в обществе.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230819/ukraina-1891052038.html

https://ria.ru/20230822/infrastruktura-1891429640.html

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в мире, украина, юрий корольчук, вооруженные силы рф