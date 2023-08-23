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Будет только хуже. Украина в ужасе от нового решения Зеленского - РИА Новости, 23.08.2023
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08:00 23.08.2023 (обновлено: 08:05 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891485027.html
Будет только хуже. Украина в ужасе от нового решения Зеленского
Будет только хуже. Украина в ужасе от нового решения Зеленского - РИА Новости, 23.08.2023
Будет только хуже. Украина в ужасе от нового решения Зеленского
Западные СМИ констатируют: желающих вступать в ВСУ не осталось. Чтобы решить проблему, Зеленский пошел на радикальные меры, которые должны ослабить недовольство РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T08:00
2023-08-23T08:05
украина
киев
одесса
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
политика
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. Западные СМИ констатируют: желающих вступать в ВСУ не осталось. Чтобы решить проблему, Зеленский пошел на радикальные меры, которые должны ослабить недовольство в обществе и помочь доукомплектовать войска. Удастся ли Киеву изменить ситуацию — в материале РИА Новости.Тыловиков на фронтовиковПо данным The Guardian, из-за мобилизации десятки тысяч украинцев нелегально покинули страну. А главы территориальных центров комплектования (ТЦК) повсеместно торговали "белыми билетами" — пять тысяч долларов с человека.В Киеве решили бороться с коррупцией. Для начала арестовали скандального военкома Одессы Евгения Борисова, набравшего взяток на миллионы долларов. Его подчиненные похищали людей, занимались вымогательством, избивали призывников.Затем Зеленский одним указом уволил всех руководителей областных ТЦК.Возбудили 112 уголовных дел. Тридцати трем фигурантам предъявили обвинения. Заменить нечистых на руку военкомов должны офицеры, участвовавшие в боевых действиях. Перед назначением их проверят в СБУ.Страх и возмущениеВысокие потери, наплыв в города инвалидов с фронта, а также жесткие методы ТЦК отбивают у украинцев желание идти в армию. The Guardian утверждает: все, кто хотел попасть в ВСУ, либо уже служат, либо не могут воевать после тяжелых ранений. А остальные боятся даже выходить на улицу. О рейдах военкоматов люди сообщают друг другу в соцсетях.Согласно результатам весеннего опроса "Украинской правды", 72% мужчин в возрасте 25-34 лет, а также 66% 35-44 лет с момента объявления мобилизации в военкоматы не обращались.Зеленский запустил медийную кампанию, призванную обуздать страхи призывников. Основной слоган: "Бояться — это нормально". Но доверия к ТЦК у населения нет. Мобилизованных бросают на передовую после пары недель подготовки. В одном из местных телеграм-каналов правительству дали ироничный совет: "Лучшая реклама ВСУ — это четыре сына Данилова, нардепы от "Слуги народа", прокуроры, судьи, "95 квартал" на фронте под Бахмутом".Потеря мотивацииНа прошлой неделе Зеленский признал, что все 16 боевых бригад, которые он посетил, недоукомплектованы. "Эти проблемы начинаются в военкоматах", — подчеркнул он. Провал контрнаступления в Киеве списывают теперь не только на нехватку западной техники.Украина победит, если соберет армию в три миллиона человек, провозгласила немецкая Welt. Это, скорее всего, невозможно.В беседе с РИА Новости политолог Василий Стоякин отметил, что Зеленскому уже ничто не поможет."Через военкоматы утекало не так много людей. Получивших там незаконную отсрочку или бронь — десятки тысяч. Это незначительное меньшинство. Напрямую через границу, с помощью взяток пограничникам ушло гораздо больше. Возможно, новые военкомы и наберут десять тысяч призывников. Проблему это не решит", — уверен он.Попытки успокоить напуганных мобилизацией украинцев тщетны. "Люди не хотят идти в армию добровольно. Ситуация только ухудшится. Военком — это специалист, который, по крайней мере, знает документацию, специфику набора. Офицер с фронта, может, и авторитетен, но менее эффективен", — считает Стоякин.Коррупционная схема в ТЦК не изменится, поскольку областные военкомы и раньше не получали взятки напрямую, добавляет военный эксперт Владимир Евсеев.Недоукомплектация ВСУ — более глубокая проблема, чем кажется. "За июнь — июль на Украине мобилизовали порядка 70 тысяч человек. Это не компенсировало даже потери за тот же период. Подготовленные призывники заканчиваются. Уровень мобилизации Киев может поддерживать лишь за счет имитации борьбы с коррупцией и снимая возрастные ограничения. Так, в плен сейчас попадают уже и те, кому за 50. Однозначно это не способствует мотивации", — рассуждает Евсеев.По словам эксперта, часть призывников все равно откупится, но тарифы повысятся. А на линию фронта попадут наименее социально защищенные украинцы.
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890611869.html
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украина, киев, одесса, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, политика, владимир зеленский
Украина, Киев, Одесса, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Политика, Владимир Зеленский

Будет только хуже. Украина в ужасе от нового решения Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. Западные СМИ констатируют: желающих вступать в ВСУ не осталось. Чтобы решить проблему, Зеленский пошел на радикальные меры, которые должны ослабить недовольство в обществе и помочь доукомплектовать войска. Удастся ли Киеву изменить ситуацию — в материале РИА Новости.

Тыловиков на фронтовиков

По данным The Guardian, из-за мобилизации десятки тысяч украинцев нелегально покинули страну. А главы территориальных центров комплектования (ТЦК) повсеместно торговали "белыми билетами" — пять тысяч долларов с человека.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте "Медыка — Шегини" на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жители Украины на контрольно-пропускном пункте "Медыка — Шегини" на польско-украинской границе
В Киеве решили бороться с коррупцией. Для начала арестовали скандального военкома Одессы Евгения Борисова, набравшего взяток на миллионы долларов. Его подчиненные похищали людей, занимались вымогательством, избивали призывников.
Затем Зеленский одним указом уволил всех руководителей областных ТЦК.
Возбудили 112 уголовных дел. Тридцати трем фигурантам предъявили обвинения. Заменить нечистых на руку военкомов должны офицеры, участвовавшие в боевых действиях. Перед назначением их проверят в СБУ.

Страх и возмущение

Высокие потери, наплыв в города инвалидов с фронта, а также жесткие методы ТЦК отбивают у украинцев желание идти в армию. The Guardian утверждает: все, кто хотел попасть в ВСУ, либо уже служат, либо не могут воевать после тяжелых ранений. А остальные боятся даже выходить на улицу. О рейдах военкоматов люди сообщают друг другу в соцсетях.
Согласно результатам весеннего опроса "Украинской правды", 72% мужчин в возрасте 25-34 лет, а также 66% 35-44 лет с момента объявления мобилизации в военкоматы не обращались.
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные
Зеленский запустил медийную кампанию, призванную обуздать страхи призывников. Основной слоган: "Бояться — это нормально". Но доверия к ТЦК у населения нет. Мобилизованных бросают на передовую после пары недель подготовки. В одном из местных телеграм-каналов правительству дали ироничный совет: "Лучшая реклама ВСУ — это четыре сына Данилова, нардепы от "Слуги народа", прокуроры, судьи, "95 квартал" на фронте под Бахмутом".
Украинские военнослужащие в Артемовске - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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17 августа, 14:38

Потеря мотивации

На прошлой неделе Зеленский признал, что все 16 боевых бригад, которые он посетил, недоукомплектованы. "Эти проблемы начинаются в военкоматах", — подчеркнул он. Провал контрнаступления в Киеве списывают теперь не только на нехватку западной техники.
Украина победит, если соберет армию в три миллиона человек, провозгласила немецкая Welt. Это, скорее всего, невозможно.
© Фото : Офис президента УкраиныФотография предполагаемого визита Владимира Зеленского на передовые позиции украинских войск в подконтрольной Киеву части Запорожской области
Фотография предполагаемого визита Владимира Зеленского на передовые позиции украинских войск в подконтрольной Киеву части Запорожской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : Офис президента Украины
Фотография предполагаемого визита Владимира Зеленского на передовые позиции украинских войск в подконтрольной Киеву части Запорожской области
В беседе с РИА Новости политолог Василий Стоякин отметил, что Зеленскому уже ничто не поможет.
"Через военкоматы утекало не так много людей. Получивших там незаконную отсрочку или бронь — десятки тысяч. Это незначительное меньшинство. Напрямую через границу, с помощью взяток пограничникам ушло гораздо больше. Возможно, новые военкомы и наберут десять тысяч призывников. Проблему это не решит", — уверен он.
Попытки успокоить напуганных мобилизацией украинцев тщетны. "Люди не хотят идти в армию добровольно. Ситуация только ухудшится. Военком — это специалист, который, по крайней мере, знает документацию, специфику набора. Офицер с фронта, может, и авторитетен, но менее эффективен", — считает Стоякин.
© Фото : НАБУНациональное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Коррупционная схема в ТЦК не изменится, поскольку областные военкомы и раньше не получали взятки напрямую, добавляет военный эксперт Владимир Евсеев.
Недоукомплектация ВСУ — более глубокая проблема, чем кажется. "За июнь — июль на Украине мобилизовали порядка 70 тысяч человек. Это не компенсировало даже потери за тот же период. Подготовленные призывники заканчиваются. Уровень мобилизации Киев может поддерживать лишь за счет имитации борьбы с коррупцией и снимая возрастные ограничения. Так, в плен сейчас попадают уже и те, кому за 50. Однозначно это не способствует мотивации", — рассуждает Евсеев.
По словам эксперта, часть призывников все равно откупится, но тарифы повысятся. А на линию фронта попадут наименее социально защищенные украинцы.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Осталось недолго. Зеленский подписал себе приговор
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УкраинаКиевОдессаВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныПолитикаВладимир Зеленский
 
 
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