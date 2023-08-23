https://ria.ru/20230823/tskhinval-1891650026.html
В Цхинвале сообщили о постоянных переговорах о признании с разными странами
В Цхинвале сообщили о постоянных переговорах о признании с разными странами - РИА Новости, 23.08.2023
В Цхинвале сообщили о постоянных переговорах о признании с разными странами
Южная Осетия ведет диалог о признании с разными странами, но немедленные решения для нее не являются приоритетом, заявил РИА Новости государственный советник... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T07:46
2023-08-23T07:46
2023-08-23T07:46
южная осетия
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белоруссия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Южная Осетия ведет диалог о признании с разными странами, но немедленные решения для нее не являются приоритетом, заявил РИА Новости государственный советник президента Южной Осетии Вячеслав Гобозов. "У нас постоянно ведутся переговоры, я не буду говорить, с какими странами. Для нас не является приоритетным, чтобы нас, к примеру, Белоруссия признала, завтра какая-то еще страна. Мы работаем и понимаем, что этап признания - не манна небесная, это только этап в работе", - сказал Гобозов. Москва 26 августа 2008 года, после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала, признала суверенитет Абхазии и другой бывшей грузинской автономии, Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Тбилиси же признавать республики отказывается. Помимо РФ Южную Осетию признают Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.
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южная осетия, россия, белоруссия, в мире
Южная Осетия, Россия, Белоруссия, В мире
В Цхинвале сообщили о постоянных переговорах о признании с разными странами
В Южной Осетии сообщили, что Цхинвал ведет диалог о признании с разными странами