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В Цхинвале сообщили о постоянных переговорах о признании с разными странами - РИА Новости, 23.08.2023
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07:46 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/tskhinval-1891650026.html
В Цхинвале сообщили о постоянных переговорах о признании с разными странами
В Цхинвале сообщили о постоянных переговорах о признании с разными странами - РИА Новости, 23.08.2023
В Цхинвале сообщили о постоянных переговорах о признании с разными странами
Южная Осетия ведет диалог о признании с разными странами, но немедленные решения для нее не являются приоритетом, заявил РИА Новости государственный советник... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T07:46
2023-08-23T07:46
южная осетия
россия
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Южная Осетия ведет диалог о признании с разными странами, но немедленные решения для нее не являются приоритетом, заявил РИА Новости государственный советник президента Южной Осетии Вячеслав Гобозов. "У нас постоянно ведутся переговоры, я не буду говорить, с какими странами. Для нас не является приоритетным, чтобы нас, к примеру, Белоруссия признала, завтра какая-то еще страна. Мы работаем и понимаем, что этап признания - не манна небесная, это только этап в работе", - сказал Гобозов. Москва 26 августа 2008 года, после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала, признала суверенитет Абхазии и другой бывшей грузинской автономии, Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Тбилиси же признавать республики отказывается. Помимо РФ Южную Осетию признают Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.
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южная осетия, россия, белоруссия, в мире
Южная Осетия, Россия, Белоруссия, В мире
В Цхинвале сообщили о постоянных переговорах о признании с разными странами

В Южной Осетии сообщили, что Цхинвал ведет диалог о признании с разными странами

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг Южной Осетии
Флаг Южной Осетии - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаг Южной Осетии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Южная Осетия ведет диалог о признании с разными странами, но немедленные решения для нее не являются приоритетом, заявил РИА Новости государственный советник президента Южной Осетии Вячеслав Гобозов.
"У нас постоянно ведутся переговоры, я не буду говорить, с какими странами. Для нас не является приоритетным, чтобы нас, к примеру, Белоруссия признала, завтра какая-то еще страна. Мы работаем и понимаем, что этап признания - не манна небесная, это только этап в работе", - сказал Гобозов.
Здание администрация президента Республики Южная Осетия в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
В Южной Осетии выразили желание вступить в Союзное государство
07:40
Москва 26 августа 2008 года, после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала, признала суверенитет Абхазии и другой бывшей грузинской автономии, Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Тбилиси же признавать республики отказывается. Помимо РФ Южную Осетию признают Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.
 
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