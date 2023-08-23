https://ria.ru/20230823/tskhinval-1891650026.html

В Цхинвале сообщили о постоянных переговорах о признании с разными странами

В Цхинвале сообщили о постоянных переговорах о признании с разными странами - РИА Новости, 23.08.2023

В Цхинвале сообщили о постоянных переговорах о признании с разными странами

Южная Осетия ведет диалог о признании с разными странами, но немедленные решения для нее не являются приоритетом, заявил РИА Новости государственный советник... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T07:46

2023-08-23T07:46

2023-08-23T07:46

южная осетия

россия

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Южная Осетия ведет диалог о признании с разными странами, но немедленные решения для нее не являются приоритетом, заявил РИА Новости государственный советник президента Южной Осетии Вячеслав Гобозов. "У нас постоянно ведутся переговоры, я не буду говорить, с какими странами. Для нас не является приоритетным, чтобы нас, к примеру, Белоруссия признала, завтра какая-то еще страна. Мы работаем и понимаем, что этап признания - не манна небесная, это только этап в работе", - сказал Гобозов. Москва 26 августа 2008 года, после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала, признала суверенитет Абхазии и другой бывшей грузинской автономии, Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Тбилиси же признавать республики отказывается. Помимо РФ Южную Осетию признают Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.

https://ria.ru/20230823/vstuplenie-1891649587.html

южная осетия

россия

белоруссия

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южная осетия, россия, белоруссия, в мире