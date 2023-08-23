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"Нарвались на цитадель". В Киеве раскрыли судьбу последних резервов ВСУ - РИА Новости, 23.08.2023
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22:56 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/tsitadel-1891862669.html
"Нарвались на цитадель". В Киеве раскрыли судьбу последних резервов ВСУ
"Нарвались на цитадель". В Киеве раскрыли судьбу последних резервов ВСУ - РИА Новости, 23.08.2023
"Нарвались на цитадель". В Киеве раскрыли судьбу последних резервов ВСУ
Восемьдесят вторая десантно-штурмовая бригада ВСУ, которую недавно бросили в бой на Запорожском направлении, уже сильно пострадала, заявил бывший советник... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T22:56
2023-08-23T22:56
политика
киев
леонид кучма
олег соскин
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Восемьдесят вторая десантно-штурмовая бригада ВСУ, которую недавно бросили в бой на Запорожском направлении, уже сильно пострадала, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.&quot;82-я бригада сейчас очень серьезные потери несет. До нее там была другая бригада, она тоже многое потеряла&quot;, — рассказал эксперт.По его словам, последние резервы украинской армии нарвались на прекрасно укрепленную российскую цитадель на южном участке фронта и не смогли пережить столкновения высокой интенсивности.Бывший советник Кучмы также напомнил, что киевское правительство специально засекретило информацию о потерях, чтобы скрыть катастрофу, к которой привело летнее контрнаступление ВСУ.Украинская армия начала 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891756956.html
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политика, киев, леонид кучма, олег соскин, владимир путин, вооруженные силы украины, россия, украина
Политика, Киев, Леонид Кучма, Олег Соскин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
"Нарвались на цитадель". В Киеве раскрыли судьбу последних резервов ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин: последний резерв ВСУ несет тяжелые потери в Запорожье

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-80 военнослужащих ВС РФ
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Восемьдесят вторая десантно-штурмовая бригада ВСУ, которую недавно бросили в бой на Запорожском направлении, уже сильно пострадала, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.
«

"82-я бригада сейчас очень серьезные потери несет. До нее там была другая бригада, она тоже многое потеряла", — рассказал эксперт.

По его словам, последние резервы украинской армии нарвались на прекрасно укрепленную российскую цитадель на южном участке фронта и не смогли пережить столкновения высокой интенсивности.
Бывший советник Кучмы также напомнил, что киевское правительство специально засекретило информацию о потерях, чтобы скрыть катастрофу, к которой привело летнее контрнаступление ВСУ.
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Украинская армия начала 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.
Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.
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