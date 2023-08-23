https://ria.ru/20230823/tsitadel-1891862669.html

"Нарвались на цитадель". В Киеве раскрыли судьбу последних резервов ВСУ

"Нарвались на цитадель". В Киеве раскрыли судьбу последних резервов ВСУ - РИА Новости, 23.08.2023

"Нарвались на цитадель". В Киеве раскрыли судьбу последних резервов ВСУ

Восемьдесят вторая десантно-штурмовая бригада ВСУ, которую недавно бросили в бой на Запорожском направлении, уже сильно пострадала, заявил бывший советник... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T22:56

2023-08-23T22:56

2023-08-23T22:56

политика

киев

леонид кучма

олег соскин

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Восемьдесят вторая десантно-штурмовая бригада ВСУ, которую недавно бросили в бой на Запорожском направлении, уже сильно пострадала, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube."82-я бригада сейчас очень серьезные потери несет. До нее там была другая бригада, она тоже многое потеряла", — рассказал эксперт.По его словам, последние резервы украинской армии нарвались на прекрасно укрепленную российскую цитадель на южном участке фронта и не смогли пережить столкновения высокой интенсивности.Бывший советник Кучмы также напомнил, что киевское правительство специально засекретило информацию о потерях, чтобы скрыть катастрофу, к которой привело летнее контрнаступление ВСУ.Украинская армия начала 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.

https://ria.ru/20230823/ukraina-1891756956.html

https://ria.ru/20230823/zelenskiy-1891787688.html

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политика, киев, леонид кучма, олег соскин, владимир путин, вооруженные силы украины, россия, украина