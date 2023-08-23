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В Японии сообщили о возможном пуске в КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 23.08.2023
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22:12 23.08.2023 (обновлено: 22:25 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/trevoga-1891858023.html
В Японии сообщили о возможном пуске в КНДР баллистической ракеты
В Японии сообщили о возможном пуске в КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 23.08.2023
В Японии сообщили о возможном пуске в КНДР баллистической ракеты
Министерство обороны Японии сообщило о пуске, предположительно, баллистической ракеты Северной Кореи, на юге Японии объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T22:12
2023-08-23T22:25
в мире
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ТОКИО, 23 авг – РИА Новости. Министерство обороны Японии сообщило о пуске, предположительно, баллистической ракеты Северной Кореи, на юге Японии объявлена воздушная тревога.&quot;Со стороны Северной Кореи был проведен пуск, возможно, баллистической ракеты. Будем извещать по мере поступления информации&quot;, - сообщило министерство обороны Японии.До этого на сотовые телефоны поступило оповещение от правительства о возможном пуске ракеты, для префектуры Окинава была объявлена воздушная тревога. Населению рекомендовали укрыться в зданиях или подвальных помещениях.
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в мире, окинава, япония
В мире, Окинава, Япония
В Японии сообщили о возможном пуске в КНДР баллистической ракеты

Минобороны Японии сообщило о пуске, предположительно, баллистической ракеты КНДР

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 23 авг – РИА Новости. Министерство обороны Японии сообщило о пуске, предположительно, баллистической ракеты Северной Кореи, на юге Японии объявлена воздушная тревога.
«

"Со стороны Северной Кореи был проведен пуск, возможно, баллистической ракеты. Будем извещать по мере поступления информации", - сообщило министерство обороны Японии.

До этого на сотовые телефоны поступило оповещение от правительства о возможном пуске ракеты, для префектуры Окинава была объявлена воздушная тревога. Населению рекомендовали укрыться в зданиях или подвальных помещениях.
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
КНДР предупредила Японию о планах запустить спутник
22 августа, 01:55
 
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