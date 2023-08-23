https://ria.ru/20230823/trevoga-1891858023.html
В Японии сообщили о возможном пуске в КНДР баллистической ракеты
В Японии сообщили о возможном пуске в КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 23.08.2023
В Японии сообщили о возможном пуске в КНДР баллистической ракеты
Министерство обороны Японии сообщило о пуске, предположительно, баллистической ракеты Северной Кореи, на юге Японии объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T22:12
2023-08-23T22:12
2023-08-23T22:25
в мире
окинава
япония
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ТОКИО, 23 авг – РИА Новости. Министерство обороны Японии сообщило о пуске, предположительно, баллистической ракеты Северной Кореи, на юге Японии объявлена воздушная тревога."Со стороны Северной Кореи был проведен пуск, возможно, баллистической ракеты. Будем извещать по мере поступления информации", - сообщило министерство обороны Японии.До этого на сотовые телефоны поступило оповещение от правительства о возможном пуске ракеты, для префектуры Окинава была объявлена воздушная тревога. Населению рекомендовали укрыться в зданиях или подвальных помещениях.
https://ria.ru/20230822/kndr-1891413480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, окинава, япония
В Японии сообщили о возможном пуске в КНДР баллистической ракеты
Минобороны Японии сообщило о пуске, предположительно, баллистической ракеты КНДР