https://ria.ru/20230823/trevoga-1891858023.html

В Японии сообщили о возможном пуске в КНДР баллистической ракеты

В Японии сообщили о возможном пуске в КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 23.08.2023

В Японии сообщили о возможном пуске в КНДР баллистической ракеты

Министерство обороны Японии сообщило о пуске, предположительно, баллистической ракеты Северной Кореи, на юге Японии объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T22:12

2023-08-23T22:12

2023-08-23T22:25

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ТОКИО, 23 авг – РИА Новости. Министерство обороны Японии сообщило о пуске, предположительно, баллистической ракеты Северной Кореи, на юге Японии объявлена воздушная тревога."Со стороны Северной Кореи был проведен пуск, возможно, баллистической ракеты. Будем извещать по мере поступления информации", - сообщило министерство обороны Японии.До этого на сотовые телефоны поступило оповещение от правительства о возможном пуске ракеты, для префектуры Окинава была объявлена воздушная тревога. Населению рекомендовали укрыться в зданиях или подвальных помещениях.

https://ria.ru/20230822/kndr-1891413480.html

окинава

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, окинава, япония