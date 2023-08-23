https://ria.ru/20230823/tramp-1891768507.html
Трамп заявил, что с гордостью пойдет под арест
Трамп заявил, что с гордостью пойдет под арест - РИА Новости, 23.08.2023
Трамп заявил, что с гордостью пойдет под арест
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг "с гордостью" пойдет под арест в штате Джорджия за то, что боролся за чистоту выборов, написал Трамп в... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T15:35
2023-08-23T15:35
2023-08-23T15:35
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ВАШИНГТОН, 23 авг – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг "с гордостью" пойдет под арест в штате Джорджия за то, что боролся за чистоту выборов, написал Трамп в социальной сети Truth Social. Он уже договорился с местными властями об освобождении под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения в местном суде дела о попытке переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в Джорджии путем оказания давления на должностных лиц штата. "Никто никогда не боролся за чистоту выборов так, как это делал президент Дональд Дж. Трамп. За это я с гордостью пойду под арест завтра вечером в Джорджии", - написал Трамп. Выдвинутые обвинения он отрицает. В ходе трех других процессов Трамп также "сдавался" властям, которые формально брали его под арест и быстро освобождали без ограничительных условий по итогам заседания суда, где экс-президент отказывался признавать свою вину.
https://ria.ru/20230822/tramp-1891452482.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джорджия, сша, дональд трамп, выборы президента сша
В мире, Джорджия, США, Дональд Трамп, Выборы президента США
Трамп заявил, что с гордостью пойдет под арест
Трамп заявил, что боролся за чистоту выборов и с гордостью пойдет под арест
ВАШИНГТОН, 23 авг – РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг "с гордостью" пойдет под арест в штате Джорджия за то, что боролся за чистоту выборов, написал Трамп в социальной сети Truth Social
.
Он уже договорился с местными властями об освобождении под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения в местном суде дела о попытке переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в Джорджии путем оказания давления на должностных лиц штата.
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"Никто никогда не боролся за чистоту выборов так, как это делал президент Дональд Дж. Трамп. За это я с гордостью пойду под арест завтра вечером в Джорджии", - написал Трамп.
Выдвинутые обвинения он отрицает.
В ходе трех других процессов Трамп также "сдавался" властям, которые формально брали его под арест и быстро освобождали без ограничительных условий по итогам заседания суда, где экс-президент отказывался признавать свою вину.
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