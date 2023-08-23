https://ria.ru/20230823/tramp-1891768507.html

Трамп заявил, что с гордостью пойдет под арест

Трамп заявил, что с гордостью пойдет под арест - РИА Новости, 23.08.2023

Трамп заявил, что с гордостью пойдет под арест

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг "с гордостью" пойдет под арест в штате Джорджия за то, что боролся за чистоту выборов, написал Трамп в... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T15:35

2023-08-23T15:35

2023-08-23T15:35

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джорджия

сша

дональд трамп

выборы президента сша

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ВАШИНГТОН, 23 авг – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг "с гордостью" пойдет под арест в штате Джорджия за то, что боролся за чистоту выборов, написал Трамп в социальной сети Truth Social. Он уже договорился с местными властями об освобождении под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения в местном суде дела о попытке переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в Джорджии путем оказания давления на должностных лиц штата. "Никто никогда не боролся за чистоту выборов так, как это делал президент Дональд Дж. Трамп. За это я с гордостью пойду под арест завтра вечером в Джорджии", - написал Трамп. Выдвинутые обвинения он отрицает. В ходе трех других процессов Трамп также "сдавался" властям, которые формально брали его под арест и быстро освобождали без ограничительных условий по итогам заседания суда, где экс-президент отказывался признавать свою вину.

https://ria.ru/20230822/tramp-1891452482.html

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Дарья Буймова

в мире, джорджия, сша, дональд трамп, выборы президента сша