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Трамп заявил, что с гордостью пойдет под арест - РИА Новости, 23.08.2023
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15:35 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/tramp-1891768507.html
Трамп заявил, что с гордостью пойдет под арест
Трамп заявил, что с гордостью пойдет под арест - РИА Новости, 23.08.2023
Трамп заявил, что с гордостью пойдет под арест
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг "с гордостью" пойдет под арест в штате Джорджия за то, что боролся за чистоту выборов, написал Трамп в... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T15:35
2023-08-23T15:35
в мире
джорджия
сша
дональд трамп
выборы президента сша
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ВАШИНГТОН, 23 авг – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг "с гордостью" пойдет под арест в штате Джорджия за то, что боролся за чистоту выборов, написал Трамп в социальной сети Truth Social. Он уже договорился с местными властями об освобождении под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения в местном суде дела о попытке переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в Джорджии путем оказания давления на должностных лиц штата. "Никто никогда не боролся за чистоту выборов так, как это делал президент Дональд Дж. Трамп. За это я с гордостью пойду под арест завтра вечером в Джорджии", - написал Трамп. Выдвинутые обвинения он отрицает. В ходе трех других процессов Трамп также "сдавался" властям, которые формально брали его под арест и быстро освобождали без ограничительных условий по итогам заседания суда, где экс-президент отказывался признавать свою вину.
https://ria.ru/20230822/tramp-1891452482.html
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в мире, джорджия, сша, дональд трамп, выборы президента сша
В мире, Джорджия, США, Дональд Трамп, Выборы президента США
Трамп заявил, что с гордостью пойдет под арест

Трамп заявил, что боролся за чистоту выборов и с гордостью пойдет под арест

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 авг – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг "с гордостью" пойдет под арест в штате Джорджия за то, что боролся за чистоту выборов, написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Он уже договорился с местными властями об освобождении под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения в местном суде дела о попытке переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в Джорджии путем оказания давления на должностных лиц штата.
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Трамп высмеял назначение залога для него прокурором штата Джорджия
22 августа, 10:27
"Никто никогда не боролся за чистоту выборов так, как это делал президент Дональд Дж. Трамп. За это я с гордостью пойду под арест завтра вечером в Джорджии", - написал Трамп.
Выдвинутые обвинения он отрицает.
В ходе трех других процессов Трамп также "сдавался" властям, которые формально брали его под арест и быстро освобождали без ограничительных условий по итогам заседания суда, где экс-президент отказывался признавать свою вину.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Трамп планирует "сдаться" властям и явиться в тюрьму в Джорджии, пишут СМИ
22 августа, 02:15
 
В миреДжорджияСШАДональд ТрампВыборы президента США
 
 
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