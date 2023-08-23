https://ria.ru/20230823/torgovlya-1891645971.html

Чернышенко заявил о недопустимости раскола многосторонней торговой системы

Чернышенко заявил о недопустимости раскола многосторонней торговой системы - РИА Новости, 23.08.2023

Чернышенко заявил о недопустимости раскола многосторонней торговой системы

Позиции РФ и Китая по ключевым вопросам международной экономической повестки сходятся, важно не допустить раскола многосторонней торговой системы на клубы по... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T06:26

2023-08-23T06:26

2023-08-23T06:26

россия

китай

чанчунь

дмитрий чернышенко

всемирная торговая организация (вто)

брикс

шос

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ЧАНЧУНЬ (Китай), 23 авг – РИА Новости. Позиции РФ и Китая по ключевым вопросам международной экономической повестки сходятся, важно не допустить раскола многосторонней торговой системы на клубы по интересам, заявил в среду вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на открытии 14-го ЭКСПО "Китай-Северо-Восточная Азия". "Наши позиции сходятся и по ключевым вопросам международной экономической повестки на площадках ВТО, ШОС, БРИКС, форума АТЭС. Сейчас особенно важно не допустить раскола многосторонней торговой системы на клубы по интересам, сдержать рост протекционизма", - заявил Чернышенко в видеообращении к участникам ЭКСПО. Он подчеркнул, что "с этой целью настроены на совместное совершенствование ВТО в рамках реформы организации, это позволит обеспечить стабильную работу транспортно-логистических цепочек, а главное - равные для всех государств правила мировой торговли". Четырнадцатое ЭКСПО "Китай-Северо-Восточная Азия" с 23 по 27 августа проходит в городе Чанчунь китайской северо-восточной провинции Цзилинь.

https://ria.ru/20230823/chernyshenko-1891645838.html

россия

китай

чанчунь

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россия, китай, чанчунь, дмитрий чернышенко, всемирная торговая организация (вто), брикс, шос