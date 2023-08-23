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Чернышенко заявил о недопустимости раскола многосторонней торговой системы
Чернышенко заявил о недопустимости раскола многосторонней торговой системы - РИА Новости, 23.08.2023
Чернышенко заявил о недопустимости раскола многосторонней торговой системы
Позиции РФ и Китая по ключевым вопросам международной экономической повестки сходятся, важно не допустить раскола многосторонней торговой системы на клубы по... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T06:26
2023-08-23T06:26
2023-08-23T06:26
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китай
чанчунь
дмитрий чернышенко
всемирная торговая организация (вто)
брикс
шос
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ЧАНЧУНЬ (Китай), 23 авг – РИА Новости. Позиции РФ и Китая по ключевым вопросам международной экономической повестки сходятся, важно не допустить раскола многосторонней торговой системы на клубы по интересам, заявил в среду вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на открытии 14-го ЭКСПО "Китай-Северо-Восточная Азия". "Наши позиции сходятся и по ключевым вопросам международной экономической повестки на площадках ВТО, ШОС, БРИКС, форума АТЭС. Сейчас особенно важно не допустить раскола многосторонней торговой системы на клубы по интересам, сдержать рост протекционизма", - заявил Чернышенко в видеообращении к участникам ЭКСПО. Он подчеркнул, что "с этой целью настроены на совместное совершенствование ВТО в рамках реформы организации, это позволит обеспечить стабильную работу транспортно-логистических цепочек, а главное - равные для всех государств правила мировой торговли". Четырнадцатое ЭКСПО "Китай-Северо-Восточная Азия" с 23 по 27 августа проходит в городе Чанчунь китайской северо-восточной провинции Цзилинь.
https://ria.ru/20230823/chernyshenko-1891645838.html
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россия, китай, чанчунь, дмитрий чернышенко, всемирная торговая организация (вто), брикс, шос
Россия, Китай, Чанчунь, Дмитрий Чернышенко, Всемирная торговая организация (ВТО), БРИКС, ШОС
Чернышенко заявил о недопустимости раскола многосторонней торговой системы
Чернышенко: нельзя допустить раскола торговой системы на клубы по интересам