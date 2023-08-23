https://ria.ru/20230823/tokmak-1891705175.html

ВСУ нанесли удар по жилому дому в Токмаке

ВСУ нанесли удар по жилому дому в Токмаке - РИА Новости, 23.08.2023

ВСУ нанесли удар по жилому дому в Токмаке

Украинская армия в среду нанесла ракетный удар по городу Токмак Запорожской области, в результате чего разрушен частный жилой дом на улице Вологодского, 122,... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T12:07

2023-08-23T12:07

2023-08-23T13:13

специальная военная операция на украине

запорожская область

токмак

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ТОКМАК, 23 авг - РИА Новости. Украинская армия в среду нанесла ракетный удар по городу Токмак Запорожской области, в результате чего разрушен частный жилой дом на улице Вологодского, 122, передает корреспондент РИА Новости.Помимо дома, в результате обстрела разрушен гараж и поврежден автомобиль.Обстрел, по уточненным данным, произошел в районе девяти утра. По счастливой случайности жертв удалось избежать. На месте обстрела работают представители правоохранительных органов и экстренные службы города.

https://ria.ru/20230821/tank-1891334582.html

запорожская область

токмак

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, токмак