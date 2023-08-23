https://ria.ru/20230823/tokmak-1891705175.html
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Токмаке
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Токмаке - РИА Новости, 23.08.2023
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Токмаке
Украинская армия в среду нанесла ракетный удар по городу Токмак Запорожской области, в результате чего разрушен частный жилой дом на улице Вологодского, 122,... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T12:07
2023-08-23T12:07
2023-08-23T13:13
специальная военная операция на украине
запорожская область
токмак
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ТОКМАК, 23 авг - РИА Новости. Украинская армия в среду нанесла ракетный удар по городу Токмак Запорожской области, в результате чего разрушен частный жилой дом на улице Вологодского, 122, передает корреспондент РИА Новости.Помимо дома, в результате обстрела разрушен гараж и поврежден автомобиль.Обстрел, по уточненным данным, произошел в районе девяти утра. По счастливой случайности жертв удалось избежать. На месте обстрела работают представители правоохранительных органов и экстренные службы города.
https://ria.ru/20230821/tank-1891334582.html
запорожская область
токмак
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, токмак
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Токмаке
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Токмаке в Запорожской области
ТОКМАК, 23 авг - РИА Новости. Украинская армия в среду нанесла ракетный удар по городу Токмак Запорожской области, в результате чего разрушен частный жилой дом на улице Вологодского, 122, передает корреспондент РИА Новости.
Помимо дома, в результате обстрела разрушен гараж и поврежден автомобиль.
Обстрел, по уточненным данным, произошел в районе девяти утра. По счастливой случайности жертв удалось избежать. На месте обстрела работают представители правоохранительных органов и экстренные службы города.
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