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ВСУ нанесли удар по жилому дому в Токмаке - РИА Новости, 23.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 23.08.2023 (обновлено: 13:13 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/tokmak-1891705175.html
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Токмаке
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Токмаке - РИА Новости, 23.08.2023
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Токмаке
Украинская армия в среду нанесла ракетный удар по городу Токмак Запорожской области, в результате чего разрушен частный жилой дом на улице Вологодского, 122,... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T12:07
2023-08-23T13:13
специальная военная операция на украине
запорожская область
токмак
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ТОКМАК, 23 авг - РИА Новости. Украинская армия в среду нанесла ракетный удар по городу Токмак Запорожской области, в результате чего разрушен частный жилой дом на улице Вологодского, 122, передает корреспондент РИА Новости.Помимо дома, в результате обстрела разрушен гараж и поврежден автомобиль.Обстрел, по уточненным данным, произошел в районе девяти утра. По счастливой случайности жертв удалось избежать. На месте обстрела работают представители правоохранительных органов и экстренные службы города.
https://ria.ru/20230821/tank-1891334582.html
запорожская область
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запорожская область, токмак
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Токмаке

ВСУ нанесли удар по жилому дому в Токмаке в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Читать ria.ru в
ТОКМАК, 23 авг - РИА Новости. Украинская армия в среду нанесла ракетный удар по городу Токмак Запорожской области, в результате чего разрушен частный жилой дом на улице Вологодского, 122, передает корреспондент РИА Новости.
Помимо дома, в результате обстрела разрушен гараж и поврежден автомобиль.
Обстрел, по уточненным данным, произошел в районе девяти утра. По счастливой случайности жертв удалось избежать. На месте обстрела работают представители правоохранительных органов и экстренные службы города.
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ВС России поразили "Ланцетом" украинский танк на Запорожском направлении
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьТокмак
 
 
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