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Медведев оценил разобранную "на винтики" трофейную западную технику - РИА Новости, 23.08.2023
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01:19 23.08.2023 (обновлено: 05:32 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/tekhnika-1891631716.html
Медведев оценил разобранную "на винтики" трофейную западную технику
Медведев оценил разобранную "на винтики" трофейную западную технику - РИА Новости, 23.08.2023
Медведев оценил разобранную "на винтики" трофейную западную технику
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в западном оружии нет ничего особенного, Россия способна производить такое же или лучше. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T01:19
2023-08-23T05:32
дмитрий медведев
россия
южная осетия
грузия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в западном оружии нет ничего особенного, Россия способна производить такое же или лучше. "Разобрали по винтику и трофейное западное оружие с украинскими символами на броне. Ничего в нём особенного нет. Можем так же или лучше", - написал Медведев в статье, посвященной событиям 2008 года, для газеты "Аргументы и факты". Он также подчеркнул, что военно-промышленный комплекс России имеет большой технологический и производственный потенциал, подтверждением этому стал недавний форум "Армия-2023". "Военно-промышленный комплекс России не только доказал свою способность полностью обеспечивать нужды СВО, но и большой технологический и производственный потенциал. В ходе недавнего форума "Армия-2023" наши оружейники это ещё раз наглядно продемонстрировали", - говорится в статье. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы города Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководство России не раз заявляло, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
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россия
южная осетия
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дмитрий медведев, россия, южная осетия, грузия
Дмитрий Медведев, Россия, Южная Осетия, Грузия
Медведев оценил разобранную "на винтики" трофейную западную технику

Медведев: в западной технике нет ничего особенного, Россия может сделать лучше

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТрофейный британский бронеавтомобиль Husky TSV, представленный на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023"
Трофейный британский бронеавтомобиль Husky TSV, представленный на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Трофейный британский бронеавтомобиль Husky TSV, представленный на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023". Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в западном оружии нет ничего особенного, Россия способна производить такое же или лучше.
«
"Разобрали по винтику и трофейное западное оружие с украинскими символами на броне. Ничего в нём особенного нет. Можем так же или лучше", - написал Медведев в статье, посвященной событиям 2008 года, для газеты "Аргументы и факты".
Он также подчеркнул, что военно-промышленный комплекс России имеет большой технологический и производственный потенциал, подтверждением этому стал недавний форум "Армия-2023".
"Военно-промышленный комплекс России не только доказал свою способность полностью обеспечивать нужды СВО, но и большой технологический и производственный потенциал. В ходе недавнего форума "Армия-2023" наши оружейники это ещё раз наглядно продемонстрировали", - говорится в статье.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы города Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководство России не раз заявляло, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
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Дмитрий МедведевРоссияЮжная ОсетияГрузия
 
 
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