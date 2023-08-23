https://ria.ru/20230823/tekhnika-1891631716.html

Медведев оценил разобранную "на винтики" трофейную западную технику

Медведев оценил разобранную "на винтики" трофейную западную технику - РИА Новости, 23.08.2023

Медведев оценил разобранную "на винтики" трофейную западную технику

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в западном оружии нет ничего особенного, Россия способна производить такое же или лучше. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T01:19

2023-08-23T01:19

2023-08-23T05:32

дмитрий медведев

россия

южная осетия

грузия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в западном оружии нет ничего особенного, Россия способна производить такое же или лучше. "Разобрали по винтику и трофейное западное оружие с украинскими символами на броне. Ничего в нём особенного нет. Можем так же или лучше", - написал Медведев в статье, посвященной событиям 2008 года, для газеты "Аргументы и факты". Он также подчеркнул, что военно-промышленный комплекс России имеет большой технологический и производственный потенциал, подтверждением этому стал недавний форум "Армия-2023". "Военно-промышленный комплекс России не только доказал свою способность полностью обеспечивать нужды СВО, но и большой технологический и производственный потенциал. В ходе недавнего форума "Армия-2023" наши оружейники это ещё раз наглядно продемонстрировали", - говорится в статье. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы города Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководство России не раз заявляло, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20230823/voyna-1891630533.html

россия

южная осетия

грузия

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дмитрий медведев, россия, южная осетия, грузия