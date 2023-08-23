https://ria.ru/20230823/tayfun-1891645461.html

В Приморье внедрят меры поддержки бизнеса, пострадавшего от тайфуна

В Приморье внедрят меры поддержки бизнеса, пострадавшего от тайфуна - РИА Новости, 23.08.2023

В Приморье внедрят меры поддержки бизнеса, пострадавшего от тайфуна

Власти Приморья разрабатывают и внедряют новые меры поддержки для местных предпринимателей, чей бизнес пострадал от наводнения после тайфуна "Ханун", сообщает... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T06:13

2023-08-23T06:13

2023-08-23T06:13

уссурийск

олег кожемяко

уссурийский городской округ

спасск-дальний

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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Власти Приморья разрабатывают и внедряют новые меры поддержки для местных предпринимателей, чей бизнес пострадал от наводнения после тайфуна "Ханун", сообщает региональное правительство. Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Подтопило тысячи многоквартирных и частных домов. В крае введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Ранее власти сообщали, что предприниматели Приморья, полностью или частично утратившие имущество в результате паводка, могут получить льготный заем до 1 миллиона рублей со ставкой под 1% годовых сроком на 36 месяцев. "Пострадало очень много людей, в частности тех, кто работает по патенту, УСН. Порядка 200 компаний подали заявления на оказание тех или иных мер поддержки. Муниципальная комиссия Уссурийского городского округа 110 из них уже рассмотрела. Определила, что бизнес действительно пострадал, понес существенные потери. Мы разрабатываем сейчас меры поддержки, в том числе те, о потребности в которых заявили сами предприниматели", – сообщил губернатор Олег Кожемяко на встрече с бизнесменами в Уссурийске. Он отметил, что рассматривается увеличение суммы действующего микрозайма по ставке 1% до 3 миллионов рублей. Кроме того, гарантийный фонд снизит сумму комиссии для бизнесменов, пострадавших от ЧС, до 0,1%. Сейчас она составляет 0,5%. Также власти на основании решения муниципальных комиссий намерены выделять из краевого бюджета деньги бизнесу на покупку и ремонт оборудования, техники, мебели, ремонт и аренду помещения, компенсацию расходов на электроэнергию. Предприятию, где работает менее 5 человек, будут выделять максимум 500 тысяч рублей, более 5 человек – 1 миллион рублей. По данным правительства региона, субсидии в 31 тысячу рублей на работника и единовременно по 10 тысяч рублей направят организациям временной занятости сотрудников. Промышленные предприятия Приморья могут обратиться за займом на пополнение оборотных средств в Фонд развития региона. Возможна выдача до 50 миллионов рублей по ставке от 1% до 5% на срок до трех лет. Кроме того, власти обсуждают возможность удешевить электроэнергию и уменьшить налоги на землю и на имущество для пострадавшего от тайфуна бизнеса. Кожемяко также рассказал, что в регионе начинает работать штаб для помощи пострадавшему малому и среднему бизнесу, со всеми предпринимателями будут работать индивидуально. Кожемяко посещает территории, наиболее пострадавшие от паводка. Там он общается с местными жителями, осматривает поврежденные дома, проверяет пункты сбора гуманитарной помощи и контролирует восстановительные работы. Губернатор в том числе посетил Октябрьский округ, Уссурийск, Спасск-Дальний и Спасский район.

https://ria.ru/20230731/tayfun-1887275651.html

https://ria.ru/20230823/pomosch-1891644191.html

уссурийск

уссурийский городской округ

спасск-дальний

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уссурийск, олег кожемяко, уссурийский городской округ, спасск-дальний