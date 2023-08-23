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В Суэцком канале столкнулись два танкера - РИА Новости, 23.08.2023
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07:05 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/tankery-1891647816.html
В Суэцком канале столкнулись два танкера
В Суэцком канале столкнулись два танкера - РИА Новости, 23.08.2023
В Суэцком канале столкнулись два танкера
Танкер со сжиженным газом Burri столкнулся в Суэцком канале с танкером BW Lesmes, перевозившим нефтепродукты, об этом сообщил в своем Twitter портал... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T07:05
2023-08-23T07:05
в мире
суэцкий канал
каймановы острова
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Танкер со сжиженным газом Burri столкнулся в Суэцком канале с танкером BW Lesmes, перевозившим нефтепродукты, об этом сообщил в своем Twitter портал Marinetraffic со ссылкой на очевидца.По данным сервиса, отслеживающего положение судов, ЧП случилось с судами Burri под флагом Каймановых островов и BW Lesmes под флагом Сингапура. Позднее портал выложил данные мониторинга буксировочных операций, которые указывают на то, что Burri после столкновения отбуксировали.Данные на сайте Marinetraffic по состоянию на 2.49 мск свидетельствуют, что танкеры стоят рядом друг с другом в южной части Суэцкого канала.
https://ria.ru/20230805/sudno-1888371383.html
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в мире, суэцкий канал, каймановы острова, сингапур (город)
В мире, Суэцкий канал, Каймановы острова, Сингапур (город)
В Суэцком канале столкнулись два танкера

В южной части Суэцкого канала столкнулись танкеры Burri и BW Lesmes

© РИА Новости / Ахмед Махмуд | Перейти в медиабанкКорабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал
Корабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Ахмед Махмуд
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Корабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Танкер со сжиженным газом Burri столкнулся в Суэцком канале с танкером BW Lesmes, перевозившим нефтепродукты, об этом сообщил в своем Twitter портал Marinetraffic со ссылкой на очевидца.
По данным сервиса, отслеживающего положение судов, ЧП случилось с судами Burri под флагом Каймановых островов и BW Lesmes под флагом Сингапура. Позднее портал выложил данные мониторинга буксировочных операций, которые указывают на то, что Burri после столкновения отбуксировали.
Данные на сайте Marinetraffic по состоянию на 2.49 мск свидетельствуют, что танкеры стоят рядом друг с другом в южной части Суэцкого канала.
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В миреСуэцкий каналКаймановы островаСингапур (город)
 
 
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