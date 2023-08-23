https://ria.ru/20230823/tankery-1891647816.html

В Суэцком канале столкнулись два танкера

В Суэцком канале столкнулись два танкера - РИА Новости, 23.08.2023

В Суэцком канале столкнулись два танкера

Танкер со сжиженным газом Burri столкнулся в Суэцком канале с танкером BW Lesmes, перевозившим нефтепродукты, об этом сообщил в своем Twitter портал... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T07:05

2023-08-23T07:05

2023-08-23T07:05

в мире

суэцкий канал

каймановы острова

сингапур (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603357164_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_3eade4a26dcc96de4a9baeb1ea50a5ba.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Танкер со сжиженным газом Burri столкнулся в Суэцком канале с танкером BW Lesmes, перевозившим нефтепродукты, об этом сообщил в своем Twitter портал Marinetraffic со ссылкой на очевидца.По данным сервиса, отслеживающего положение судов, ЧП случилось с судами Burri под флагом Каймановых островов и BW Lesmes под флагом Сингапура. Позднее портал выложил данные мониторинга буксировочных операций, которые указывают на то, что Burri после столкновения отбуксировали.Данные на сайте Marinetraffic по состоянию на 2.49 мск свидетельствуют, что танкеры стоят рядом друг с другом в южной части Суэцкого канала.

https://ria.ru/20230805/sudno-1888371383.html

суэцкий канал

каймановы острова

сингапур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, суэцкий канал, каймановы острова, сингапур (город)