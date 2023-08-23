Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде недовольные туристы смогут пожаловаться в специальном приложении - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:38 23.08.2023 (обновлено: 18:39 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/tailand-1891825397.html
В Таиланде недовольные туристы смогут пожаловаться в специальном приложении
В Таиланде недовольные туристы смогут пожаловаться в специальном приложении - РИА Новости, 23.08.2023
В Таиланде недовольные туристы смогут пожаловаться в специальном приложении
Власти таиландской островной провинции Пхукет будут собирать жалобы иностранных туристов с помощью англоязычной версии приложения Traffy Fondue, сообщает... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T18:38
2023-08-23T18:39
туризм
новости - туризм
пхукет (остров)
таиланд
бангкок
отдых на море
куда можно лететь
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762023105_0:0:1655:932_1920x0_80_0_0_a684e62bc818a199408f957933f181b0.jpg
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Власти таиландской островной провинции Пхукет будут собирать жалобы иностранных туристов с помощью англоязычной версии приложения Traffy Fondue, сообщает местное издание Bangkok Post со ссылкой на губернатора Пхукета Наронга Вунчиу. "Администрация провинции представила версию приложения Traffy Fondue на английском, чтобы иностранные гости могли высказывать свои замечания, касающиеся местных условий и работы общественных служб", – пишет издание. По задумке властей, туристы таким образом смогут рассказать о ежедневных проблемах, начиная от состояния дорог и заканчивая вопросами безопасности. Предполагается, что в перспективе собранные жалобы помогут улучшить условия пребывания в стране. Издание Bangkok Post уточняет, что приложение было разработано Национальным агентством развития науки и технологий (NSTDA) еще в декабре 2022 года для сбора аналогичных жалоб от граждан Таиланда и использовалось в Бангкоке и нескольких провинциях, включая Накхон-Ратчасиму, Убонратчатхани и Чайнат. За это время было зарегистрировано более 3,1 тысячи жалоб, из них 60 процентов были рассмотрены и решены. В начале августа местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря правительства Таиланда Трайсури Трайсаранкун сообщали, что Россия заняла пятое место среди стран с самым большим турпотоком в страну. Число россиян составило более 850 тысяч с начала года. По прогнозам московского офиса Управления по туризму Таиланда (ТАТ), в 2024 году королевство ожидает прибытия в страну двух миллионов российских туристов.
https://ria.ru/20230823/turtsiya-1891702093.html
пхукет (остров)
таиланд
бангкок
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762023105_51:0:1580:1147_1920x0_80_0_0_86d778be722c64b4c6f860d9b9311c48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, пхукет (остров), таиланд, бангкок, отдых на море, куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Пхукет (остров), Таиланд, Бангкок, Отдых на море, куда можно лететь, Туризм
В Таиланде недовольные туристы смогут пожаловаться в специальном приложении

СМИ: в Таиланде вышло приложение на английском для жалоб иностранных туристов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЖенщина на одной из улиц в районе Лагуна на острове Пхукет в Тайланде
Женщина на одной из улиц в районе Лагуна на острове Пхукет в Тайланде - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Власти таиландской островной провинции Пхукет будут собирать жалобы иностранных туристов с помощью англоязычной версии приложения Traffy Fondue, сообщает местное издание Bangkok Post со ссылкой на губернатора Пхукета Наронга Вунчиу.
"Администрация провинции представила версию приложения Traffy Fondue на английском, чтобы иностранные гости могли высказывать свои замечания, касающиеся местных условий и работы общественных служб", – пишет издание.
По задумке властей, туристы таким образом смогут рассказать о ежедневных проблемах, начиная от состояния дорог и заканчивая вопросами безопасности. Предполагается, что в перспективе собранные жалобы помогут улучшить условия пребывания в стране.
Издание Bangkok Post уточняет, что приложение было разработано Национальным агентством развития науки и технологий (NSTDA) еще в декабре 2022 года для сбора аналогичных жалоб от граждан Таиланда и использовалось в Бангкоке и нескольких провинциях, включая Накхон-Ратчасиму, Убонратчатхани и Чайнат. За это время было зарегистрировано более 3,1 тысячи жалоб, из них 60 процентов были рассмотрены и решены.
В начале августа местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря правительства Таиланда Трайсури Трайсаранкун сообщали, что Россия заняла пятое место среди стран с самым большим турпотоком в страну. Число россиян составило более 850 тысяч с начала года. По прогнозам московского офиса Управления по туризму Таиланда (ТАТ), в 2024 году королевство ожидает прибытия в страну двух миллионов российских туристов.
Пляж в Кемере, Турция - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Туры в Турцию подешевели перед началом учебного года
Вчера, 11:57
 
ТуризмНовости - ТуризмПхукет (остров)ТаиландБангкокОтдых на морекуда можно лететьТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала