https://ria.ru/20230823/tailand-1891825397.html

В Таиланде недовольные туристы смогут пожаловаться в специальном приложении

В Таиланде недовольные туристы смогут пожаловаться в специальном приложении - РИА Новости, 23.08.2023

В Таиланде недовольные туристы смогут пожаловаться в специальном приложении

Власти таиландской островной провинции Пхукет будут собирать жалобы иностранных туристов с помощью англоязычной версии приложения Traffy Fondue, сообщает... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T18:38

2023-08-23T18:38

2023-08-23T18:39

туризм

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пхукет (остров)

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Власти таиландской островной провинции Пхукет будут собирать жалобы иностранных туристов с помощью англоязычной версии приложения Traffy Fondue, сообщает местное издание Bangkok Post со ссылкой на губернатора Пхукета Наронга Вунчиу. "Администрация провинции представила версию приложения Traffy Fondue на английском, чтобы иностранные гости могли высказывать свои замечания, касающиеся местных условий и работы общественных служб", – пишет издание. По задумке властей, туристы таким образом смогут рассказать о ежедневных проблемах, начиная от состояния дорог и заканчивая вопросами безопасности. Предполагается, что в перспективе собранные жалобы помогут улучшить условия пребывания в стране. Издание Bangkok Post уточняет, что приложение было разработано Национальным агентством развития науки и технологий (NSTDA) еще в декабре 2022 года для сбора аналогичных жалоб от граждан Таиланда и использовалось в Бангкоке и нескольких провинциях, включая Накхон-Ратчасиму, Убонратчатхани и Чайнат. За это время было зарегистрировано более 3,1 тысячи жалоб, из них 60 процентов были рассмотрены и решены. В начале августа местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря правительства Таиланда Трайсури Трайсаранкун сообщали, что Россия заняла пятое место среди стран с самым большим турпотоком в страну. Число россиян составило более 850 тысяч с начала года. По прогнозам московского офиса Управления по туризму Таиланда (ТАТ), в 2024 году королевство ожидает прибытия в страну двух миллионов российских туристов.

https://ria.ru/20230823/turtsiya-1891702093.html

пхукет (остров)

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новости - туризм, пхукет (остров), таиланд, бангкок, отдых на море, куда можно лететь, туризм