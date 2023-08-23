https://ria.ru/20230823/tailand-1891652541.html

Экс-премьера Таиланда перевели в полицейский госпиталь

Экс-премьера Таиланда перевели в полицейский госпиталь - РИА Новости, 23.08.2023

Экс-премьера Таиланда перевели в полицейский госпиталь

Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават, вернувшийся во вторник в страну после 17 лет эмиграции и помещенный в центральную бангкокскую тюрьму Клонг Прем... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T08:16

2023-08-23T08:16

2023-08-23T08:16

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БАНГКОК, 23 авг – РИА Новости. Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават, вернувшийся во вторник в страну после 17 лет эмиграции и помещенный в центральную бангкокскую тюрьму Клонг Прем для отбытия 8 лет заключения по трем делам о коррупции, приговоры по которым были вынесены заочно, перевезен из тюрьмы в Центральный полицейский госпиталь в Бангкоке после приступа удушья, в среду сообщил журналистам временно исполняющий обязанности вице-премьера и министра юстиции Таиланда Висану Кхрыангам. Брифинг для СМИ транслировал в прямом эфире телеканал Thai PBS. "Мне позвонили из тюрьмы Клонг Прем после полуночи, сообщили о том, что заключенный Чинават испытал приступ удушья и по решению руководства тюрьмы был доставлен на обследование и лечение в Центральный полицейский госпиталь", - заявил журналистам Кхрыангам. "Это не было моим приказом, это было решение администрации тюрьмы, с которым я согласился. Мне сообщили, что в медицинском блоке тюрьмы нет необходимой аппаратуры для проведения нужного Чинавату обследования", - добавил врио вице-премьера, который как министр юстиции возглавляет также таиландскую пенитенциарную систему. Он напомнил, что 74-летний Чинават страдает несколькими хроническими заболеваниями, в том числе ишемической болезнью сердца и гипертонией. Во вторник в интервью телеканалу Thai PBS главный врач медицинского центра тюрьмы Клонг Прем сообщил журналистам, что Чинават содержится в отдельном помещении в Седьмом (медицинском) блоке тюрьмы в условиях, обычных для всех заключенных Клонг Према: в помещении отсутствуют кондиционеры, есть только вентиляторы. В Бангкоке в настоящее время дневные температуры составляют от 32 до 36 градусов тепла, ночные - от 28 до 30 градусов тепла. Газета "Кхаосот" опубликовала рано утром в среду на своем интернет-сайте текст заявления департамента пенитенциарных учреждений и коррекции министерства юстиции Таиланда о переводе Чинавата "в одну из больниц Бангкока" для обследования и лечения. Позже издание выпустило комментарий генерального директора департамента, который сообщил, что в настоящее время экс-премьер находится в палате класса люкс номер 1404 на 14 этаже главного здания Центрального полицейского госпиталя. Госпиталь расположен в центре Бангкока в районе перекрестка Ратчапрасонг напротив торгового центра Central World, территория госпиталя вплотную прилегает к территории Главного управления национальной полиции Таиланда. Предполагается, что в ближайшее время Чинават подаст прошение о королевском помиловании, на прохождение которого через систему минюста и Личную королевскую канцелярию может уйти до трех месяцев. "Я не знаю пока, успел ли уже Чинават подать прошение", - сказал журналистам врио вице-премьера по юридическим вопросам и министра юстиции Кхрыангам. Чинават, демократически избранное правительство которого было свергнуто военным переворотом в сентябре 2006 года, был обвинен новыми властями в коррупции и злоупотреблении властью, и отбыл из страны после предъявления обвинений. Один из самых популярных политиков в истории Таиланда, Чинават продолжал руководить своими сторонниками из-за границы. Во вторник, в день возвращения Чинавата из эмиграции, в ходе парламентского голосования по выборам нового премьер-министра страны главой правительства подавляющим большинством голосов был избран Сеттха Тхависин, кандидат от созданной Чинаватом и его сторонниками партии "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда").

https://ria.ru/20230822/tailand-1891504911.html

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Дарья Буймова

в мире, таиланд, бангкок, сеттха тхависин, пхыа тхаи