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В Нижнем Тагиле задержали мужчину, взявшего в заложники жену и ее ребенка - РИА Новости, 23.08.2023
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11:03 23.08.2023 (обновлено: 12:19 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/tagil-1891686660.html
В Нижнем Тагиле задержали мужчину, взявшего в заложники жену и ее ребенка
В Нижнем Тагиле задержали мужчину, взявшего в заложники жену и ее ребенка - РИА Новости, 23.08.2023
В Нижнем Тагиле задержали мужчину, взявшего в заложники жену и ее ребенка
Житель Нижнего Тагила взял в заложники жену и ее семилетнего ребенка, полиция задержала мужчину, сообщил журналистам начальник пресс-службы свердловского главка РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:03
2023-08-23T12:19
происшествия
нижний тагил
свердловская область
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Житель Нижнего Тагила взял в заложники жену и ее семилетнего ребенка, полиция задержала мужчину, сообщил журналистам начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.Ранее местный портал E1.RU писал, что житель Нижнего Тагила около недели держал в заложниках свою жену и ребенка, при себе имел нож и пистолет. Также он забрал у женщины телефон, но та чудом смогла отправить СМС своим родственникам, которые вызвали полицию.По словам Горелых, чтобы спасти женщину и ее семилетнего ребенка, представителям МВД пришлось проникать в съемную квартиру силовым методом. Пистолет, который имелся у мужчины, оказался не боевым, а пневматическим, правоохранители его изъяли. Уточняется, что за буйного тагильчанина женщина вышла замуж полгода назад."Сотрудники полиции Нижнего Тагила оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель, который состоит на учете у врача-психиатра. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, а также по статье 318 УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти", - уточнил Горелых.Женщина и ребенок сейчас находятся в безопасности, медицинская помощь и госпитализация им не потребовались. Собранные по происшествию материалы органы внутренних дел направили в региональное управление СК. "Дебошир помещен в специализированное медицинское учреждение соответствующего профиля", - добавил представитель полицейского главка.Как отметили в СУСК, сообщение о том, что в квартире дома на Уральском проспекте мужчина удерживает женщину и ребенка, поступило к правоохранителям 22 августа, идет проверка на предмет наличия признаков преступления по статье 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы).
https://ria.ru/20230722/istra-1885668899.html
нижний тагил
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происшествия, нижний тагил, свердловская область, валерий горелых
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область, Валерий Горелых
В Нижнем Тагиле задержали мужчину, взявшего в заложники жену и ее ребенка

Полиция Нижнего Тагила задержала мужчину, взявшего в заложники жену и ее ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Житель Нижнего Тагила взял в заложники жену и ее семилетнего ребенка, полиция задержала мужчину, сообщил журналистам начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Ранее местный портал E1.RU писал, что житель Нижнего Тагила около недели держал в заложниках свою жену и ребенка, при себе имел нож и пистолет. Также он забрал у женщины телефон, но та чудом смогла отправить СМС своим родственникам, которые вызвали полицию.
По словам Горелых, чтобы спасти женщину и ее семилетнего ребенка, представителям МВД пришлось проникать в съемную квартиру силовым методом. Пистолет, который имелся у мужчины, оказался не боевым, а пневматическим, правоохранители его изъяли. Уточняется, что за буйного тагильчанина женщина вышла замуж полгода назад.
"Сотрудники полиции Нижнего Тагила оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель, который состоит на учете у врача-психиатра. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, а также по статье 318 УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти", - уточнил Горелых.
Женщина и ребенок сейчас находятся в безопасности, медицинская помощь и госпитализация им не потребовались. Собранные по происшествию материалы органы внутренних дел направили в региональное управление СК. "Дебошир помещен в специализированное медицинское учреждение соответствующего профиля", - добавил представитель полицейского главка.
Как отметили в СУСК, сообщение о том, что в квартире дома на Уральском проспекте мужчина удерживает женщину и ребенка, поступило к правоохранителям 22 августа, идет проверка на предмет наличия признаков преступления по статье 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы).
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ПроисшествияНижний ТагилСвердловская областьВалерий Горелых
 
 
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