https://ria.ru/20230823/tagil-1891686660.html
В Нижнем Тагиле задержали мужчину, взявшего в заложники жену и ее ребенка
В Нижнем Тагиле задержали мужчину, взявшего в заложники жену и ее ребенка - РИА Новости, 23.08.2023
В Нижнем Тагиле задержали мужчину, взявшего в заложники жену и ее ребенка
Житель Нижнего Тагила взял в заложники жену и ее семилетнего ребенка, полиция задержала мужчину, сообщил журналистам начальник пресс-службы свердловского главка РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:03
2023-08-23T11:03
2023-08-23T12:19
происшествия
нижний тагил
свердловская область
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Житель Нижнего Тагила взял в заложники жену и ее семилетнего ребенка, полиция задержала мужчину, сообщил журналистам начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.Ранее местный портал E1.RU писал, что житель Нижнего Тагила около недели держал в заложниках свою жену и ребенка, при себе имел нож и пистолет. Также он забрал у женщины телефон, но та чудом смогла отправить СМС своим родственникам, которые вызвали полицию.По словам Горелых, чтобы спасти женщину и ее семилетнего ребенка, представителям МВД пришлось проникать в съемную квартиру силовым методом. Пистолет, который имелся у мужчины, оказался не боевым, а пневматическим, правоохранители его изъяли. Уточняется, что за буйного тагильчанина женщина вышла замуж полгода назад."Сотрудники полиции Нижнего Тагила оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель, который состоит на учете у врача-психиатра. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, а также по статье 318 УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти", - уточнил Горелых.Женщина и ребенок сейчас находятся в безопасности, медицинская помощь и госпитализация им не потребовались. Собранные по происшествию материалы органы внутренних дел направили в региональное управление СК. "Дебошир помещен в специализированное медицинское учреждение соответствующего профиля", - добавил представитель полицейского главка.Как отметили в СУСК, сообщение о том, что в квартире дома на Уральском проспекте мужчина удерживает женщину и ребенка, поступило к правоохранителям 22 августа, идет проверка на предмет наличия признаков преступления по статье 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы).
https://ria.ru/20230722/istra-1885668899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний тагил, свердловская область, валерий горелых
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область, Валерий Горелых
В Нижнем Тагиле задержали мужчину, взявшего в заложники жену и ее ребенка
Полиция Нижнего Тагила задержала мужчину, взявшего в заложники жену и ее ребенка
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг - РИА Новости.
Житель Нижнего Тагила взял в заложники жену и ее семилетнего ребенка, полиция задержала мужчину, сообщил
журналистам начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Ранее местный портал E1.RU писал, что житель Нижнего Тагила около недели держал в заложниках свою жену и ребенка, при себе имел нож и пистолет. Также он забрал у женщины телефон, но та чудом смогла отправить СМС своим родственникам, которые вызвали полицию.
По словам Горелых, чтобы спасти женщину и ее семилетнего ребенка, представителям МВД пришлось проникать в съемную квартиру силовым методом. Пистолет, который имелся у мужчины, оказался не боевым, а пневматическим, правоохранители его изъяли. Уточняется, что за буйного тагильчанина женщина вышла замуж полгода назад.
"Сотрудники полиции Нижнего Тагила оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель, который состоит на учете у врача-психиатра. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, а также по статье 318 УК РФ
- применение насилия в отношении представителя власти", - уточнил Горелых.
Женщина и ребенок сейчас находятся в безопасности, медицинская помощь и госпитализация им не потребовались. Собранные по происшествию материалы органы внутренних дел направили в региональное управление СК
. "Дебошир помещен в специализированное медицинское учреждение соответствующего профиля", - добавил представитель полицейского главка.
Как отметили в СУСК, сообщение о том, что в квартире дома на Уральском проспекте мужчина удерживает женщину и ребенка, поступило к правоохранителям 22 августа, идет проверка на предмет наличия признаков преступления по статье 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы).
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