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Опубликовано видео удара российской авиации по позициям ВСУ - РИА Новости, 23.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:19 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/su-25sm-1891643590.html
Опубликовано видео удара российской авиации по позициям ВСУ
Опубликовано видео удара российской авиации по позициям ВСУ - РИА Новости, 23.08.2023
Опубликовано видео удара российской авиации по позициям ВСУ
Экипажи штурмовых самолетов Су-25СМ Центрального военного округа нанесли ракетный удар по позициям ВС Украины на краснолиманском направлении в Донбассе,... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T05:19
2023-08-23T05:19
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
вооруженные силы украины
су-25см
центральный военный округ
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ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Экипажи штурмовых самолетов Су-25СМ Центрального военного округа нанесли ракетный удар по позициям ВС Украины на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Экипажи самолетов Су-25СМ штурмовой авиации Центрального военного округа (ЦВО) нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами С-13 по позициям ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что летчики, огибая рельеф местности, вышли на боевой курс для поражения цели на высоте не более 50 метров при скорости 800 километров в час. "Применив прием кабрирования, пилоты произвели пуски 122-миллиметровых авиационных ракет по позициям украинских боевиков. После поражения цели экипажи выполнили противоракетный маневр с резким уходом самолетов на обратный курс и отстрелом тепловых ловушек, предназначенных для противодействия ракетам противника с тепловой головкой наведения", - пояснили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230823/vostok-1891642924.html
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россия, донбасс, вооруженные силы украины, су-25см, центральный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Су-25СМ, Центральный военный округ
Опубликовано видео удара российской авиации по позициям ВСУ

Штурмовая авиация ЦВО нанесла удар по позициям ВСУ на Краснолиманском участке

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Штурмовик Су-25. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Экипажи штурмовых самолетов Су-25СМ Центрального военного округа нанесли ракетный удар по позициям ВС Украины на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"Экипажи самолетов Су-25СМ штурмовой авиации Центрального военного округа (ЦВО) нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами С-13 по позициям ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что летчики, огибая рельеф местности, вышли на боевой курс для поражения цели на высоте не более 50 метров при скорости 800 километров в час.
"Применив прием кабрирования, пилоты произвели пуски 122-миллиметровых авиационных ракет по позициям украинских боевиков. После поражения цели экипажи выполнили противоракетный маневр с резким уходом самолетов на обратный курс и отстрелом тепловых ловушек, предназначенных для противодействия ракетам противника с тепловой головкой наведения", - пояснили в Минобороны РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныСу-25СМЦентральный военный округ
 
 
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