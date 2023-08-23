https://ria.ru/20230823/su-25sm-1891643590.html

Опубликовано видео удара российской авиации по позициям ВСУ

Опубликовано видео удара российской авиации по позициям ВСУ - РИА Новости, 23.08.2023

Опубликовано видео удара российской авиации по позициям ВСУ

Экипажи штурмовых самолетов Су-25СМ Центрального военного округа нанесли ракетный удар по позициям ВС Украины на краснолиманском направлении в Донбассе,... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T05:19

2023-08-23T05:19

2023-08-23T05:19

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

вооруженные силы украины

су-25см

центральный военный округ

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ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Экипажи штурмовых самолетов Су-25СМ Центрального военного округа нанесли ракетный удар по позициям ВС Украины на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Экипажи самолетов Су-25СМ штурмовой авиации Центрального военного округа (ЦВО) нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами С-13 по позициям ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что летчики, огибая рельеф местности, вышли на боевой курс для поражения цели на высоте не более 50 метров при скорости 800 километров в час. "Применив прием кабрирования, пилоты произвели пуски 122-миллиметровых авиационных ракет по позициям украинских боевиков. После поражения цели экипажи выполнили противоракетный маневр с резким уходом самолетов на обратный курс и отстрелом тепловых ловушек, предназначенных для противодействия ракетам противника с тепловой головкой наведения", - пояснили в Минобороны РФ.

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россия, донбасс, вооруженные силы украины, су-25см, центральный военный округ