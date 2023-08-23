https://ria.ru/20230823/strelba-1891825165.html

В Краснодаре мужчина стрелял из охолощенного оружия из окна многоэтажки

В Краснодаре мужчина стрелял из охолощенного оружия из окна многоэтажки - РИА Новости, 23.08.2023

В Краснодаре мужчина стрелял из охолощенного оружия из окна многоэтажки

Мужчина стрелял из охолощенного оружия из окна жилого многоквартирного дома в Краснодаре, он задержан, на него составят административный протокол за... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T18:37

2023-08-23T18:37

2023-08-23T18:39

происшествия

жилье

краснодар

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КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Мужчина стрелял из охолощенного оружия из окна жилого многоквартирного дома в Краснодаре, он задержан, на него составят административный протокол за хулиганство, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. По данным ведомства, трое друзей выпивали в квартире ЖК "Самолёт" в Краснодаре. У одного из них был охолощенный пистолет, не представляющий угрозы. Решив произвести впечатление на друзей, мужчина вышел на балкон и стал стрелять. Соседи засняли происходящее на видео, разошедшееся в соцсетях. "Их всех привлекают к административной ответственности за мелкое хулиганство", - прокомментировали в прокуратуре.

https://ria.ru/20230820/draka-1891174711.html

краснодар

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происшествия, жилье, краснодар