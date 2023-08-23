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В Краснодаре мужчина стрелял из охолощенного оружия из окна многоэтажки - РИА Новости, 23.08.2023
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18:37 23.08.2023 (обновлено: 18:39 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/strelba-1891825165.html
В Краснодаре мужчина стрелял из охолощенного оружия из окна многоэтажки
В Краснодаре мужчина стрелял из охолощенного оружия из окна многоэтажки - РИА Новости, 23.08.2023
В Краснодаре мужчина стрелял из охолощенного оружия из окна многоэтажки
Мужчина стрелял из охолощенного оружия из окна жилого многоквартирного дома в Краснодаре, он задержан, на него составят административный протокол за... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T18:37
2023-08-23T18:39
происшествия
жилье
краснодар
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КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Мужчина стрелял из охолощенного оружия из окна жилого многоквартирного дома в Краснодаре, он задержан, на него составят административный протокол за хулиганство, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. По данным ведомства, трое друзей выпивали в квартире ЖК "Самолёт" в Краснодаре. У одного из них был охолощенный пистолет, не представляющий угрозы. Решив произвести впечатление на друзей, мужчина вышел на балкон и стал стрелять. Соседи засняли происходящее на видео, разошедшееся в соцсетях. "Их всех привлекают к административной ответственности за мелкое хулиганство", - прокомментировали в прокуратуре.
https://ria.ru/20230820/draka-1891174711.html
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происшествия, жилье, краснодар
Происшествия, Жилье, Краснодар
В Краснодаре мужчина стрелял из охолощенного оружия из окна многоэтажки

В Краснодаре мужчина стрелял из охолощенного оружия из окна, его задержали

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Мужчина стрелял из охолощенного оружия из окна жилого многоквартирного дома в Краснодаре, он задержан, на него составят административный протокол за хулиганство, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
По данным ведомства, трое друзей выпивали в квартире ЖК "Самолёт" в Краснодаре. У одного из них был охолощенный пистолет, не представляющий угрозы. Решив произвести впечатление на друзей, мужчина вышел на балкон и стал стрелять. Соседи засняли происходящее на видео, разошедшееся в соцсетях.
«
"Их всех привлекают к административной ответственности за мелкое хулиганство", - прокомментировали в прокуратуре.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
В Ростове-на-Дону проверяют информацию о массовой драке со стрельбой
20 августа, 23:58
 
ПроисшествияЖильеКраснодар
 
 
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