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В Краснодаре мужчина стрелял из охолощенного оружия из окна многоэтажки
В Краснодаре мужчина стрелял из охолощенного оружия из окна многоэтажки - РИА Новости, 23.08.2023
В Краснодаре мужчина стрелял из охолощенного оружия из окна многоэтажки
Мужчина стрелял из охолощенного оружия из окна жилого многоквартирного дома в Краснодаре, он задержан, на него составят административный протокол за... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T18:37
2023-08-23T18:37
2023-08-23T18:39
происшествия
жилье
краснодар
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КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Мужчина стрелял из охолощенного оружия из окна жилого многоквартирного дома в Краснодаре, он задержан, на него составят административный протокол за хулиганство, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. По данным ведомства, трое друзей выпивали в квартире ЖК "Самолёт" в Краснодаре. У одного из них был охолощенный пистолет, не представляющий угрозы. Решив произвести впечатление на друзей, мужчина вышел на балкон и стал стрелять. Соседи засняли происходящее на видео, разошедшееся в соцсетях. "Их всех привлекают к административной ответственности за мелкое хулиганство", - прокомментировали в прокуратуре.
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происшествия, жилье, краснодар
Происшествия, Жилье, Краснодар
В Краснодаре мужчина стрелял из охолощенного оружия из окна многоэтажки
В Краснодаре мужчина стрелял из охолощенного оружия из окна, его задержали
КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Мужчина стрелял из охолощенного оружия из окна жилого многоквартирного дома в Краснодаре, он задержан, на него составят административный протокол за хулиганство, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
По данным ведомства, трое друзей выпивали в квартире ЖК "Самолёт" в Краснодаре. У одного из них был охолощенный пистолет, не представляющий угрозы. Решив произвести впечатление на друзей, мужчина вышел на балкон и стал стрелять. Соседи засняли происходящее на видео, разошедшееся в соцсетях.
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"Их всех привлекают к административной ответственности за мелкое хулиганство", - прокомментировали в прокуратуре.
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