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Ставропольцу, присягнувшему в колонии лидеру ИГ*, увеличили срок до 17 лет - РИА Новости, 23.08.2023
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17:28 23.08.2023 (обновлено: 18:00 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/stavropolets-1891806723.html
Ставропольцу, присягнувшему в колонии лидеру ИГ*, увеличили срок до 17 лет
Ставропольцу, присягнувшему в колонии лидеру ИГ*, увеличили срок до 17 лет - РИА Новости, 23.08.2023
Ставропольцу, присягнувшему в колонии лидеру ИГ*, увеличили срок до 17 лет
Жителя Ставропольского края, в колонии присягнувшего лидеру международной террористической организации "Исламское государство"*, приговорили к 17 годам лишения... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T17:28
2023-08-23T18:00
происшествия
ставропольский край
россия
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ПЯТИГОРСК, 23 авг – РИА Новости. Жителя Ставропольского края, в колонии присягнувшего лидеру международной террористической организации "Исламское государство"*, приговорили к 17 годам лишения свободы, сообщает Южный окружной военный суд. По данным ведомства, в 2021 году мужчина, отбывая наказание в исправительном учреждении Ставропольского края, дал присягу на верность руководителю запрещенной международной террористической организации "Исламское государство"*. Подсудимый записал процесс ее произнесения на видео и направил другому человеку. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание по совокупности настоящего приговора и приговора Лермонтовского городского суда Ставропольского края от 21 февраля 2019 г. в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии особого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - говорится в сообщении ведомства.Приговор в законную силу не вступил.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230715/ssha-1884321710.html
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происшествия, ставропольский край, россия
Происшествия, Ставропольский край, Россия
Ставропольцу, присягнувшему в колонии лидеру ИГ*, увеличили срок до 17 лет

Ставропольцу, присягнувшему в колонии на верность ИГ, увеличили срок до 17 лет

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ПЯТИГОРСК, 23 авг – РИА Новости. Жителя Ставропольского края, в колонии присягнувшего лидеру международной террористической организации "Исламское государство"*, приговорили к 17 годам лишения свободы, сообщает Южный окружной военный суд.
По данным ведомства, в 2021 году мужчина, отбывая наказание в исправительном учреждении Ставропольского края, дал присягу на верность руководителю запрещенной международной террористической организации "Исламское государство"*. Подсудимый записал процесс ее произнесения на видео и направил другому человеку.
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"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание по совокупности настоящего приговора и приговора Лермонтовского городского суда Ставропольского края от 21 февраля 2019 г. в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии особого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - говорится в сообщении ведомства.
Приговор в законную силу не вступил.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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