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В США признали зависимость от российского ядерного топлива - РИА Новости, 23.08.2023
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09:46 23.08.2023 (обновлено: 09:47 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/ssha-1891669374.html
В США признали зависимость от российского ядерного топлива
В США признали зависимость от российского ядерного топлива - РИА Новости, 23.08.2023
В США признали зависимость от российского ядерного топлива
США несут издержки из-за чрезмерной зависимости от России в области ядерного топлива, чтобы решить эту проблему планируют увеличить производство обогащенного... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T09:46
2023-08-23T09:47
сша
нью-мексико
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. США несут издержки из-за чрезмерной зависимости от России в области ядерного топлива, чтобы решить эту проблему планируют увеличить производство обогащенного урана и расширить мощности на заводе компании Urenco в штате Нью-Мексико, передает агентство Блумберг со ссылкой на советника Белого дома по ядерным вопросам Праная Вадди и главного исполнительного директора американского подразделения Urenco Карен Фили. "Мы несем издержки из-за чрезмерной зависимости от России в области ядерного топлива... И не только мы, весь мир", - приводит агентство слова Вадди. По данным Блумберг, завод Urenco, расположенный на территории американского штата Нью-Мексико, обеспечивает около трети потребности США в обогащенном уране и находится в процессе увеличения производства на 15%. По словам Фили, запланированное увеличение мощностей на заводе Urenco в Нью-Мексико будет завершено в 2027 году. Она отметила, что в сочетании с наращиванием мощности головного предприятия в Европе этого будет достаточно, чтобы покрыть долю "Росатома" на американском рынке. При этом она не стала раскрывать деталей о том, во сколько могут обойтись принимаемые меры. "Мы являемся очень разумным решением для США. Увеличения производства Urenco будет достаточно, чтобы покрыть любой дефицит импорта из РФ", - заявила Фили. При этом бывший заместитель министра энергетики США, а сейчас главный исполнительный директор корпорации по производству обогащенного урана для использования на атомных электростанциях Centrus Energy Дэн Поунман считает, что увеличение мощностей завода Urenco в США на 15% не достаточно для питания мировых ректоров. "Нероссийского обогащения недостаточно, чтобы питать мировые реакторы... Это даже не близко", - приводит агентство слова Поунмана.
https://ria.ru/20230808/rosatom-1888761123.html
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сша, нью-мексико, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
США, Нью-Мексико, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
В США признали зависимость от российского ядерного топлива

В США несут издержки из-за чрезмерной зависимости от ядерного топлива из России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПечь для спекания топливных таблеток диоксида урана на Новосибирском заводе химических концентратов
Печь для спекания топливных таблеток диоксида урана на Новосибирском заводе химических концентратов - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Печь для спекания топливных таблеток диоксида урана на Новосибирском заводе химических концентратов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. США несут издержки из-за чрезмерной зависимости от России в области ядерного топлива, чтобы решить эту проблему планируют увеличить производство обогащенного урана и расширить мощности на заводе компании Urenco в штате Нью-Мексико, передает агентство Блумберг со ссылкой на советника Белого дома по ядерным вопросам Праная Вадди и главного исполнительного директора американского подразделения Urenco Карен Фили.
"Мы несем издержки из-за чрезмерной зависимости от России в области ядерного топлива... И не только мы, весь мир", - приводит агентство слова Вадди.
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По данным Блумберг, завод Urenco, расположенный на территории американского штата Нью-Мексико, обеспечивает около трети потребности США в обогащенном уране и находится в процессе увеличения производства на 15%.
По словам Фили, запланированное увеличение мощностей на заводе Urenco в Нью-Мексико будет завершено в 2027 году. Она отметила, что в сочетании с наращиванием мощности головного предприятия в Европе этого будет достаточно, чтобы покрыть долю "Росатома" на американском рынке. При этом она не стала раскрывать деталей о том, во сколько могут обойтись принимаемые меры.
"Мы являемся очень разумным решением для США. Увеличения производства Urenco будет достаточно, чтобы покрыть любой дефицит импорта из РФ", - заявила Фили.
При этом бывший заместитель министра энергетики США, а сейчас главный исполнительный директор корпорации по производству обогащенного урана для использования на атомных электростанциях Centrus Energy Дэн Поунман считает, что увеличение мощностей завода Urenco в США на 15% не достаточно для питания мировых ректоров. "Нероссийского обогащения недостаточно, чтобы питать мировые реакторы... Это даже не близко", - приводит агентство слова Поунмана.
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СШАНью-МексикоРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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