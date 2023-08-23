https://ria.ru/20230823/ssha-1891669374.html

В США признали зависимость от российского ядерного топлива

В США признали зависимость от российского ядерного топлива - РИА Новости, 23.08.2023

В США признали зависимость от российского ядерного топлива

США несут издержки из-за чрезмерной зависимости от России в области ядерного топлива, чтобы решить эту проблему планируют увеличить производство обогащенного... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T09:46

2023-08-23T09:46

2023-08-23T09:47

сша

нью-мексико

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767554024_0:222:3077:1952_1920x0_80_0_0_4b9183a8a0f268b347e461c363f1355d.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. США несут издержки из-за чрезмерной зависимости от России в области ядерного топлива, чтобы решить эту проблему планируют увеличить производство обогащенного урана и расширить мощности на заводе компании Urenco в штате Нью-Мексико, передает агентство Блумберг со ссылкой на советника Белого дома по ядерным вопросам Праная Вадди и главного исполнительного директора американского подразделения Urenco Карен Фили. "Мы несем издержки из-за чрезмерной зависимости от России в области ядерного топлива... И не только мы, весь мир", - приводит агентство слова Вадди. По данным Блумберг, завод Urenco, расположенный на территории американского штата Нью-Мексико, обеспечивает около трети потребности США в обогащенном уране и находится в процессе увеличения производства на 15%. По словам Фили, запланированное увеличение мощностей на заводе Urenco в Нью-Мексико будет завершено в 2027 году. Она отметила, что в сочетании с наращиванием мощности головного предприятия в Европе этого будет достаточно, чтобы покрыть долю "Росатома" на американском рынке. При этом она не стала раскрывать деталей о том, во сколько могут обойтись принимаемые меры. "Мы являемся очень разумным решением для США. Увеличения производства Urenco будет достаточно, чтобы покрыть любой дефицит импорта из РФ", - заявила Фили. При этом бывший заместитель министра энергетики США, а сейчас главный исполнительный директор корпорации по производству обогащенного урана для использования на атомных электростанциях Centrus Energy Дэн Поунман считает, что увеличение мощностей завода Urenco в США на 15% не достаточно для питания мировых ректоров. "Нероссийского обогащения недостаточно, чтобы питать мировые реакторы... Это даже не близко", - приводит агентство слова Поунмана.

https://ria.ru/20230808/rosatom-1888761123.html

https://ria.ru/20230802/yuar-1887761714.html

сша

нью-мексико

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, нью-мексико, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире