https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891785542.html

Балицкий после разговора с Путиным анонсировал много интересного на фронтах

Балицкий после разговора с Путиным анонсировал много интересного на фронтах - РИА Новости, 23.08.2023

Балицкий после разговора с Путиным анонсировал много интересного на фронтах

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире телеканала "Россия 24", что во время разговора о спецоперации президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T16:23

2023-08-23T16:23

2023-08-23T18:12

политика

россия

запорожская область

евгений балицкий

владимир путин

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире телеканала "Россия 24", что во время разговора о спецоперации президент РФ Владимир Путин ему подтвердил свои слова, что Россия еще ничего не начинала и осенью будет "много интересного". "Что могу сказать после разговора с президентом – внушило мне очень высокое доверие. Я получил подтверждение слов, когда президент сказал: "Мы еще ничего не начинали". И осенью будет очень много интересного", - сказал Балицкий, говоря о событиях специальной военной операции.

https://ria.ru/20230823/putin-1891635368.html

россия

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, запорожская область, евгений балицкий, владимир путин