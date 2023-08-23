https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891785542.html
Балицкий после разговора с Путиным анонсировал много интересного на фронтах
Балицкий после разговора с Путиным анонсировал много интересного на фронтах - РИА Новости, 23.08.2023
Балицкий после разговора с Путиным анонсировал много интересного на фронтах
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире телеканала "Россия 24", что во время разговора о спецоперации президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T16:23
2023-08-23T16:23
2023-08-23T18:12
политика
россия
запорожская область
евгений балицкий
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891641349_0:0:3107:1749_1920x0_80_0_0_bc32387fbf222f1947fd0697282574dd.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире телеканала "Россия 24", что во время разговора о спецоперации президент РФ Владимир Путин ему подтвердил свои слова, что Россия еще ничего не начинала и осенью будет "много интересного". "Что могу сказать после разговора с президентом – внушило мне очень высокое доверие. Я получил подтверждение слов, когда президент сказал: "Мы еще ничего не начинали". И осенью будет очень много интересного", - сказал Балицкий, говоря о событиях специальной военной операции.
https://ria.ru/20230823/putin-1891635368.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891641349_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_4bd689b0081d9bc395818d240c0c89fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, запорожская область, евгений балицкий, владимир путин
Политика, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Владимир Путин
Балицкий после разговора с Путиным анонсировал много интересного на фронтах
Балицкий пообещал много интересного в зоне СВО после встречи с Путиным