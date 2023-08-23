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Балицкий после разговора с Путиным анонсировал много интересного на фронтах - РИА Новости, 23.08.2023
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16:23 23.08.2023 (обновлено: 18:12 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891785542.html
Балицкий после разговора с Путиным анонсировал много интересного на фронтах
Балицкий после разговора с Путиным анонсировал много интересного на фронтах - РИА Новости, 23.08.2023
Балицкий после разговора с Путиным анонсировал много интересного на фронтах
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире телеканала "Россия 24", что во время разговора о спецоперации президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T16:23
2023-08-23T18:12
политика
россия
запорожская область
евгений балицкий
владимир путин
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире телеканала "Россия 24", что во время разговора о спецоперации президент РФ Владимир Путин ему подтвердил свои слова, что Россия еще ничего не начинала и осенью будет "много интересного". "Что могу сказать после разговора с президентом – внушило мне очень высокое доверие. Я получил подтверждение слов, когда президент сказал: "Мы еще ничего не начинали". И осенью будет очень много интересного", - сказал Балицкий, говоря о событиях специальной военной операции.
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политика, россия, запорожская область, евгений балицкий, владимир путин
Политика, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Владимир Путин
Балицкий после разговора с Путиным анонсировал много интересного на фронтах

Балицкий пообещал много интересного в зоне СВО после встречи с Путиным

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкЕвгений Балицкий
Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Евгений Балицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире телеканала "Россия 24", что во время разговора о спецоперации президент РФ Владимир Путин ему подтвердил свои слова, что Россия еще ничего не начинала и осенью будет "много интересного".
"Что могу сказать после разговора с президентом – внушило мне очень высокое доверие. Я получил подтверждение слов, когда президент сказал: "Мы еще ничего не начинали". И осенью будет очень много интересного", - сказал Балицкий, говоря о событиях специальной военной операции.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Путин оценил работу команды Балицкого в Запорожской области
Вчера, 02:19
 
ПолитикаРоссияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВладимир Путин
 
 
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