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ВСУ потеряли 80 человек при попытке захватить село Работино в Запорожье - РИА Новости, 23.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 23.08.2023 (обновлено: 14:59 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891749124.html
ВСУ потеряли 80 человек при попытке захватить село Работино в Запорожье
ВСУ потеряли 80 человек при попытке захватить село Работино в Запорожье - РИА Новости, 23.08.2023
ВСУ потеряли 80 человек при попытке захватить село Работино в Запорожье
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении, уничтожив до 80 украинских солдат, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:13
2023-08-23T14:59
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
сша
луганская народная республика
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении, уничтожив до 80 украинских солдат, сообщило Минобороны.&quot;Умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области&quot;, — говорится в сводке.Потери противника составили:Купянское направлениеШтурмовые отряды группировки войск "Запад" провели успешное наступление и улучшили тактическое положение на Купянском направлении. Кроме того, удалось отразить четыре атаки украинских солдат в районах Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского и Новоегоровки в ЛНР.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" отразила три атаки штурмовых отрядов ВСУ возле Невельского, Майорска и Курдюмовки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" усилиями авиации и артиллерии поразила скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного в ДНР. Также возле Ровнополя удалось пресечь деятельность двух групп диверсантов.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" усилиями авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки украинских штурмовых отрядов в районах Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска нанесли комплексное огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 143 районах. В частности, в районе Запорожья удалось уничтожить радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Возле Серебрянки и Дроновки в ДНР российские подразделения нанесли удары по двум пунктам управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.В свою очередь, средства ПВО перехватили один снаряд РСЗО HIMARS и уничтожили 18 беспилотников.
https://ria.ru/20230823/melitopol-1891688548.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Донецкая Народная Республика, США, Луганская Народная Республика
ВСУ потеряли 80 человек при попытке захватить село Работино в Запорожье

Минобороны: на Запорожском направлении за сутки уничтожено до 80 военных ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий России стреляет из гаубицы Д-30
Военнослужащий России стреляет из гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий России стреляет из гаубицы Д-30. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении, уничтожив до 80 украинских солдат, сообщило Минобороны.
«

"Умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", — говорится в сводке.

Потери противника составили:
  • до 80 военнослужащих;
  • четыре автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;
  • самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства Германии;
  • орудие Д-30;
  • три гаубицы М119 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США.
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Вчера, 11:09

Купянское направление

Штурмовые отряды группировки войск "Запад" провели успешное наступление и улучшили тактическое положение на Купянском направлении. Кроме того, удалось отразить четыре атаки украинских солдат в районах Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского и Новоегоровки в ЛНР.
Потери противника составили:
  • до 170 военнослужащих;
  • один танк;
  • пять боевых бронированных машин;
  • три пикапа;
  • гаубица Д-20;
  • артиллерийская система М777 производства США.
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Вчера, 09:18

Донецкое направление

Группировка войск "Юг" отразила три атаки штурмовых отрядов ВСУ возле Невельского, Майорска и Курдюмовки в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
  • до 180 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика";
  • гаубицы Д-20 и Д-30.
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Вчера, 08:00

Южнодонецкое направление

Группировка войск "Восток" усилиями авиации и артиллерии поразила скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного в ДНР. Также возле Ровнополя удалось пресечь деятельность двух групп диверсантов.
Потери противника составили:
  • до 145 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • один танк;
  • три автомобиля;
  • самоходная гаубица М109 Paladin производства США.
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Вчера, 10:36

Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" усилиями авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки украинских штурмовых отрядов в районах Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.
Потери противника составили:
  • до 60 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • два пикапа;
  • гаубица Д-30.
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Массово бегут. Генерал раскрыл, к чему привело решение Зеленского по России
Вчера, 14:46

Херсонское направление

Российские войска нанесли комплексное огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
  • до 20 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • самоходная гаубица "Гвоздика".
Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 143 районах. В частности, в районе Запорожья удалось уничтожить радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Возле Серебрянки и Дроновки в ДНР российские подразделения нанесли удары по двум пунктам управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.
В свою очередь, средства ПВО перехватили один снаряд РСЗО HIMARS и уничтожили 18 беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСШАЛуганская Народная Республика
 
 
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