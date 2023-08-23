ВСУ потеряли 80 человек при попытке захватить село Работино в Запорожье
Минобороны: на Запорожском направлении за сутки уничтожено до 80 военных ВСУ
Военнослужащий России стреляет из гаубицы Д-30. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении, уничтожив до 80 украинских солдат, сообщило Минобороны.
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"Умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", — говорится в сводке.
Потери противника составили:
Купянское направление
Штурмовые отряды группировки войск "Запад" провели успешное наступление и улучшили тактическое положение на Купянском направлении. Кроме того, удалось отразить четыре атаки украинских солдат в районах Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского и Новоегоровки в ЛНР.
Потери противника составили:
- до 170 военнослужащих;
- один танк;
- пять боевых бронированных машин;
- три пикапа;
- гаубица Д-20;
- артиллерийская система М777 производства США.
Донецкое направление
Группировка войск "Юг" отразила три атаки штурмовых отрядов ВСУ возле Невельского, Майорска и Курдюмовки в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- до 180 военнослужащих;
- три боевые бронированные машины;
- три автомобиля;
- самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика";
- гаубицы Д-20 и Д-30.
Южнодонецкое направление
Группировка войск "Восток" усилиями авиации и артиллерии поразила скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного в ДНР. Также возле Ровнополя удалось пресечь деятельность двух групп диверсантов.
Потери противника составили:
- до 145 военнослужащих убитыми и ранеными;
- один танк;
- три автомобиля;
- самоходная гаубица М109 Paladin производства США.
Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" усилиями авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки украинских штурмовых отрядов в районах Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.
Потери противника составили:
- до 60 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- два пикапа;
- гаубица Д-30.
Херсонское направление
Российские войска нанесли комплексное огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
- до 20 военнослужащих;
- три автомобиля;
- самоходная гаубица "Гвоздика".
Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 143 районах. В частности, в районе Запорожья удалось уничтожить радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Возле Серебрянки и Дроновки в ДНР российские подразделения нанесли удары по двум пунктам управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.
В свою очередь, средства ПВО перехватили один снаряд РСЗО HIMARS и уничтожили 18 беспилотников.