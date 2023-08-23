https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891749124.html

ВСУ потеряли 80 человек при попытке захватить село Работино в Запорожье

ВСУ потеряли 80 человек при попытке захватить село Работино в Запорожье - РИА Новости, 23.08.2023

ВСУ потеряли 80 человек при попытке захватить село Работино в Запорожье

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении, уничтожив до 80 украинских солдат, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T14:13

2023-08-23T14:13

2023-08-23T14:59

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении, уничтожив до 80 украинских солдат, сообщило Минобороны."Умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", — говорится в сводке.Потери противника составили:Купянское направлениеШтурмовые отряды группировки войск "Запад" провели успешное наступление и улучшили тактическое положение на Купянском направлении. Кроме того, удалось отразить четыре атаки украинских солдат в районах Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского и Новоегоровки в ЛНР.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" отразила три атаки штурмовых отрядов ВСУ возле Невельского, Майорска и Курдюмовки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" усилиями авиации и артиллерии поразила скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного в ДНР. Также возле Ровнополя удалось пресечь деятельность двух групп диверсантов.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" усилиями авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки украинских штурмовых отрядов в районах Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска нанесли комплексное огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 143 районах. В частности, в районе Запорожья удалось уничтожить радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Возле Серебрянки и Дроновки в ДНР российские подразделения нанесли удары по двум пунктам управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.В свою очередь, средства ПВО перехватили один снаряд РСЗО HIMARS и уничтожили 18 беспилотников.

https://ria.ru/20230823/melitopol-1891688548.html

https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891659645.html

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https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

донецкая народная республика

сша

луганская народная республика

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Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, сша, луганская народная республика