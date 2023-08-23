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На двух направлениях в Запорожской области идут ожесточенные бои - РИА Новости, 23.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 23.08.2023 (обновлено: 14:47 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891728107.html
На двух направлениях в Запорожской области идут ожесточенные бои
На двух направлениях в Запорожской области идут ожесточенные бои - РИА Новости, 23.08.2023
На двух направлениях в Запорожской области идут ожесточенные бои
В Запорожской области идут ожесточенные бои, российские военные пресекли несколько попыток прорыва ВСУ на времевском и ореховском направлениях, сообщил РИА... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T13:02
2023-08-23T14:47
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
украина
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. В Запорожской области идут ожесточенные бои, российские военные пресекли несколько попыток прорыва ВСУ на времевском и ореховском направлениях, сообщил РИА Новости руководитель местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов."Украинские боевики пытаются любой ценой прорвать нашу линию обороны, чтобы показать "перемогу" ко Дню независимости Украины", — сказал собеседник агентства.По его словам, продвижения ВСУ нет, хотя они бросили в бой западную технику.Накануне Минобороны сообщило об отражении четырех попыток наступления украинских войск на запорожском направлении — в районах населенных пунктов Успеновка и Работино. По данным ведомства, потери противника составили более 125 человек, три БМП, два бронированных и девять обычных автомобилей.Рогов, в свою очередь, заявил, что российские военные выбили противника из центра Работина. ВСУ штурмуют село уже более двух месяцев, чтобы открыть дорогу на Токмак.
https://ria.ru/20230821/obstrel-1891399361.html
запорожская область
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безопасность, запорожская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
На двух направлениях в Запорожской области идут ожесточенные бои

Рогов: в Запорожской области на двух направлениях идут ожесточенные бои

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтрельба из танка ВС РФ
Стрельба из танка ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Стрельба из танка ВС РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. В Запорожской области идут ожесточенные бои, российские военные пресекли несколько попыток прорыва ВСУ на времевском и ореховском направлениях, сообщил РИА Новости руководитель местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Украинские боевики пытаются любой ценой прорвать нашу линию обороны, чтобы показать "перемогу" ко Дню независимости Украины", — сказал собеседник агентства.
По его словам, продвижения ВСУ нет, хотя они бросили в бой западную технику.
Накануне Минобороны сообщило об отражении четырех попыток наступления украинских войск на запорожском направлении — в районах населенных пунктов Успеновка и Работино. По данным ведомства, потери противника составили более 125 человек, три БМП, два бронированных и девять обычных автомобилей.
Рогов, в свою очередь, заявил, что российские военные выбили противника из центра Работина. ВСУ штурмуют село уже более двух месяцев, чтобы открыть дорогу на Токмак.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Украинские войска обстреляли населенный пункт в Запорожский области
21 августа, 21:55
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьУкраинаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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