https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891728107.html

На двух направлениях в Запорожской области идут ожесточенные бои

На двух направлениях в Запорожской области идут ожесточенные бои - РИА Новости, 23.08.2023

На двух направлениях в Запорожской области идут ожесточенные бои

В Запорожской области идут ожесточенные бои, российские военные пресекли несколько попыток прорыва ВСУ на времевском и ореховском направлениях, сообщил РИА... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T13:02

2023-08-23T13:02

2023-08-23T14:47

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

украина

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. В Запорожской области идут ожесточенные бои, российские военные пресекли несколько попыток прорыва ВСУ на времевском и ореховском направлениях, сообщил РИА Новости руководитель местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов."Украинские боевики пытаются любой ценой прорвать нашу линию обороны, чтобы показать "перемогу" ко Дню независимости Украины", — сказал собеседник агентства.По его словам, продвижения ВСУ нет, хотя они бросили в бой западную технику.Накануне Минобороны сообщило об отражении четырех попыток наступления украинских войск на запорожском направлении — в районах населенных пунктов Успеновка и Работино. По данным ведомства, потери противника составили более 125 человек, три БМП, два бронированных и девять обычных автомобилей.Рогов, в свою очередь, заявил, что российские военные выбили противника из центра Работина. ВСУ штурмуют село уже более двух месяцев, чтобы открыть дорогу на Токмак.

https://ria.ru/20230821/obstrel-1891399361.html

запорожская область

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, запорожская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины