https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891728107.html
На двух направлениях в Запорожской области идут ожесточенные бои
На двух направлениях в Запорожской области идут ожесточенные бои - РИА Новости, 23.08.2023
На двух направлениях в Запорожской области идут ожесточенные бои
В Запорожской области идут ожесточенные бои, российские военные пресекли несколько попыток прорыва ВСУ на времевском и ореховском направлениях, сообщил РИА... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T13:02
2023-08-23T13:02
2023-08-23T14:47
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
украина
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. В Запорожской области идут ожесточенные бои, российские военные пресекли несколько попыток прорыва ВСУ на времевском и ореховском направлениях, сообщил РИА Новости руководитель местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов."Украинские боевики пытаются любой ценой прорвать нашу линию обороны, чтобы показать "перемогу" ко Дню независимости Украины", — сказал собеседник агентства.По его словам, продвижения ВСУ нет, хотя они бросили в бой западную технику.Накануне Минобороны сообщило об отражении четырех попыток наступления украинских войск на запорожском направлении — в районах населенных пунктов Успеновка и Работино. По данным ведомства, потери противника составили более 125 человек, три БМП, два бронированных и девять обычных автомобилей.Рогов, в свою очередь, заявил, что российские военные выбили противника из центра Работина. ВСУ штурмуют село уже более двух месяцев, чтобы открыть дорогу на Токмак.
https://ria.ru/20230821/obstrel-1891399361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
На двух направлениях в Запорожской области идут ожесточенные бои
Рогов: в Запорожской области на двух направлениях идут ожесточенные бои
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. В Запорожской области идут ожесточенные бои, российские военные пресекли несколько попыток прорыва ВСУ на времевском и ореховском направлениях, сообщил РИА Новости руководитель местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Украинские боевики пытаются любой ценой прорвать нашу линию обороны, чтобы показать "перемогу" ко Дню независимости Украины", — сказал собеседник агентства.
По его словам, продвижения ВСУ нет, хотя они бросили в бой западную технику.
Накануне Минобороны сообщило об отражении четырех попыток наступления украинских войск на запорожском направлении — в районах населенных пунктов Успеновка и Работино. По данным ведомства, потери противника составили более 125 человек, три БМП, два бронированных и девять обычных автомобилей.
Рогов, в свою очередь, заявил, что российские военные выбили противника из центра Работина. ВСУ штурмуют село уже более двух месяцев, чтобы открыть дорогу на Токмак
.
Украинские войска обстреляли населенный пункт в Запорожский области