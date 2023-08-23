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В ФСБ раскрыли подробности уничтожения ДРГ в Брянской области - РИА Новости, 23.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:49 23.08.2023 (обновлено: 14:26 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891683710.html
В ФСБ раскрыли подробности уничтожения ДРГ в Брянской области
В ФСБ раскрыли подробности уничтожения ДРГ в Брянской области - РИА Новости, 23.08.2023
В ФСБ раскрыли подробности уничтожения ДРГ в Брянской области
Российские подразделения нанесли массированный артиллерийский удар по диверсантам, пытавшимся перейти границу в Климовском районе Брянской области, сообщили в... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T10:49
2023-08-23T14:26
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
климовский район
александр богомаз
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
фсб
безопасность
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские подразделения нанесли массированный артиллерийский удар по диверсантам, пытавшимся перейти границу в Климовском районе Брянской области, сообщили в ФСБ."Совместно с приданными силами министерства обороны, Росгвардии по вооруженному формированию противника нанесен массированный артиллерийский удар", — говорится в публикации.Подчеркивается, что нарушения российской госграницы не допущено.Накануне днем губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что атака украинских диверсантов в Климовском районе была отражена российскими подразделениями, после чего велись "мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей".
https://ria.ru/20230816/boeviki-1890438270.html
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россия
брянская область
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россия, брянская область, климовский район, александр богомаз, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), фсб, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Климовский район, Александр Богомаз, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ФСБ, Безопасность
В ФСБ раскрыли подробности уничтожения ДРГ в Брянской области

ФСБ сообщила об артударе по пытавшейся попасть в Брянскую область украинской ДРГ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские подразделения нанесли массированный артиллерийский удар по диверсантам, пытавшимся перейти границу в Климовском районе Брянской области, сообщили в ФСБ.
"Совместно с приданными силами министерства обороны, Росгвардии по вооруженному формированию противника нанесен массированный артиллерийский удар", — говорится в публикации.
Оперативная съемка с места столкновения с украинскими диверсантами в Брянской области
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Подчеркивается, что нарушения российской госграницы не допущено.
Накануне днем губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что атака украинских диверсантов в Климовском районе была отражена российскими подразделениями, после чего велись "мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская областьКлимовский районАлександр БогомазФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ФСББезопасность
 
 
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