https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891683710.html
В ФСБ раскрыли подробности уничтожения ДРГ в Брянской области
В ФСБ раскрыли подробности уничтожения ДРГ в Брянской области - РИА Новости, 23.08.2023
В ФСБ раскрыли подробности уничтожения ДРГ в Брянской области
Российские подразделения нанесли массированный артиллерийский удар по диверсантам, пытавшимся перейти границу в Климовском районе Брянской области, сообщили в... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T10:49
2023-08-23T10:49
2023-08-23T14:26
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
климовский район
александр богомаз
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
фсб
безопасность
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские подразделения нанесли массированный артиллерийский удар по диверсантам, пытавшимся перейти границу в Климовском районе Брянской области, сообщили в ФСБ."Совместно с приданными силами министерства обороны, Росгвардии по вооруженному формированию противника нанесен массированный артиллерийский удар", — говорится в публикации.Подчеркивается, что нарушения российской госграницы не допущено.Накануне днем губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что атака украинских диверсантов в Климовском районе была отражена российскими подразделениями, после чего велись "мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей".
https://ria.ru/20230816/boeviki-1890438270.html
https://ria.ru/20230729/artilleriya-1887019600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, брянская область, климовский район, александр богомаз, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), фсб, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Климовский район, Александр Богомаз, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ФСБ, Безопасность
В ФСБ раскрыли подробности уничтожения ДРГ в Брянской области
ФСБ сообщила об артударе по пытавшейся попасть в Брянскую область украинской ДРГ