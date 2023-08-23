https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891683710.html

В ФСБ раскрыли подробности уничтожения ДРГ в Брянской области

В ФСБ раскрыли подробности уничтожения ДРГ в Брянской области - РИА Новости, 23.08.2023

В ФСБ раскрыли подробности уничтожения ДРГ в Брянской области

Российские подразделения нанесли массированный артиллерийский удар по диверсантам, пытавшимся перейти границу в Климовском районе Брянской области, сообщили в... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T10:49

2023-08-23T10:49

2023-08-23T14:26

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

климовский район

александр богомаз

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

фсб

безопасность

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские подразделения нанесли массированный артиллерийский удар по диверсантам, пытавшимся перейти границу в Климовском районе Брянской области, сообщили в ФСБ."Совместно с приданными силами министерства обороны, Росгвардии по вооруженному формированию противника нанесен массированный артиллерийский удар", — говорится в публикации.Подчеркивается, что нарушения российской госграницы не допущено.Накануне днем губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что атака украинских диверсантов в Климовском районе была отражена российскими подразделениями, после чего велись "мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей".

https://ria.ru/20230816/boeviki-1890438270.html

https://ria.ru/20230729/artilleriya-1887019600.html

россия

брянская область

климовский район

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, брянская область, климовский район, александр богомаз, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), фсб, безопасность