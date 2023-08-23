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Педагогическое совещание прошло в Херсонской области

Педагогическое совещание прошло в Херсонской области - РИА Новости, 23.08.2023

Педагогическое совещание прошло в Херсонской области

В Геническе прошло августовское педагогическое совещание работников образовательных организаций Херсонской области. Почетными гостями мероприятия стали первый... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T15:24

2023-08-23T15:24

2023-08-23T16:45

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Геническе прошло августовское педагогическое совещание работников образовательных организаций Херсонской области. Почетными гостями мероприятия стали первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Педагоги региона обсудили актуальные вопросы начала учебного года: подготовку школьных зданий, приобретение учебных пособий и принадлежностей, школьного оборудования, кадровое обеспечение, питание и безопасность школьников, внедрение новых школьных программ и многое другое.Участниками августовского совещания стали также губернатор региона Владимир Сальдо, сотрудники администрации и правительства Херсонской области, а также представители регионов-шефов.В процессе общения с педагогами и руководителями сферы образования Сергей Кириенко и Сергей Кравцов положительно оценили изменения, произошедшие в системе образования региона за минувший год.Совещание завершила торжественная церемония вручения наград Минпросвещения России. Звание "Почетный работник сферы образования Российской Федерации" присвоено директору Генического центра детского и юношеского творчества Зинаиде Николаевой. Почетной грамоты Минпросвещения России удостоена учитель начальных классов Ровненской школы Генического муниципального округа Наталия Цыба.Благодарственные письма Минпросвещения России вручены директору Ивановской школы Марии Златовой, заместителю директора по учебной работе Скадовской школы № 1 Карине Луговой, директору Чаплынского центра детского и юношеского творчества Снежане Цой, директору Херсонского центра внешкольной работы Ирине Свинаренко, директору Виноградовской школы имени А.Н. Соценко Светлане Мята, директору Новомаячковской школы Надежде Кияница, директору Чонгарской школы Максиму Василенко.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, сергей кириенко, сн_образование, социальный навигатор