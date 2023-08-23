https://ria.ru/20230823/sochi-1891745378.html

Синоптики рассказали, когда закончится жара в Сочи

Синоптики рассказали, когда закончится жара в Сочи - РИА Новости, 23.08.2023

Синоптики рассказали, когда закончится жара в Сочи

Небольшие дожди придут на территорию Сочи не раньше сентября, ливень прогнозируется четвертого числа первого месяца осени, заявили РИА Новости в гидрометцентре... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T14:02

2023-08-23T14:02

2023-08-23T14:02

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СОЧИ, 23 авг – РИА Новости. Небольшие дожди придут на территорию Сочи не раньше сентября, ливень прогнозируется четвертого числа первого месяца осени, заявили РИА Новости в гидрометцентре Краснодарского края. Штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности действует на территории Кубани (кроме Сочи) до 24 августа. При этом в Сочи более двух недель держится сильная жара. Как отметили в региональном гидрометцентре, высокие температуры воздуха сохранятся, осадков в ближайшее время не предвидится. "Нескоро (наступит циклон дождей - ред.), 1.09 и 2.09 может быть небольшой дождь, 4.09 должен пролить", – сообщил собеседник агентства. Продолжительная жара в Сочи уже внесла свои коррективы, местами обмелела крупная река Сочи, в Хостинском районе курорта пересохли Агурские водопады, уменьшилось воды на водопадах Два брата, отмечали в Сочинском национальном парке. Спастись от жары туристы и сочинцы пытаются на пляжах, однако и там, по данным гидрометцентра Кубани, вода достигла рекордно высоких температур. Тем не менее, по информации администратора городских центральных пляжей "Маяк", "Остров", "Ривьера" Артема Ключникова, загрузка там составляет 80 процентов.

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новости - туризм, сочи, краснодарский край, туризм, отдых в россии