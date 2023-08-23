https://ria.ru/20230823/snaryad-1891819031.html

В Донецке украинский снаряд попал в помещение Горного лицея

В Донецке украинский снаряд попал в помещение Горного лицея - РИА Новости, 23.08.2023

В Донецке украинский снаряд попал в помещение Горного лицея

Украинский снаряд попал в помещение Горного лицея в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T18:11

2023-08-23T18:11

2023-08-23T19:00

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

петровский район

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинский снаряд попал в помещение Горного лицея в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района по улице Магнитной произошло прямое попадание в учебный класс Горного лицея. Повреждены кровля, остекление, оборудование", - написал мэр в своем телеграм-канале. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230823/donetsk-1891689842.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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