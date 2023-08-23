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В Донецке украинский снаряд попал в помещение Горного лицея
В Донецке украинский снаряд попал в помещение Горного лицея - РИА Новости, 23.08.2023
В Донецке украинский снаряд попал в помещение Горного лицея
Украинский снаряд попал в помещение Горного лицея в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T18:11
2023-08-23T18:11
2023-08-23T19:00
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
петровский район
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинский снаряд попал в помещение Горного лицея в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района по улице Магнитной произошло прямое попадание в учебный класс Горного лицея. Повреждены кровля, остекление, оборудование", - написал мэр в своем телеграм-канале. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230823/donetsk-1891689842.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), петровский район
Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Петровский район, Специальная военная операция на Украине
В Донецке украинский снаряд попал в помещение Горного лицея
В Петровском районе Донецка украинский снаряд попал в помещение Горного лицея