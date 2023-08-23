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В Швейцарии заявили, что не стали бы обучать ВСУ полетам на F-16 - РИА Новости, 23.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/shveytsariya-1891740970.html
В Швейцарии заявили, что не стали бы обучать ВСУ полетам на F-16
В Швейцарии заявили, что не стали бы обучать ВСУ полетам на F-16 - РИА Новости, 23.08.2023
В Швейцарии заявили, что не стали бы обучать ВСУ полетам на F-16
У Швейцарии нет истребителей F-16, даже если бы они у нее были, она не смогла бы обучать управлению ими украинских пилотов из-за своей политики нейтралитета,... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T13:35
2023-08-23T13:35
специальная военная операция на украине
в мире
f-16
швейцария
украина
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ЖЕНЕВА, 23 авг - РИА Новости. У Швейцарии нет истребителей F-16, даже если бы они у нее были, она не смогла бы обучать управлению ими украинских пилотов из-за своей политики нейтралитета, заявила РИА Новости пресс-служба МО Швейцарии. "Этот вопрос не возникает, поскольку Швейцария не владеет F-16. И если бы Швейцария располагала самолетами такого типа, она не смогла бы по соображениям нейтралитета обучать украинских пилотов", - сказали в МО. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 Данией и Нидерландами. Белый дом подтвердил, что Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее сказала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42. Согласно британскому изданию Times, в Пентагоне не рассматривают как реалистичный сценарий участие иностранных пилотов на истребителях F-16 в боевых действиях на Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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в мире, f-16, швейцария, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, F-16, Швейцария, Украина
В Швейцарии заявили, что не стали бы обучать ВСУ полетам на F-16

МО Швейцарии: у Берна нет F-16, и если бы были, он не стал бы обучать ВСУ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 23 авг - РИА Новости. У Швейцарии нет истребителей F-16, даже если бы они у нее были, она не смогла бы обучать управлению ими украинских пилотов из-за своей политики нейтралитета, заявила РИА Новости пресс-служба МО Швейцарии.
"Этот вопрос не возникает, поскольку Швейцария не владеет F-16. И если бы Швейцария располагала самолетами такого типа, она не смогла бы по соображениям нейтралитета обучать украинских пилотов", - сказали в МО.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 Данией и Нидерландами. Белый дом подтвердил, что Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее сказала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42.
Согласно британскому изданию Times, в Пентагоне не рассматривают как реалистичный сценарий участие иностранных пилотов на истребителях F-16 в боевых действиях на Украине.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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22 августа, 09:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреF-16ШвейцарияУкраина
 
 
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