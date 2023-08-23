https://ria.ru/20230823/shveytsariya-1891740970.html

В Швейцарии заявили, что не стали бы обучать ВСУ полетам на F-16

В Швейцарии заявили, что не стали бы обучать ВСУ полетам на F-16 - РИА Новости, 23.08.2023

В Швейцарии заявили, что не стали бы обучать ВСУ полетам на F-16

У Швейцарии нет истребителей F-16, даже если бы они у нее были, она не смогла бы обучать управлению ими украинских пилотов из-за своей политики нейтралитета,... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T13:35

2023-08-23T13:35

2023-08-23T13:35

специальная военная операция на украине

в мире

f-16

швейцария

украина

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ЖЕНЕВА, 23 авг - РИА Новости. У Швейцарии нет истребителей F-16, даже если бы они у нее были, она не смогла бы обучать управлению ими украинских пилотов из-за своей политики нейтралитета, заявила РИА Новости пресс-служба МО Швейцарии. "Этот вопрос не возникает, поскольку Швейцария не владеет F-16. И если бы Швейцария располагала самолетами такого типа, она не смогла бы по соображениям нейтралитета обучать украинских пилотов", - сказали в МО. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 Данией и Нидерландами. Белый дом подтвердил, что Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее сказала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42. Согласно британскому изданию Times, в Пентагоне не рассматривают как реалистичный сценарий участие иностранных пилотов на истребителях F-16 в боевых действиях на Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230822/shveytsariya-1891438074.html

швейцария

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, f-16, швейцария, украина