В Швейцарии заявили, что не стали бы обучать ВСУ полетам на F-16
МО Швейцарии: у Берна нет F-16, и если бы были, он не стал бы обучать ВСУ
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 23 авг - РИА Новости. У Швейцарии нет истребителей F-16, даже если бы они у нее были, она не смогла бы обучать управлению ими украинских пилотов из-за своей политики нейтралитета, заявила РИА Новости пресс-служба МО Швейцарии.
"Этот вопрос не возникает, поскольку Швейцария не владеет F-16. И если бы Швейцария располагала самолетами такого типа, она не смогла бы по соображениям нейтралитета обучать украинских пилотов", - сказали в МО.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 Данией и Нидерландами. Белый дом подтвердил, что Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее сказала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42.
Согласно британскому изданию Times, в Пентагоне не рассматривают как реалистичный сценарий участие иностранных пилотов на истребителях F-16 в боевых действиях на Украине.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.