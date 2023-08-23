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В России впервые выписали штраф за езду на электросамокате

В России впервые выписали штраф за езду на электросамокате - РИА Новости, 23.08.2023

В России впервые выписали штраф за езду на электросамокате

Первый в России штраф за нарушения при езде на электросамокате выписали в Кисловодске в Ставропольском крае, сообщил глава города Евгений Моисеев. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T18:29

2023-08-23T18:29

2023-08-23T18:54

кисловодск

ставропольский край

гибдд мвд рф

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ПЯТИГОРСК, 23 авг — РИА Новости. Первый в России штраф за нарушения при езде на электросамокате выписали в Кисловодске в Ставропольском крае, сообщил глава города Евгений Моисеев. "Сегодня в рамках совместного рейда ГИБДД и администрации города-курорта был выписан первый в стране штраф за езду на электрическом самокате в зоне действия запрещающего знака", — написал он в Telegram-канале. Глава города напомнил, что менее двух недель назад на Курортном бульваре запретили передвигаться на электросамокатах. По его словам, эта улица — одно из главных мест прогулок для жителей города и туристов. Исходя из этого, хаотичное передвижение людей на электросамокатах неудобно и даже опасно для пешеходов.Моисеев уточнил, что двух туристов оштрафовали на 800 рублей. При этом гости курорта заявили, что не заметили запрещающие знаки.На прошлой неделе аналогичные меры ввели власти Сочи. В частности, запрещающие езду на электросамокатах знаки впервые установили на Навагинской улице. Она пролегает через центр курорта по направлению к городским пляжам и считается популярным местом среди туристов и местных жителей. Как отмечал мэр Сочи Алексей Копайгородский, езду на самокатах также запретят в парках, скверах и на набережных.

кисловодск

ставропольский край

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кисловодск, ставропольский край, гибдд мвд рф