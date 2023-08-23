Рейтинг@Mail.ru
В России впервые выписали штраф за езду на электросамокате - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 23.08.2023 (обновлено: 18:54 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/shtraf-1891824255.html
В России впервые выписали штраф за езду на электросамокате
В России впервые выписали штраф за езду на электросамокате - РИА Новости, 23.08.2023
В России впервые выписали штраф за езду на электросамокате
Первый в России штраф за нарушения при езде на электросамокате выписали в Кисловодске в Ставропольском крае, сообщил глава города Евгений Моисеев. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T18:29
2023-08-23T18:54
кисловодск
ставропольский край
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747482800_0:114:2240:1374_1920x0_80_0_0_e1bb96104f94c13813e863921d935ab8.jpg
ПЯТИГОРСК, 23 авг — РИА Новости. Первый в России штраф за нарушения при езде на электросамокате выписали в Кисловодске в Ставропольском крае, сообщил глава города Евгений Моисеев. "Сегодня в рамках совместного рейда ГИБДД и администрации города-курорта был выписан первый в стране штраф за езду на электрическом самокате в зоне действия запрещающего знака", — написал он в Telegram-канале. Глава города напомнил, что менее двух недель назад на Курортном бульваре запретили передвигаться на электросамокатах. По его словам, эта улица — одно из главных мест прогулок для жителей города и туристов. Исходя из этого, хаотичное передвижение людей на электросамокатах неудобно и даже опасно для пешеходов.Моисеев уточнил, что двух туристов оштрафовали на 800 рублей. При этом гости курорта заявили, что не заметили запрещающие знаки.На прошлой неделе аналогичные меры ввели власти Сочи. В частности, запрещающие езду на электросамокатах знаки впервые установили на Навагинской улице. Она пролегает через центр курорта по направлению к городским пляжам и считается популярным местом среди туристов и местных жителей. Как отмечал мэр Сочи Алексей Копайгородский, езду на самокатах также запретят в парках, скверах и на набережных.
кисловодск
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747482800_129:0:2113:1488_1920x0_80_0_0_b1f9049ed46575fcf091cfeff2b61e73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кисловодск, ставропольский край, гибдд мвд рф
Кисловодск, Ставропольский край, ГИБДД МВД РФ
В России впервые выписали штраф за езду на электросамокате

В Кисловодске впервые в России оштрафовали за нарушение езды на электросамокате

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка катается на электросамокате
Девушка катается на электросамокате - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Девушка катается на электросамокате. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 23 авг — РИА Новости. Первый в России штраф за нарушения при езде на электросамокате выписали в Кисловодске в Ставропольском крае, сообщил глава города Евгений Моисеев.
«
"Сегодня в рамках совместного рейда ГИБДД и администрации города-курорта был выписан первый в стране штраф за езду на электрическом самокате в зоне действия запрещающего знака", — написал он в Telegram-канале.
Глава города напомнил, что менее двух недель назад на Курортном бульваре запретили передвигаться на электросамокатах. По его словам, эта улица — одно из главных мест прогулок для жителей города и туристов. Исходя из этого, хаотичное передвижение людей на электросамокатах неудобно и даже опасно для пешеходов.
Моисеев уточнил, что двух туристов оштрафовали на 800 рублей. При этом гости курорта заявили, что не заметили запрещающие знаки.
На прошлой неделе аналогичные меры ввели власти Сочи. В частности, запрещающие езду на электросамокатах знаки впервые установили на Навагинской улице. Она пролегает через центр курорта по направлению к городским пляжам и считается популярным местом среди туристов и местных жителей. Как отмечал мэр Сочи Алексей Копайгородский, езду на самокатах также запретят в парках, скверах и на набережных.
Опрос
Вы ездите на электросамокатах, и если да, то как часто?
Проголосовали:19834
2 августа, 16:01
 
КисловодскСтавропольский крайГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала