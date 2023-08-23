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В России впервые выписали штраф за езду на электросамокате
В России впервые выписали штраф за езду на электросамокате - РИА Новости, 23.08.2023
В России впервые выписали штраф за езду на электросамокате
Первый в России штраф за нарушения при езде на электросамокате выписали в Кисловодске в Ставропольском крае, сообщил глава города Евгений Моисеев. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T18:29
2023-08-23T18:29
2023-08-23T18:54
кисловодск
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ПЯТИГОРСК, 23 авг — РИА Новости. Первый в России штраф за нарушения при езде на электросамокате выписали в Кисловодске в Ставропольском крае, сообщил глава города Евгений Моисеев. "Сегодня в рамках совместного рейда ГИБДД и администрации города-курорта был выписан первый в стране штраф за езду на электрическом самокате в зоне действия запрещающего знака", — написал он в Telegram-канале. Глава города напомнил, что менее двух недель назад на Курортном бульваре запретили передвигаться на электросамокатах. По его словам, эта улица — одно из главных мест прогулок для жителей города и туристов. Исходя из этого, хаотичное передвижение людей на электросамокатах неудобно и даже опасно для пешеходов.Моисеев уточнил, что двух туристов оштрафовали на 800 рублей. При этом гости курорта заявили, что не заметили запрещающие знаки.На прошлой неделе аналогичные меры ввели власти Сочи. В частности, запрещающие езду на электросамокатах знаки впервые установили на Навагинской улице. Она пролегает через центр курорта по направлению к городским пляжам и считается популярным местом среди туристов и местных жителей. Как отмечал мэр Сочи Алексей Копайгородский, езду на самокатах также запретят в парках, скверах и на набережных.
кисловодск
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кисловодск, ставропольский край, гибдд мвд рф
Кисловодск, Ставропольский край, ГИБДД МВД РФ
В России впервые выписали штраф за езду на электросамокате
В Кисловодске впервые в России оштрафовали за нарушение езды на электросамокате
ПЯТИГОРСК, 23 авг — РИА Новости.
Первый в России штраф за нарушения при езде на электросамокате выписали в Кисловодске в Ставропольском крае, сообщил
глава города Евгений Моисеев.
«
"Сегодня в рамках совместного рейда ГИБДД
и администрации города-курорта был выписан первый в стране штраф за езду на электрическом самокате в зоне действия запрещающего знака", — написал он в Telegram-канале.
Глава города напомнил, что менее двух недель назад на Курортном бульваре запретили передвигаться на электросамокатах. По его словам, эта улица — одно из главных мест прогулок для жителей города и туристов. Исходя из этого, хаотичное передвижение людей на электросамокатах неудобно и даже опасно для пешеходов.
Моисеев уточнил, что двух туристов оштрафовали на 800 рублей. При этом гости курорта заявили, что не заметили запрещающие знаки.
На прошлой неделе аналогичные меры ввели власти Сочи. В частности, запрещающие езду на электросамокатах знаки впервые установили на Навагинской улице. Она пролегает через центр курорта по направлению к городским пляжам и считается популярным местом среди туристов и местных жителей. Как отмечал мэр Сочи Алексей Копайгородский, езду на самокатах также запретят в парках, скверах и на набережных.