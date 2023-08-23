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СМИ: китайский шпион выманил данные у тысяч британских чиновников - РИА Новости, 23.08.2023
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00:15 23.08.2023
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СМИ: китайский шпион выманил данные у тысяч британских чиновников
СМИ: китайский шпион выманил данные у тысяч британских чиновников - РИА Новости, 23.08.2023
СМИ: китайский шпион выманил данные у тысяч британских чиновников
Сотрудник китайской разведки с помощью фейковых профилей в соцсети LinkedIn на протяжении пяти лет выманивал секретную информацию у британских чиновников в... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T00:15
2023-08-23T00:15
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сотрудник китайской разведки с помощью фейковых профилей в соцсети LinkedIn на протяжении пяти лет выманивал секретную информацию у британских чиновников в обмен на деньги или другие выгодные предложения, сообщает издание Times со ссылкой на эксклюзивное расследование. "Один единственный китайский шпион использует профили LinkedIn, чтобы попытаться склонить тысячи британских чиновников передать государственные тайны в обмен на большие суммы денег и выгодные деловые сделки", - пишет издание. Отмечается, что, по мнению западных служб безопасности, шпион под псевдонимом Робин Чжан является "самым плодовитым шпионом, работающим против британских интересов за последнее поколение". По данным источников издания, Чжан на протяжении минимум пяти лет собирал информацию в промышленных масштабах через поддельные аккаунты, в которых он представлялся работником ряда действующих компаний. Он связывался с британскими и другими западными чиновниками, работающими в сферах политики, обороны, науки и технологий и предлагал от 10 тысяч долларов США за каждый факт передачи данных. В некоторых случаях он предлагал полностью оплаченные поездки в Китай и участие в прибыльных конференциях. Издание пишет, что Чжан по-прежнему использует разные псевдонимы, чтобы получать секретную информацию, хотя многие из его профилей были удалены после того, как LinkedIn начал борьбу с поддельными аккаунтами.
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сша, китай, в мире
США, Китай, В мире
СМИ: китайский шпион выманил данные у тысяч британских чиновников

Times: шпион из КНР через LinkedIn выманил данные у тысяч британских чиновников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина работает на компьютере
Мужчина работает на компьютере - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сотрудник китайской разведки с помощью фейковых профилей в соцсети LinkedIn на протяжении пяти лет выманивал секретную информацию у британских чиновников в обмен на деньги или другие выгодные предложения, сообщает издание Times со ссылкой на эксклюзивное расследование.
«
"Один единственный китайский шпион использует профили LinkedIn, чтобы попытаться склонить тысячи британских чиновников передать государственные тайны в обмен на большие суммы денег и выгодные деловые сделки", - пишет издание.
Отмечается, что, по мнению западных служб безопасности, шпион под псевдонимом Робин Чжан является "самым плодовитым шпионом, работающим против британских интересов за последнее поколение".
По данным источников издания, Чжан на протяжении минимум пяти лет собирал информацию в промышленных масштабах через поддельные аккаунты, в которых он представлялся работником ряда действующих компаний. Он связывался с британскими и другими западными чиновниками, работающими в сферах политики, обороны, науки и технологий и предлагал от 10 тысяч долларов США за каждый факт передачи данных. В некоторых случаях он предлагал полностью оплаченные поездки в Китай и участие в прибыльных конференциях.
Издание пишет, что Чжан по-прежнему использует разные псевдонимы, чтобы получать секретную информацию, хотя многие из его профилей были удалены после того, как LinkedIn начал борьбу с поддельными аккаунтами.
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