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В Приднестровье дело участников порно-шоу передали в суд - РИА Новости, 23.08.2023
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20:30 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/shou-1891844631.html
В Приднестровье дело участников порно-шоу передали в суд
В Приднестровье дело участников порно-шоу передали в суд - РИА Новости, 23.08.2023
В Приднестровье дело участников порно-шоу передали в суд
Уголовное дело трех жителей Приднестровья, которые снимали порно-шоу по типу "Дом-2", передано в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета непризнанной... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T20:30
2023-08-23T20:30
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ТИРАСПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Уголовное дело трех жителей Приднестровья, которые снимали порно-шоу по типу "Дом-2", передано в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета непризнанной ПМР. Двадцатишестилетний мужчина и две девушки 20 и 23 лет обвиняются в изготовлении и демонстрации порноматериалов ради получения дохода. В квартире за их жизнью было организовано круглосуточное видеонаблюдение с онлайн-трансляциями в интернете. "Установлено, что за демонстрацию моментов интимной близости в режиме реального времени пользователи интернета, преимущественно жители иностранных государств, переводили цифровые деньги, которые конвертировались и направлялись им через куратора на банковский счет", - говорится в сообщении. Отмечается, что по делу "собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу".
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В Приднестровье дело участников порно-шоу передали в суд

В Приднестровье уголовное дело трех участников порно-шоу передали в суд

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Уголовное дело трех жителей Приднестровья, которые снимали порно-шоу по типу "Дом-2", передано в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета непризнанной ПМР.
Двадцатишестилетний мужчина и две девушки 20 и 23 лет обвиняются в изготовлении и демонстрации порноматериалов ради получения дохода. В квартире за их жизнью было организовано круглосуточное видеонаблюдение с онлайн-трансляциями в интернете.
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«
"Установлено, что за демонстрацию моментов интимной близости в режиме реального времени пользователи интернета, преимущественно жители иностранных государств, переводили цифровые деньги, которые конвертировались и направлялись им через куратора на банковский счет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по делу "собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу".
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