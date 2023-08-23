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В Приднестровье дело участников порно-шоу передали в суд
В Приднестровье дело участников порно-шоу передали в суд - РИА Новости, 23.08.2023
В Приднестровье дело участников порно-шоу передали в суд
Уголовное дело трех жителей Приднестровья, которые снимали порно-шоу по типу "Дом-2", передано в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета непризнанной... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T20:30
2023-08-23T20:30
2023-08-23T20:30
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ТИРАСПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Уголовное дело трех жителей Приднестровья, которые снимали порно-шоу по типу "Дом-2", передано в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета непризнанной ПМР. Двадцатишестилетний мужчина и две девушки 20 и 23 лет обвиняются в изготовлении и демонстрации порноматериалов ради получения дохода. В квартире за их жизнью было организовано круглосуточное видеонаблюдение с онлайн-трансляциями в интернете. "Установлено, что за демонстрацию моментов интимной близости в режиме реального времени пользователи интернета, преимущественно жители иностранных государств, переводили цифровые деньги, которые конвертировались и направлялись им через куратора на банковский счет", - говорится в сообщении. Отмечается, что по делу "собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу".
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В Приднестровье дело участников порно-шоу передали в суд
В Приднестровье уголовное дело трех участников порно-шоу передали в суд
ТИРАСПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Уголовное дело трех жителей Приднестровья, которые снимали порно-шоу по типу "Дом-2", передано в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета непризнанной ПМР.
Двадцатишестилетний мужчина и две девушки 20 и 23 лет обвиняются в изготовлении и демонстрации порноматериалов ради получения дохода. В квартире за их жизнью было организовано круглосуточное видеонаблюдение с онлайн-трансляциями в интернете.
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"Установлено, что за демонстрацию моментов интимной близости в режиме реального времени пользователи интернета, преимущественно жители иностранных государств, переводили цифровые деньги, которые конвертировались и направлялись им через куратора на банковский счет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по делу "собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу".
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