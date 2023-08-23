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Работники культуры из новых регионов приехали в Тулу на семинар - РИА Новости, 23.08.2023
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19:59 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/seminar-1891838722.html
Работники культуры из новых регионов приехали в Тулу на семинар
Работники культуры из новых регионов приехали в Тулу на семинар - РИА Новости, 23.08.2023
Работники культуры из новых регионов приехали в Тулу на семинар
Работники культуры из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей приехали в Тулу для участия во Всероссийском образовательном семинаре для работников культуры... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T19:59
2023-08-23T19:59
тула
россия
тульская область
ольга любимова
алексей дюмин
дмитрий донской
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ТУЛА, 23 авг – РИА Новости. Работники культуры из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей приехали в Тулу для участия во Всероссийском образовательном семинаре для работников культуры новых регионов РФ, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области. В среду в атриуме Тульского кремля состоялось открытие семинара, в котором приняли участие министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Губернатор поблагодарил министерство культуры РФ за выбор Тульской области для проведения семинара и внимание к региону. Он отметил, что у Тулы богатая история, самобытные традиции и культура. "На Тульской земле находится Куликово поле – первое ратное поле России. Победа войска Дмитрия Донского положила начало освобождению Руси от монголо-татарского ига и определила судьбу государства. Здесь берёт начало сильная, единая держава, способная защитить свои интересы. Тула на протяжении многих веков оставалась форпостом России. Именно со строительством Тульского кремля более 500 лет назад началось формирование Большой засечной черты. В Туле берёт начало отечественное оружейное производство. Три столетия назад по указу Петра Великого здесь был основан первый государственный оружейный завод. Тульская земля славится известными на весь мир именами. Здесь жили и творили великие русские писатели и художники – Лев Толстой, Иван Тургенев, Василий Поленов. Работали известные врачи, учёные, педагоги, промышленники и оружейники", - отметил глава региона. Дюмин подчеркнул, что Тула по праву считается третьей музейной столицей и мастерской России. "Мы не только бережно сохраняем наше историческое наследие, но и активно работаем над популяризацией культуры среди наших жителей. Во всех муниципалитетах и сельских поселениях есть дома культуры. Сейчас развитию их инфраструктуры уделяется серьёзное внимание", - цитируют в правительстве губернатора. Любимова в рамках визита в Тулу также посетила творческий индустриальный кластер "Октава", где познакомились с работой пространства и региональными молодежными проектами.
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тула, россия, тульская область, ольга любимова, алексей дюмин, дмитрий донской
Тула, Россия, Тульская область, Ольга Любимова, Алексей Дюмин, Дмитрий Донской

Работники культуры из новых регионов приехали в Тулу на семинар

© Фото : правительство Тульской областиРаботники культуры из новых регионов приехали в Тулу на семинар
Работники культуры из новых регионов приехали в Тулу на семинар - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : правительство Тульской области
Работники культуры из новых регионов приехали в Тулу на семинар
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ТУЛА, 23 авг – РИА Новости. Работники культуры из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей приехали в Тулу для участия во Всероссийском образовательном семинаре для работников культуры новых регионов РФ, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
В среду в атриуме Тульского кремля состоялось открытие семинара, в котором приняли участие министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Губернатор поблагодарил министерство культуры РФ за выбор Тульской области для проведения семинара и внимание к региону. Он отметил, что у Тулы богатая история, самобытные традиции и культура.
«
"На Тульской земле находится Куликово поле – первое ратное поле России. Победа войска Дмитрия Донского положила начало освобождению Руси от монголо-татарского ига и определила судьбу государства. Здесь берёт начало сильная, единая держава, способная защитить свои интересы. Тула на протяжении многих веков оставалась форпостом России. Именно со строительством Тульского кремля более 500 лет назад началось формирование Большой засечной черты. В Туле берёт начало отечественное оружейное производство. Три столетия назад по указу Петра Великого здесь был основан первый государственный оружейный завод. Тульская земля славится известными на весь мир именами. Здесь жили и творили великие русские писатели и художники – Лев Толстой, Иван Тургенев, Василий Поленов. Работали известные врачи, учёные, педагоги, промышленники и оружейники", - отметил глава региона.
Дюмин подчеркнул, что Тула по праву считается третьей музейной столицей и мастерской России.
«
"Мы не только бережно сохраняем наше историческое наследие, но и активно работаем над популяризацией культуры среди наших жителей. Во всех муниципалитетах и сельских поселениях есть дома культуры. Сейчас развитию их инфраструктуры уделяется серьёзное внимание", - цитируют в правительстве губернатора.
Любимова в рамках визита в Тулу также посетила творческий индустриальный кластер "Октава", где познакомились с работой пространства и региональными молодежными проектами.
 
ТулаРоссияТульская областьОльга ЛюбимоваАлексей ДюминДмитрий Донской
 
 
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