https://ria.ru/20230823/sanktsii-1891841766.html

Канада ввела санкции против ряда российских банков и структур

Канада ввела санкции против ряда российских банков и структур - РИА Новости, 23.08.2023

Канада ввела санкции против ряда российских банков и структур

Канада ввела санкции против банков "Уралсиб", "Зенит", "Росбанк", Северстали, Курчатовского института, других структур и физических лиц в России, сообщил... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T20:15

2023-08-23T20:15

2023-08-23T21:05

экономика

канада

россия

уралсиб (финансовая корпорация)

курчатовский институт

банк зенит

росбанк

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 23 авг – РИА Новости. Канада ввела санкции против банков "Уралсиб", "Зенит", "Росбанк", Северстали, Курчатовского института, других структур и физических лиц в России, сообщил местный МИД.Всего санкционные списки пополнили четыре физических и 29 юридических лиц в "военном, промышленном, финансовом и атомном секторах России".Среди них международное подразделение Росатома АО "Русатом Оверсиз", Атомфлот, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Северсталь, Интеррос Инвест и холдинговая компания "Интеррос", Всероссийский банк развития регионов, Улан-удэнский авиационный завод, Невское проектно-конструкторское бюро, Московский машиностроительный завод "Авангард".Под санкции попали ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Алексей Комиссаров, генеральный директор АО "Концерн "Калашников" Владимир Лепин, генеральный директор АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" Николай Колесов и Сергей Мучкаев. Человек с таким именем проходит по расследуемому на Западе делу о крушении малайзийского авиалайнера рейса MH17 над Донбассом.Канадские власти ранее заявили, что эти меры призваны "убедить Россию покинуть всю территорию Украины".

https://ria.ru/20230821/sanktsii-1891347234.html

https://ria.ru/20230822/vuchich-1891410371.html

канада

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донбасс

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экономика, канада, россия, уралсиб (финансовая корпорация), курчатовский институт, банк зенит, росбанк, санкции в отношении россии, донбасс, владимир лепин, алексей комиссаров, николай колесов