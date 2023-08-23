https://ria.ru/20230823/sanktsii-1891841766.html
Канада ввела санкции против ряда российских банков и структур
Канада ввела санкции против ряда российских банков и структур - РИА Новости, 23.08.2023
Канада ввела санкции против ряда российских банков и структур
Канада ввела санкции против банков "Уралсиб", "Зенит", "Росбанк", Северстали, Курчатовского института, других структур и физических лиц в России, сообщил... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T20:15
2023-08-23T20:15
2023-08-23T21:05
экономика
канада
россия
уралсиб (финансовая корпорация)
курчатовский институт
банк зенит
росбанк
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 23 авг – РИА Новости. Канада ввела санкции против банков "Уралсиб", "Зенит", "Росбанк", Северстали, Курчатовского института, других структур и физических лиц в России, сообщил местный МИД.Всего санкционные списки пополнили четыре физических и 29 юридических лиц в "военном, промышленном, финансовом и атомном секторах России".Среди них международное подразделение Росатома АО "Русатом Оверсиз", Атомфлот, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Северсталь, Интеррос Инвест и холдинговая компания "Интеррос", Всероссийский банк развития регионов, Улан-удэнский авиационный завод, Невское проектно-конструкторское бюро, Московский машиностроительный завод "Авангард".Под санкции попали ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Алексей Комиссаров, генеральный директор АО "Концерн "Калашников" Владимир Лепин, генеральный директор АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" Николай Колесов и Сергей Мучкаев. Человек с таким именем проходит по расследуемому на Западе делу о крушении малайзийского авиалайнера рейса MH17 над Донбассом.Канадские власти ранее заявили, что эти меры призваны "убедить Россию покинуть всю территорию Украины".
https://ria.ru/20230821/sanktsii-1891347234.html
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экономика, канада, россия, уралсиб (финансовая корпорация), курчатовский институт, банк зенит, росбанк, санкции в отношении россии, донбасс, владимир лепин, алексей комиссаров, николай колесов
Экономика, Канада, Россия, Уралсиб (финансовая корпорация), Курчатовский институт, Банк Зенит, Росбанк, Санкции в отношении России, Донбасс, Владимир Лепин, Алексей Комиссаров, Николай Колесов
Канада ввела санкции против ряда российских банков и структур
Канада ввела санкции против ряда российских банков и других структур